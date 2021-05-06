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KOSGEB 3 yıl geri ödemesiz kredi başvuru formu şartları ne? KOSGEB faizsiz kredisine nasıl başvurulur?

Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı bir tanıtımda yeni destek programı başlatacaklarını duyurdu. Destek programı KOSGEB tarafından salgın sürecinden zarar görmüş işletmelere sağlanacak. Yapılan açıklamanın ardından esnafın en çok araştırdığı konu KOSGEB 3 yıl geri ödemesiz kredi başvuru formu şartları ne? sorusu oldu. Başvuru yapmak isteyenler nereden ve KOSGEB faizsiz kredisine nasıl başvurulur sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

06 Mayıs 2021 Perşembe 13:25
KOSGEB 3 yıl geri ödemesiz kredi başvuru formu şartları ne? KOSGEB faizsiz kredisine nasıl başvurulur?
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KOSGEB tarafından verilen esnaf kredisi bugün resmen başladı. Yeni destek paketi 5 milyar bütçe olarak belirlendi. 130 bin işletmenin yeni destek paketinden faydalanması bekleniyor. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından   "KOSGEB vasıtasıyla toplamda 5 milyar TL bütçeli yeni bir destek programı başlatıyoruz." Açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamanın ardından KOSGEB faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır sorusunu da beraberinde getirdi.

KOSGEB tarafından verilen destek programı başvurusu yapmak isteyenler ne yapmalı?

Mikro işletmeler 30 bin liraya kadar, küçük iletmeler 75 bin liraya kadar 3 yıl geri ödemesiz ve faizsiz olarak yeni destek paketinden faydalanabileceklerdir.

Şimdi ise en çok merak edilen konu KOSGEB faizsiz kredi başvurusu ne zaman başlayacak sorusu oldu. Araştırılan soru nihayet yanıt buldu. KOSGEB faizsiz kredi başvuruları 3 Mayıs tarihi itibariyle başlayacak. Yeni destek paketinden Koronavirüs salgınında zarara uğramış ama istihdamını koruyan sektörlerde faaliyetlerine devam eden mikro ve küçük ölçekli işletmeler faydalanacaklardır.

Başvuruda bulunmak isteyenler E-Devlet platformu üzerinden KOSGEB aracılığıyla başvurusunu yapabileceklerdir.

Başvuru şart ve koşulları ile ilgili detaylı bir açıklama yapılmamakla birlikte önümüzdeki günlerde bir bilgilendirme yapılması bekleniyor.

KOSGEB 3 yıl geri ödemesiz kredi başvuru şartları nelerdir?

Geçtiğimiz günlerde MKEK Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası’nda bir açılışa ve tanıtıma katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada yeni bir destek programının başlayacağını açıkladı. Salgın döneminden olumsuz etkilenen imalat alanında hizmet veren sektörlerde çalışan mikro ve küçük ölçekli işletmeler ile teknoloji tabanlı start-upların destek programına başvuru yapacağını bildiren Erdoğan sözlerine “Mikro işletmeler 30 bin liraya kadar, küçük işletmeler 75 bin liraya kadar 3 yıl geri ödemesiz, tamamı faizsiz olacak şekilde bu destekten faydalanacaklar.” diyerek devam etti.




Son Güncelleme: 06.05.2021 13:25
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Anahtar Kelimeler:
KosgebDestekKrediFaizsiz
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