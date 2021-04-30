KOSGEB 3 yıl geri ödemesiz faizsiz kredi kimler alacak? 3 yıl geri ödemesiz kredi başvuruları nereye, nasıl yapılacak?

KOSGEB tarafından açıklanan faizsiz ve 3 yıl geri ödemesiz kredi araştırılmaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve 3 Mayısıs 2021 Pazartesi tarihi ile e-Devlet üzerinden başvurulara açılacak KOSGEB kredisinden kimlerin faydalanabileceği araştırılıyor.

Başkan Erdoğan tarafından MKEK Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası’nda Enerjetik Malzemeler Üretim Tesisinde açıklanan KOSGEB krediler ile birlikte kira desteğinin 1 ay daha uzatıldığı ve başvuru sahiplerinin hesaplarına 10 Mayısıs tarihinde yatırılacağı açıklandı. Küçük ve mikro işletmelere kredi desteğini de açıklayan Başkan Erdoğan KOSGEB aracılığıyla toplamda 5 milyar TL’lik yeni bir destek programı için hazır olduklarını dile getirdi. Pandemi nedeniyle gelir kaybı yaşayan, nakit akışı bozulan, istihdamını korumak için imalata devam etmek zorunda olan mikro ve küçük işletmelere destek sağlanacak denildi. mikro işletmeler için 30 bin, küçük işletmeler için ise 75 bin TL’ye kadar destek yapılacağı açıklanırken yapılacak destekler faizsiz ve 3 yıl geri ödemesiz olarak başlatılacak.

Başvuruların e-Devlet üzerinden yapılacağı KOSGEB kredi başvuruları 3 Mayısıs 2021 tarihi ile aktif edilecek. Esnaflara kullandırılan TESKOMB ve Halkbank kredilerinin ödemeleri ise 1 Temmuz 2021 yılına kadar ertelenirken esnaflara verilen aylık 1000 TL nakdi desteğe ek olarak 750 ve 500 TL arasında verilen kira desteği de bir ay daha uzatıldı. Ayrıca salgının başında ihtiyaç sahiplerine verilen 1000 TL’lik nakdi yardım da kapanma ile birlikte 1100 TL’ye çıkarılarak yeniden başlatıldı.

İşten çıkarma yasağı 1 ay daha devam edecek

TESKOMB kefaleti ile kredi çeken ancak ödemekte zorluk yaşayan 240 bin kişinin 1 milyar TL tutarında ki borçları TESKOMB tarafından bankaya ödenmiştir açıklamaları yapılırken aynı zamanda personel iş fesih yasağının 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatıldığı açıklandı.