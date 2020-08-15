Koronavirüs pandemi yardımı 1000 TL nakit yardımı başvuruları ne zaman? 3. Faz yardımları ne zaman belli olacak?

Devlet Yardımları Art Arda Geliyor!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk müjdeli haberi verdi. Maddi sıkıntı çeken vatandaşlara verilen destek paraları art arda verilmeye devam ediyor. 1000 TL değerinde verilen yardım ilk olarak toplam 2 milyon 111 bin aileye verilmişti. Daha sonra ikinci kez verilen bu yardım toplam 2 milyon 300 bin aileye verildi.

Bu iki ödeme ile toplamda maddi ihtiyacı olan 4 milyon 411 bin aileye maddi destek sağlandı ve 4 milyar 400 milyon nakit ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Salgın nedeniyle zor durumda kalan vatandaşa yardım sağlayan bakanlık bu yardımların devam edeceğini ve 1000 TL değerindeki bu yardımın üçüncü kez verileceğini açıkladı.

1000 TL Değerindeki Yardım 3.kez Verilecek!

Pandemi nedeniyle ihtiyaç sahibi ailelere maddi destekler sağlanmaya devam ediyor. 1000 TL değerindeki korona yardımı 3.kez verilecek. Yardım için başvurular başladı. Başvuruları e- devlet sistemi üzerinden yapabilirsiniz. İhtiyaç sahibi aileden yalnızca birinin e- devlet sistemi üzerinden yardım için başvuru yapması gerekmektedir. Başvurular sadece e- devlet üzerinden gerçekleşmektedir. Covid- 19 salgını nedeniyle pek çok aile maddi sıkıntılar yaşamaya başladı ve devlet vatandaşın bu sıkıntılardan en az zarar ile kurtulabilmesi için maddi destek vermektedir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başvurular değerlendirilmekte ve ihtiyaç sahiplerine 1000 TL değerindeki yardım ulaştırılmaktadır.

Devletten Nakit İhtiyacını Karşılamaları İçin Vatandaşa 1000 TL Yardım Parası

Bu yardım ilk olarak 2 milyon 111 bin aileye ulaştırılmıştır. Daha sonra ikinci kez yardım sağlanmış ve 2 milyon 300 bin aileye daha 1000 TL değerindeki korona virüs yardımı sağlanmıştır. Devlet toplamda 4 milyar 400 milyon TL değerinde bir ödeme gerçekleştirmiştir. Nakit para ihtiyacı olan ailelere üçüncü kez 1000 TL değerindeki yardımın yapılacağı müjdesi verildi. Bu yardım paraları daha önce yardımdan faydalanamayan ailelere ulaştırılacak ve bu sayede ihtiyacı olan herkese ulaşılmaya çalışılacak.

3.kez verilecek olan 1000 TL değerindeki yardım parası daha önce bu yardımdan yararlanamayan vatandaşlara verilecek. Salgın nedeniyle zor durumda kalan ailelere verilen bu yardım parası için başvurular e –devlet üzerinden gerçekleşecek. Yardım parasının ne zaman verileceği ve nasıl başvuru yapılacağı vatandaş tarafından merak ediliyor.

İki kez verilen 1000 TL değerindeki yardım parasının 3.kez yapılacağı müjdesi verildi. Şimdiye kadar iki kez gerçekleşen ve toplamda 4 milyon 400 bin aileye ulaşılan yardım parası üçüncü kez ihtiyaç sahibi ailelere verilecek. 3.kez verilecek olan bu yardımdan daha önce 1000 TL değerindeki yardım parasını alamayan aileler alabilecek. Başvurular e- devlet sistemi üzerinden gerçekleşmektedir. E- devlet sistemi üzerinde T.C kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılmaktadır. Aileden sadece bir kişinin başvuru yapması yeterlidir. Şifreler PTT üzerinden 3 TL karşılığında alınabilmektedir. E- devlet sistemi üzerine giriş yaptıktan sonra yardımlar kısmında size en uygun olan yardım için başvuru yapabilirsiniz. Başvuru tamamlandıktan sonra değerlendirme yapılacaktır. Değerlendirme tamamlandıktan sonra yardım paraları PTT üzerinden ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmaktadır.

3.kez yapılacak olan 1000 TL değerindeki yardımın toplam kaç aileye verileceği henüz belli değildir. Başvuru süreci ile ilgili net bir açıklama yapılmamıştır ancak 3.kez olacağı Bakan Zehra Zümrüt Selçuk tarafından söylenmiştir. İlk iki yardım ile milyonlarca aileye ulaşan yardım 3.kez gerçekleşecektir. Yine birçok ailenin nakit ihtiyacının karşılanmasına yardım edilecektir.

3.Kez Yapılacak Olan 1000 TL Yardım Ödemeleri Ne Zaman Başlayacak?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen yardımlar tam hızıyla devam etmektedir. 1000 TL değerinde verilen korona virüs yardım parasının 3.kez yapılacağı açıklandı. İhtiyaç sahibi ailelerin alabileceği 1000 TL değerindeki yardım parasının ne zaman verileceği ihtiyaç sahipleri tarafından merak ediliyor. Ödemelerin kaç aileye yapılacağı ve ne zaman hesaplara yatırılacağı konusunda net bir açıklama henüz yapılmadı.