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Koronavirüs kapsamında devletten 672 TL ile 1544 TL arasında maddi yardım!

Son dönem içinde vatandaşlara yapılan yardımlara yenileri eklenmeye başladı. Elde edilen bilgilere göre şimdide devletten 672 TL ile 1544 TL arasında maddi yardım fırsatı sunulmaya başlandı! Yardımın alınabilmesi için başvuru yapılması gerekiyor…

09 Ağustos 2020 Pazar 16:09
Koronavirüs kapsamında devletten 672 TL ile 1544 TL arasında maddi yardım!
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Ülkemizde ve dünyada etkisini ciddi anlamda hissettiren koronavirüs salgını sonrasında yeni destekler verilmeye devam ediyor. Devlet tarafından pek çok vatandaşa maddi destek yapılıyor. 2002 senesinde %4 olarak görülen sosyal desteklerin 2019 senesinde %43 oranına kadar çıktığı görülüyor. Geçtiğimiz sene 55 milyar lira olarak yapılan sosyal destekler bu sene de hızla yapılmaya devam ediyor. Elde edilen son bilgilere göre sosyal yardımların yapılmasını düzenleyen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın aylık bütçesi 135 milyon liradan 180 milyon liraya kadar çıkartılıyor.


Devlet farklı isimler altında milyonlarca kişiye sosyal yardım sağlıyor. Bu yardımlar arasında yaşlılar, dul kadınlar, engelliler ve öksüz ve yetim çocuklar için verilen yardımlar da yer alıyor. Bu yardımlar kapsamında verilen maddi desteklerin bu ay sonunda belirli oranlarda artırılacağı da ifade edilenler arasında bulunuyor.

GSS Prim Ödemesi Ne Kadar?

GSS prim ödemesi, hane başına ortalama 981 TL’den daha az gelir düşen kişiler için yapılmaktadır. Bu miktardan daha az gelire sahip olanlar GSS primlerinin ödenmesi için başvurabilmektedirler. Diğer yandan evde bakım desteği 672 lira olarak, engelli bakım maaşları 1519 lira olarak, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için 672 lira olarak ve dul kadınlar için ise aylık 275 lira olarak yardımlar yapılmaktadır.

Diğer Destekler

Yapılan destekler yalnızca bu kadarla da sınırlı kalmamaktadır. Devlet tarafından yeni doğan çocuklar için 300 TL, maddi durumu yetersiz olanlara aylık 35 lira okuma desteği, durumu yetersiz olan asker yakınlarına aylık 275 lira ve öksüz ve yetim programı bünyesinde olanlara ise aylık 100 lira destek verilmektedir. Sağlık durumu gerekçesiyle tıbbi cihazlara bağlı olarak yaşayan hastalara 200 lira fatura desteği ve Tüberküloz ve SSPE hastalarına aylık 1460 TL yardım yapılmaktadır.



Son Güncelleme: 09.08.2020 16:09
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