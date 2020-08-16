İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
DEVA lideri Ali Babacan sahaya inmeye hazırlanıyor
DEVA lideri Ali Babacan sahaya...
İsrail savaş uçakları Gazze'deki noktalara hava saldırısı gerçekleştirdi
İsrail savaş uçakları Gazze'deki noktalara...
Barcelona'nın genç oyuncusundan üzücü haber geldi! Samuel Umtiti’nin Covid-19 virüsü testi pozitif çıktı
Barcelona'nın genç oyuncusundan üzücü haber...
Ezgi Mola Gülben Ergen'i esprili bir şekilde Ti'ye aldı
Son Dakika
Ezgi Mola Gülben Ergen'i esprili...

Konut ve çeyiz hesaplamalarında devlet desteği artıyor

Basında yer almaya başladığı ilk günden itibaren okurlarımızın merak ettikleri Konut ve çeyiz hesaplamalarında devlet desteği artıyor konusunda yeni ayrıntılar gündeme aktarılmaya devam ediyor. 16.08.2020’li haberimize göz atarak, ile ilgili güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

16 Ağustos 2020 Pazar 11:05
Konut ve çeyiz hesaplamalarında devlet desteği artıyor
Takip Et:

Devletten alınan destekler ile birikim yapan ve belirlenen alanlarda destek alan vatandaşlar için müjdeli haber yayınlandı. Yayınlanan bilgilere göre devletin vatandaşlara sağladığı destekler 2020 yılında ve devam eden süreçte artarak devam edecek. Buna göre devletten çeyiz desteği ve konut hesaplarına yapılan katkılar artarak vatandaşlara daha fazla yardım edilecek.  

2020 yılında devletten birikim ve tasarruf yaparak geleceğini rahat geçirmek isteyen vatandaşları ilgilendiren bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamalar işçiden memura, emekliden öğrenciye milyonlarca vatandaşı ilgilendirir konumda yer aldı.  

2020 yılında yapılan zamlar ve düzenlemeler ile birlikte birikim yapan vatandaşlara yapılan destekler de arttırılacak. Belirlenen düzende harcama ve birikim yapan vatandaşlara devletten yardımların artarak büyüyeceğini ve katkıların artacağı belirtildi. 


Konut ve çeyiz hesaplamalarında devlet desteği artıyor

 

2020 yılında konut ve çeyiz hesaplarında devletten yapılan yardımlara artış uygulanacak. En az 36 ay birikim yapanlara ciddi miktarlarda yardımlar devlet tarafından yapılacak açıklaması yapıldı.  

Konut hesabında ise yapılan yardımlar kademeli olarak artış gösterecek. Aynı zamanda 24 yaşını doldurmamış gençlerin açacağı çeyiz hesaplarında en az 3 yıl birikim yapanlara devlet tarafından %25 devlet desteği sağlanacak.  

Öğretmen ve hemşirelere BES dönemi

 

Yeni yıl ile birlikte pek çok yeni Bireysel Emeklilik Sisteme kullanılmaya başlanacak. Mesleki bireysel emeklilik olarak planlanan ve meslek gruplarına uygun olarak düzenlenecek emeklilik sistemleri başta mesleki kazançlar olmak üzere yıpranma payı ve emeklilik dönemleri gibi konularda bireysel emeklilik sisteminde farklılıklara yol açacak. Yeni yıl ile birlikte mesleki gruplara uygun bireysel emeklilikler düzenlenecek. Öneğin öğretmen BES, polis BES ve hemşire BES gibi bireysel emeklilik yeni alt dallar getirilecek.  



Son Güncelleme: 16.08.2020 11:05
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kamu çalışanları dikkat! Ağustos ayı e-bordrolar yayımlandı
Kamu çalışanları dikkat! Ağustos ayı e-bordrolar yayımlandı
SGK toplu prim iadesi yapacak! Mutlaka kontrol edin
SGK toplu prim iadesi yapacak! Mutlaka kontrol edin
Bu Yöntemle 6 Yıl erken emekliliğin yolu açıldı!
Bu Yöntemle 6 Yıl erken emekliliğin yolu açıldı!
Maddi durumu kötü olan vatandaşa 1300 TL geri ödemesiz karşılıksız maddi yardım ödemesi yapılacak! Hemen başvuru yapın!
Maddi durumu kötü olan vatandaşa 1300 TL geri ödemesiz karşılıksız maddi yardım ödemesi yapılacak! Hemen başvuru yapın!
Bakanlıklardan hemen alınabilen az 3 Bin TL'lik ödeme yardımı!
Bakanlıklardan hemen alınabilen az 3 Bin TL'lik ödeme yardımı!
TÜVTÜRK Araç Muayene Ücretlerine Büyük Tepki!
TÜVTÜRK Araç Muayene Ücretlerine Büyük Tepki!

Popüler Haberler

Konut ve çeyiz hesaplamalarında devlet desteği artıyor
Findeks notu ne demek? Findeks notu ücretsiz nasıl hesaplanır?
SSK, SGK, Bağ-Kur, Memur emekli ikramiyesine zam olacak mı? İki ayrı yasa teklifi mecliste
Faizsiz hayvan kredisi veren banka var mı? Hayvan kredisi nasıl alınır? 2020 yılında var mı?
Seni Çok Bekleyeceğim dizisi ne zaman başlayacak? Star Tv yeni dizisi başlangıç tarihi belli oldu mu?
Devlet, ihtiyaç sahibi vatandaşlara 1477 TL'lik nakit ve gıda yardımı başvuru şartları
Esnafa en iyi kredi ve hizmet sunan banka hangisidir?
3 Bankadan düşük faizli acil onaylı 60 ay vadeli 18 Bin TL kredi kampanyası
ING Bank 30 bin TL gelir belgesiz kredi fırsatı
Asuman'la Sevgili Dünürüm programı formatı ne?
Adli tatil ne zaman bitecek? 2019 Adli tatil takvimi
Sosyal Denge Tazminatı Ne Kadardır? 2019 Sosyal Denge Tazminat Miktarı
Rüyada fare ne demektir? Rüyada fare görmenin anlamı ve tabiri
Ölen kişinin kredi ve banka borcu ne olur?
Ziraat Bankası hesap bakiye sorgulama internetten, mobil uygulama, telefon ve SMS bankacılığı yöntemleri
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı SSK, SGK ve Bağkur emekli maaşlarında 355 TL intibak zammı
Halkbank 6 ay ödemesiz 10.000 TL sosyal hayat destek kredisi kampanyası başvuruları devam ediyor 16 Ağustos 2020 Pazar
Evde bakım maaşı alma kriterleri nelerdir? Evde bakım maaşı almak için kişi başına düşen gelir 2020
İŞKUR 16 Ağustos 2020 Pazar tarihli güncel personel alım haberleri! İşkur personel alım başvuru şartları ve başvuru adresi
Yeni Volvo XC90 teknik özellikleri ve teknolojik özellikleri açıklandı!
Güzel ve hızlı ütü yapmanın püf noktaları nelerdir?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.