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Konut kredisine ödenen ekspertiz ücretleri geri iade edilecek!

Bankaya ödenen konut kredisi ekspertizi çoğu vatandaşın şikayetleri üzerine düzenlemeye gerek duyuldu! Bu sıralar ev almak isteyenlerin başvurduğu konut kredileri için ödenen bu ücret devlet tarafından sahiplerine geri iade edilecek. İşte detaylar...

30 Eylül 2020 Çarşamba 20:35
Konut kredisine ödenen ekspertiz ücretleri geri iade edilecek!
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Konut Kredisi Çekenler Dikkat! Ekspertiz Ücreti İadesi Hakkında Emsal Karar Çıktı! 

Ev almak isteyen çoğu kişi konut kredisi almayı tercih ederken, bankaların bu işlemle ilgili yaptığı harcamalardan biri de ekspertiz ücreti. Bir konut kredisine yapılan en yüksek harcamalar arasında yer alan bu ekspertiz ücreti, aynı zamanda çoğu vatandaşın şikâyet ettiği konulardan biridir.

Konut Kredisi Ekspertiz Ücreti Nedir?


Kredinin çekilerek satın alınacak evin gerçek değerini belirlemek için bankanın yaptığı işlem değerlendirmesine konut kredisi değerlendirme ücreti denir. Bu durumda banka farklı miktarlarda konut kredisi değerlendirme ücreti talep edebilir, minimum 650 TL ve maksimum 1050 TL'dir.

Ticaret Bakanlığı Açıkladı! Bankalar Konut Kredisi Ekspertiz Ücreti İadesi Yapacak Mı?

Ticaret Bakanlığı, çok sayıda şikayet aldıktan sonra, bankanın konut kredisi değerlendirme ücretini iade etmek için fatura kesip kesmediğini kontrol edeceğini söyledi. Ekspertiz ücretini alan kişi adına banka ücret karşılığında fatura kesmişse bu işlemde vatandaşa para iadesi yapılamayacaktır. Ancak, banka ödeme yapmazsa, ücreti geri ödemek zorunda kalacak.

Tüketici Sendikası Başkanı Mahmut Şahin yaptığı açıklamada, Kayseri Birinci Tüketici Mahkemesi'nin emsal karar verdiğini, konut kredisini kullanan kişi adına fatura düzenlenmemesi halinde bu davada Tüketici Mahkemesine başvurduğunu belirtti. Bankadan geri ödeme talep etmesini isteyin. Bankanın faturayı vermemesi durumunda değerlendirme ücreti iade edilecektir.



Son Güncelleme: 30.09.2020 20:35
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Anahtar Kelimeler:
KonutKrediEkspertiz
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