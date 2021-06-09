İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit oldu
Son Dakika
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit...
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak ?
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!

Konut kredisi faizleri ne kadar oldu? İkinci el ve sıfır konut kredisi faizleri 9 Haziran 2021

Basın dünyasının dikkat çeken başlıklarından Konut kredisi faizleri ne kadar oldu? İkinci el ve sıfır konut kredisi faizleri konusunda merak edilen yeni bilgiler yazarlarımız tarafından kaleme alınmaya devam ediyor. Siz de 9 Haziran 2021 Çarşamba'de yayınlanan haberimizde, en yeni ayrıntıları bulabilirsiniz.

09 Haziran 2021 Çarşamba 22:54
Konut kredisi faizleri ne kadar oldu? İkinci el ve sıfır konut kredisi faizleri 9 Haziran 2021
Takip Et:

Pandemi süreci itibariyle yaşanılan ekonomik dengesizliği kurtarmak açısından birçok banka düşük faiz oranıyla kredi imkanları sunmaya başlamıştı. Piyasayı hareketlendirmek isteyen bankalar, ev almak  isteyenler için birçok kredi kampanyası oluşturarak, onlara ev alma imkanı sunmayı amaçlamaktadır.

Düşen faiz yüzdelerini fırsat bilen ev satıcıları, konut fiyatlarında artışa gitti. Bu konuda yetkililer konut sahiplerini uyarırken, bankalar ise yeni düzenlemeler yaparak kredi kampanyalarını güncellediler. Ev sahibi olmak isteyenleri hayal kırıklığına uğratan artan ev fiyatları üzerine, yeni düzenlemelere giden bankalar, vade ve faizlerde değişiklik yaptı.

İkinci el konut kredisi faiz oranları

Normalleşme sürecinin başlaması ile birlikte kamu bankaları çeşitli kampanyalar ile birlikte müşterilerine kredi vermeye başladı. Konut kredisinde uygun faiz  belirleyen bankalar, vade seçeneği ile de çoğu müşterisini ev sahibi yapmayı hedefledi. Bu çerçevede 1 yıl sonra ödemeye başlama kolaylığı sağlayan bankalar 180 ay vade seçeneği sunduğu kredileri 0,74 faiz  ile müşterilerine verdi.

Bu kredi oranlarında ve vadelerinde yeni düzenlemeler gerçekleştiren kamu bankaları, 0,79 olan faiz oranını 1,25’e çıkardı. Ayrıca vade seçeneğinde de düşüşe giderek 120 ay vade seçeneği sunacağını açıkladı. Enflasyon ve TL'nin değer kaybı nedeni ile tekrar konut kredisi faiz oranlarında yapılan güncelleme ile kamu bankaları %0,79 'dan %1,50'e yükseltti. 

Bu değişikliğin temel sebebi olarak uygun kredi imkanlarının ardından yükselen ev fiyatlarının olduğu gösteriliyor .

İkinci el konut kredisinde değişiklik

Yeni konutların kredi kampanyasında herhangi bir değişikliğe gitmeyen kamu bankaları, ikinci el konut sahibi olmak isteyenler için sunduğu kredi imkanlarını yeniden düzenledi.

180 ay vade seçeneği sunan banka, ikinci el ev alacak kişiler için bu vadeyi 120 aya kadar düşürdü. Ayrıca faiz oranlarını da değiştiren kamu bankaları 0,79 olan faiz oranını 1,25'e yükseltti. Bu değişikliklerin ardından son olarak 1 yıl sonra ödeme seçeneğini de ikinci el konutlardan kaldırdı. Kamu bankaları konut kredi faiz oranlarında güncelleme yapmaya devam ediyor. 

Sıfır konut kredisi faiz oranları

Sıfır konut alacaklar için kredi imkanlarında değişiklik yapmayan kamu bankaları, 1,25 faiz oranı ile 180 aya kadar konut kredisi imkanı sağlamaktadır. Üç büyük şehir olan İstanbul, İzmir ve Ankara’da sıfır ev alacaklar için 750.000 TL’ye kadar konut kredisi imkanı sunulurken, bu tutar diğer şehirler için 500.000 TL olarak belirlendi.

Bankaların kredi faiz oranları öğrenip karşılaştırma yapmak için link'e tıklayabilirsiniz; https://www.hangikredi.com/hangikredi/banka-kredileri

 


Son Güncelleme: 09.06.2021 22:54
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bankaların emekli promosyon ödeme miktarları ne kadar?
Bankaların emekli promosyon ödeme miktarları ne kadar?
Erdoğan'dan büyük haber! '135 milyar metreküplük yeni bir doğalgaz rezervi keşfi'
Erdoğan'dan büyük haber! '135 milyar metreküplük yeni bir doğalgaz rezervi keşfi'
Sanatçıya 250 milyon lira destek başvuruları ne zaman başlayacak? 31 bin sanatçıya 250 milyon lira destek müjdesi
Sanatçıya 250 milyon lira destek başvuruları ne zaman başlayacak? 31 bin sanatçıya 250 milyon lira destek müjdesi
Doğal gaz metreküp fiyatı ne kadar? Bir metreküp doğal gaz fiyatı ne kadar? 1 metreküp doğal gaz kaç lira? 1 metreküp doğal gaz kaç dolara eşit?
Doğal gaz metreküp fiyatı ne kadar? Bir metreküp doğal gaz fiyatı ne kadar? 1 metreküp doğal gaz kaç lira? 1 metreküp doğal gaz kaç dolara eşit?
Esnafa hibe desteği başvuruları başladı mı? Esnafa hibe desteği başvuruları nasıl yapılır? E-devlet hibe desteği başvurusu 2021
Esnafa hibe desteği başvuruları başladı mı? Esnafa hibe desteği başvuruları nasıl yapılır? E-devlet hibe desteği başvurusu 2021
Mayıs 2021 Kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) ne zaman yatacak?
Mayıs 2021 Kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) ne zaman yatacak?

Popüler Haberler

2020 AÖO 2. Dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖO sınav sonucu sorgulama ve öğrenme
Konut kredisi faiz oranları yükseldi mi? Bankaların güncel konut kredisi faiz oranları 9 Haziran 2021 Çarşamba
Android telefonu rootlamak nedir? İşlem nasıl yapılır, zararlımıdır?
Konut kredisi faizleri ne kadar oldu? İkinci el ve sıfır konut kredisi faizleri 9 Haziran 2021
Bisiklet almak için 3 bin ile 30 bin lira arasında kredi kampanyası
Bankaların güncel konut kredisi faiz oranları 9 Haziran 2021 Çarşamba 1 yıl erteleme ve 180 ay vade fırsatı
E-devletten yedek subay başvurusu nasıl yapılır? Yedek subay kurasından sonraki süreç nasıldır?
Kalıcı makyajın zararları nelerdir? Kalıcı makyaj niçin zararlıdır? 2021
Cevizli baklava nasıl yapılıyor? 2021 Baklava tatlısı yapılışı ve Baklava için gerekli malzemeler
hidrokarbon nedir, ne işe yarar? Hidrokarbon nerelerde kullanılır?
Arka Sokaklar dizisi Avukat Başak kimdir? Perihan Ünlücan kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Kimsesizler dizisinde Betül öğretmen karakterini Damla Cercisoğlu canlandırıyor
2021 yılı karneleri ne zaman erişime açılacak?
Çukur dizisi Ögeday kimdir? Baki Davrak’ın yer aldığı diziler
Beni Bırakma 620.bölüm bölüm izle 4 Haziran 2021 Cuma son bölüm - ATV Beni Bırakma yeni bölüm canlı izle
Altın hesabı olan bankalar ve altın hesabı açma şartları Haziran 2021
Halkbank pandemi sosyal hayatı destekleme kredisi şartları nelerdir? 9 Haziran 2021 Çarşamba Kredi geri ödeme koşulları ve faiz oranları
Kobi'ler için en iyi hizmetleri sağlayan banka hangisidir? Kobi bankacılığı hizmet karşılaştırması
Evden kolay para kazandıran ek işler neler? Evden ek iş fırsatları
Rüyada ekmek alma görmek ne anlama gelir? Rüyada ekmek alma görmenin tabirleri ve yorumları
Özel Üniversite ve Vakıf Üniversitelerinin Mimarlık bölümü ücretleri ne kadardır? 2021 en ucuz vakıf üniversiteleri hangileridir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.