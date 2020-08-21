İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan adayı Joe Biden’in açıklamalarına tepki!
Son Dakika
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan...
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve Zehra Zümrüt Selçuk'a teşekkür etti
Son Dakika
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve...
Emeklilere tam 1200 TL ödeme yapılacak!
Son Dakika
Emeklilere tam 1200 TL ödeme...
Ordu'da mezarlık manzaralı huzurevi!
Ordu'da mezarlık manzaralı huzurevi!

Konut kredisi faizleri ne kadar oldu? İkinci el ve sıfır konut kredisi faizleri 21 Ağustos 2020

Türkiye basınında da oldukça dikkat çeken Konut kredisi faizleri ne kadar oldu? İkinci el ve sıfır konut kredisi faizleri haberine dair en yeni ayrıntılar basına aktarılmaya devam ediyor. Konut kredisi faizleri ne kadar oldu? İkinci el ve sıfır konut kredisi faizleri konusunda merak ettiğiniz tüm yeni gelişmelerden 21 Ağustos 2020 Cuma tarihli haberimizi okuyarak haberdar olabilirsiniz.

21 Ağustos 2020 Cuma 01:21
Konut kredisi faizleri ne kadar oldu? İkinci el ve sıfır konut kredisi faizleri 21 Ağustos 2020
Takip Et:

Pandemi süreci itibariyle yaşanılan ekonomik dengesizliği kurtarmak açısından birçok banka düşük faiz oranıyla kredi imkanları sunmaya başlamıştı. Piyasayı hareketlendirmek isteyen bankalar, ev sahibi olmak isteyenler için birçok kredi kampanyası oluşturarak, onları ev sahibi etmeyi amaçlamaktadır.

Kampanyaların kamu bankaları ayağında açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, açıkladığı konut kampanyası ile birlikte vatandaşlara uygun faiz oranlı ve 1 yıl sonra ödeme imkanı sunan kredilerin kamu bankaları tarafından verileceğini duyurdu.

Düşen faiz oranlarını fırsat bilen ev satıcıları, konut fiyatlarında artışa gitti. Bu konuda yetkililer konut sahiplerini uyarırken, bankalar ise yeni düzenlemeler yaparak kredi kampanyalarını güncellediler. Ev sahibi olmak isteyenleri hayal kırıklığına uğratan artan ev fiyatları üzerine, yeni düzenlemelere giden bankalar, vade ve faiz oranlarında değişiklik yaptı.

İkinci el konut kredisi faiz oranları

Normalleşme sürecinin başlaması ile birlikte kamu bankaları çeşitli kampanyalar ile birlikte müşterilerine kredi vermeye başladı. Konut kredisinde uygun faiz oranı belirleyen bankalar, vade seçeneği ile de çoğu müşterisini ev sahibi yapmayı hedefledi. Bu çerçevede 1 yıl sonra ödemeye başlama kolaylığı sağlayan bankalar 180 ay vade seçeneği sunduğu kredileri 0,74 faiz oranı ile müşterilerine verdi.


Bu kredi oranlarında ve vadelerinde yeni düzenlemeler gerçekleştiren kamu bankaları, 0,74 olan faiz oranını 0,79’a çıkardı. Ayrıca vade seçeneğinde de düşüşe giderek 120 ay vade seçeneği sunacağını açıkladı. Enflasyon ve TL'nin değer kaynı nedeni ile tekrar konut kredisi faiz oranlarında yapılan güncelleme ile kamu bankaları %0,79 olan faiz oranlarını %0,87'e yükseltti. 

Bu değişikliğin temel sebebi olarak uygun kredi imkanlarının ardından yükselen ev fiyatlarının olduğu gösteriliyor.

İkinci el konut kredisinde değişiklik

Yeni konutların kredi kampanyasında herhangi bir değişikliğe gitmeyen kamu bankaları, ikinci el konut sahibi olmak isteyenler için sunduğu kredi imkanlarını yeniden düzenledi.

180 ay vade seçeneği sunan banka, ikinci el ev alacak kişiler için bu vadeyi 120 aya kadar düşürdü. Ayrıca faiz oranlarını da değiştiren kamu bankaları 0,74 olan faiz oranını 0,79’ yükseltti. Bu değişikliklerin ardından son olarak 1 yıl sonra ödeme seçeneğini de ikinci el konutlardan kaldırdı. Kamu bankaları konut kredi faiz oranlarında güncelleme yapmaya devam ediyor. Son görüşmeler sonrasında alınan karar ile birlikte ikinci el konut kredisi faiz oranları %0,87'ye çıkarıldı.

Yeni ev alacaklar için sunulan 180 ay vade ve 0,64 faiz oranı seçeneği ise aynı şekilde devam ediyor.

Sıfır konut kredisi faiz oranları

Sıfır konut alacaklar için kredi imkanlarında değişiklik yapmayan kamu bankaları, 0,64 faiz oranı ile 180 aya kadar konut kredisi imkanı sağlamaktadır. Üç büyük şehir olan İstanbul, İzmir ve Ankara’da sıfır ev alacaklar için 750.000 TL’ye kadar konut kredisi imkanı sunulurken, bu tutar diğer şehirler için 500.000 TL olarak belirlendi.



Son Güncelleme: 21.08.2020 01:21
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Emeklilere tam 1200 TL ödeme yapılacak!
Emeklilere tam 1200 TL ödeme yapılacak!
İş yeri kiralarında yeni dönem başlayacak! Kira sözleşmesindeki yeni maddeler ortaya çıktı
İş yeri kiralarında yeni dönem başlayacak! Kira sözleşmesindeki yeni maddeler ortaya çıktı
Orman Köylülerinin Beklediği Haber Bakanlıktan Geldi! Kredi Faizler Olmayacak
Orman Köylülerinin Beklediği Haber Bakanlıktan Geldi! Kredi Faizler Olmayacak
Kamu ve özel bankalarda konut kredisi faiz oranları yükseldi!
Kamu ve özel bankalarda konut kredisi faiz oranları yükseldi!
e-Devlet'ten başvuruda bulunan vatandaşlar faizsiz kredi alabilecek
e-Devlet'ten başvuruda bulunan vatandaşlar faizsiz kredi alabilecek
Emeklilere Müjdeli Haber Geldi! 355 TL İntibak Zammı Yapılacak!
Emeklilere Müjdeli Haber Geldi! 355 TL İntibak Zammı Yapılacak!

Popüler Haberler

Konut kredisi faizleri ne kadar oldu? İkinci el ve sıfır konut kredisi faizleri 21 Ağustos 2020
EYT kabul edilmesi halinde kimler emekli olabilecek? 2020
Sgk cenaze yardımı alma şartları nelerdir, nasıl alınır? 2020 Sgk cenaze ödeneği başvuru işlemleri
PTT borç yapılandırması yapıyor mu? Ağustos 2020 PTT borç yapılandırma kredi faiz oranları ve şartları
Saç ekimi uzmanı nedir? Saç ekim uzmanları ne iş yapar?
Halkbank ev hanımları için kredi kampanyası ve şartları
Altın ne kadar oldu? 21 Ağustos 2020 Cuma Güncel altın fiyatları 21 Ağustos 2020 Cuma – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 21 Ağustos 2020 Cuma güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Şok marketler okul malzemeleri 21 Ağustos 2020 Cuma büyük indirim!
BİM 21 Ağustos 2020 Cuma aktüel ürünler broşürü kampanyalı ürünler listesi
Gelinim Mutfakta yeni yarışmacıları Gelin Hatice ve Kaynana Hüsniye kimdir?
Masterchef Mohammed Ayad kimdir? Kaç yaşında? Yarışmacı hakkında bilgiler
Koronavirüse karşı yıkanabilir nano yüz maskesi fiyatları
KPSS Önlisans geç başvuru tarihleri ne zaman? 2020 KPSS Önlisans geç başvuru ücretleri ve tarihi
Kim Milyoner Olmak İster Murat Yıldırım neden ayrıldı? Yeni sezonda kim sunacak?
Şubeye gitmeden kredi nasıl çekilir? Bankaların anında kredi başvuru şartları
Aile Bakanlığından her aileye 1248 TL sosyal yardım desteği..! Kimler başvurabilir?
Mahkeme Mahkeme kredi kartlarının aidatlarının geri ödenmesi için emsal karar verdi.! O parayı geri alabilirsiniz
2020 İOKBS Bursluluk sınav tarihi ne zaman? Sınav tarihi kesinleşti mi?
Kamu Bankalarından vatandaşlara düşük faizli ihtiyaç kredisi! 10 bin, 20 bin, 30 bin TL kredi faiz oranları
SGK rapor parası nasıl alınır? 2020 SGK rapor parası sorgulama işlemleri

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.