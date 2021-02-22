Konut kredisi faiz oranları Şubat ayının son haftasına nasıl başladı? Bankaların güncel konut kredisi faiz oranları

Ev sahibi olmak isteyen vatandaşların ilk başvurduğu yollar arasında yer alan konut kredisi almak. Faiz oranlarının yükselmesiyle artık konut kredisi almakta zorlanan vatandaşlar ev fiyatından daha fazla faiz oranı ödediği için bankalara gitmek istemiyor. En uygun konut kredisi almak için araştırma yapan kişiler için bankaların tüketici, taşıt ve konut kredisini sizler için araştırdık. İşte önemli bankaların kredi faiz oranları sizlerle…

Ziraat bankası faiz oranı

Tüketici kredisi: 1.58

Taşıt kredisi: 1.66

Konut kredisi: 1.47

Halk bankası faiz oranı

İhtiyaç kredisi: 1,56

Taşıt kredisi: 1,58

Konut kredisi: 1,42

Vakıfbank faiz oranı

Konut kredisi: 1.49

İhtiyaç kredisi: 1.79

Taşıt kredisi: 1.35

Garanti BBVA faiz oranı

İhtiyaç kredisi: 1.49

Konut kredisi: 1.49

Taşıt kredisi: 1.64

İş bankası faiz oranı

İhtiyaç kredisi: 1.50

Taşıt kredisi: 1.55

Ev kredisi: 1.40

TEB faiz oranı

İhtiyaç kredisi: 1.33

Konut kredisi: 1.68

Taşıt kredisi: 1.61

Denizbank faiz oranı

İhtiyaç kredisi: 2.17

Tüketici kredisi: 2.17

Mortgage kredisi: 1.58

Taşıt kredisi: 1.74

Yapı Kredi faiz oranı

Direkt kredi: 2.03

İhtiyaç kredisi: 1.96

Taşıt kredisi: 1.51

Konut kredisi: 1.39