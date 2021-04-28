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Konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu? 12 ay geri ödemesiz dönem kalktı mı? 28 Nisan 2021 Çarşamba konut kredisi yeni faiz oranları

Konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu? 12 ay geri ödemesiz dönem kalktı mı? konut kredisi yeni faiz oranları haberine dair en güncel bilgilere yer verdiğimiz 28 Nisan 2021 tarihli haberimizi okuyarak, siz de haberin en yeni ayrıntılarından anında haberdar olabilirsiniz.

28 Nisan 2021 Çarşamba 04:09
Konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu? 12 ay geri ödemesiz dönem kalktı mı? 28 Nisan 2021 Çarşamba konut kredisi yeni faiz oranları
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Pandemi süreci itibariyle yaşanılan ekonomik dengesizliği kurtarmak açısından birçok banka düşük faiz oranıyla kredi imkanları sunmaya başlamıştı. Piyasayı hareketlendirmek isteyen bankalar, ev almak  isteyenler için birçok kredi kampanyası oluşturarak, onlara ev alma imkanı sunmayı amaçlamaktadır.

Düşen faiz yüzdelerini fırsat bilen ev satıcıları, konut fiyatlarında artışa gitti. Bu konuda yetkililer konut sahiplerini uyarırken, bankalar ise yeni düzenlemeler yaparak kredi kampanyalarını güncellediler. Ev sahibi olmak isteyenleri hayal kırıklığına uğratan artan ev fiyatları üzerine, yeni düzenlemelere giden bankalar, vade ve faizlerde değişiklik yaptı.

İkinci el konut kredisi faiz oranları

Normalleşme sürecinin başlaması ile birlikte kamu bankaları çeşitli kampanyalar ile birlikte müşterilerine kredi vermeye başladı. Konut kredisinde uygun faiz  belirleyen bankalar, vade seçeneği ile de çoğu müşterisini ev sahibi yapmayı hedefledi. Bu çerçevede 1 yıl sonra ödemeye başlama kolaylığı sağlayan bankalar 180 ay vade seçeneği sunduğu kredileri 0,74 faiz  ile müşterilerine verdi.

Bu kredi oranlarında ve vadelerinde yeni düzenlemeler gerçekleştiren kamu bankaları, 0,79 olan faiz oranını 1,25’e çıkardı. Ayrıca vade seçeneğinde de düşüşe giderek 120 ay vade seçeneği sunacağını açıkladı. Enflasyon ve TL'nin değer kaybı nedeni ile tekrar konut kredisi faiz oranlarında yapılan güncelleme ile kamu bankaları %0,79 'dan %1,50'e yükseltti. 

Bu değişikliğin temel sebebi olarak uygun kredi imkanlarının ardından yükselen ev fiyatlarının olduğu gösteriliyor .

İkinci el konut kredisinde değişiklik

Yeni konutların kredi kampanyasında herhangi bir değişikliğe gitmeyen kamu bankaları, ikinci el konut sahibi olmak isteyenler için sunduğu kredi imkanlarını yeniden düzenledi.

180 ay vade seçeneği sunan banka, ikinci el ev alacak kişiler için bu vadeyi 120 aya kadar düşürdü. Ayrıca faiz oranlarını da değiştiren kamu bankaları 0,79 olan faiz oranını 1,25'e yükseltti. Bu değişikliklerin ardından son olarak 1 yıl sonra ödeme seçeneğini de ikinci el konutlardan kaldırdı. Kamu bankaları konut kredi faiz oranlarında güncelleme yapmaya devam ediyor. 

Sıfır konut kredisi faiz oranları

Sıfır konut alacaklar için kredi imkanlarında değişiklik yapmayan kamu bankaları, 1,25 faiz oranı ile 180 aya kadar konut kredisi imkanı sağlamaktadır. Üç büyük şehir olan İstanbul, İzmir ve Ankara’da sıfır ev alacaklar için 750.000 TL’ye kadar konut kredisi imkanı sunulurken, bu tutar diğer şehirler için 500.000 TL olarak belirlendi.

Bankaların kredi faiz oranları öğrenip karşılaştırma yapmak için link'e tıklayabilirsiniz; https://www.hangikredi.com/hangikredi/banka-kredileri

 




Son Güncelleme: 28.04.2021 04:09
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