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Konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu? 12 ay geri ödemesiz dönem kalktı mı? 18 Ağustos 2020 Salı konut kredisi yeni faiz oranları

Türkiye gündeminde yankı uyandıran Konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu? 12 ay geri ödemesiz dönem kalktı mı? konut kredisi yeni faiz oranları haberi ile ilgili gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. 18.08.2020 tarihli habere dair tüm sıcak gelişmeleri okurlarımız için kaleme aldık.

18 Ağustos 2020 Salı 00:01
Konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu? 12 ay geri ödemesiz dönem kalktı mı? 18 Ağustos 2020 Salı konut kredisi yeni faiz oranları
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Pandemi süreci itibariyle yaşanılan ekonomik dengesizliği kurtarmak açısından birçok banka düşük faiz oranıyla kredi imkanları sunmaya başlamıştı. Piyasayı hareketlendirmek isteyen bankalar, ev sahibi olmak isteyenler için birçok kredi kampanyası oluşturarak, onları ev sahibi etmeyi amaçlamaktadır.

Kampanyaların kamu bankaları ayağında açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, açıkladığı konut kampanyası ile birlikte vatandaşlara uygun faiz oranlı ve 1 yıl sonra ödeme imkanı sunan kredilerin kamu bankaları tarafından verileceğini duyurdu.

Düşen faiz oranlarını fırsat bilen ev satıcıları, konut fiyatlarında artışa gitti. Bu konuda yetkililer konut sahiplerini uyarırken, bankalar ise yeni düzenlemeler yaparak kredi kampanyalarını güncellediler. Ev sahibi olmak isteyenleri hayal kırıklığına uğratan artan ev fiyatları üzerine, yeni düzenlemelere giden bankalar, vade ve faiz oranlarında değişiklik yaptı.

İkinci el konut kredisi faiz oranları

Normalleşme sürecinin başlaması ile birlikte kamu bankaları çeşitli kampanyalar ile birlikte müşterilerine kredi vermeye başladı. Konut kredisinde uygun faiz oranı belirleyen bankalar, vade seçeneği ile de çoğu müşterisini ev sahibi yapmayı hedefledi. Bu çerçevede 1 yıl sonra ödemeye başlama kolaylığı sağlayan bankalar 180 ay vade seçeneği sunduğu kredileri 0,74 faiz oranı ile müşterilerine verdi.


Bu kredi oranlarında ve vadelerinde yeni düzenlemeler gerçekleştiren kamu bankaları, 0,74 olan faiz oranını 0,79’a çıkardı. Ayrıca vade seçeneğinde de düşüşe giderek 120 ay vade seçeneği sunacağını açıkladı. Enflasyon ve TL'nin değer kaynı nedeni ile tekrar konut kredisi faiz oranlarında yapılan güncelleme ile kamu bankaları %0,79 olan faiz oranlarını %0,87'e yükseltti. 

Bu değişikliğin temel sebebi olarak uygun kredi imkanlarının ardından yükselen ev fiyatlarının olduğu gösteriliyor.

İkinci el konut kredisinde değişiklik

Yeni konutların kredi kampanyasında herhangi bir değişikliğe gitmeyen kamu bankaları, ikinci el konut sahibi olmak isteyenler için sunduğu kredi imkanlarını yeniden düzenledi.

180 ay vade seçeneği sunan banka, ikinci el ev alacak kişiler için bu vadeyi 120 aya kadar düşürdü. Ayrıca faiz oranlarını da değiştiren kamu bankaları 0,74 olan faiz oranını 0,79’ yükseltti. Bu değişikliklerin ardından son olarak 1 yıl sonra ödeme seçeneğini de ikinci el konutlardan kaldırdı. Kamu bankaları konut kredi faiz oranlarında güncelleme yapmaya devam ediyor. Son görüşmeler sonrasında alınan karar ile birlikte ikinci el konut kredisi faiz oranları %0,87'ye çıkarıldı.

Yeni ev alacaklar için sunulan 180 ay vade ve 0,64 faiz oranı seçeneği ise aynı şekilde devam ediyor.

Sıfır konut kredisi faiz oranları

Sıfır konut alacaklar için kredi imkanlarında değişiklik yapmayan kamu bankaları, 0,64 faiz oranı ile 180 aya kadar konut kredisi imkanı sağlamaktadır. Üç büyük şehir olan İstanbul, İzmir ve Ankara’da sıfır ev alacaklar için 750.000 TL’ye kadar konut kredisi imkanı sunulurken, bu tutar diğer şehirler için 500.000 TL olarak belirlendi.



Son Güncelleme: 18.08.2020 00:01
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