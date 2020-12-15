Konut hesabı uygulamasına 2021 desteği ne kadar? Konut hesabı 2021 destek oranı

Ülkemizde devlet ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara destek veriyor. Yıllarca kiracı olup bundan sonra kendi evinde oturmak isteyen vatandaşlara düşük faizli Konut Seferberliği adı altında beş yıllık birikim yapan vatandaşlara 30.000 TL’ye yakın hibe veriliyor.

Belirlenen bankalardan hesap açtırıp bu hesaplara düzenli şekilde para yatıran ve destek alınan hesaba “Konut hesabı” denilmekte. Bu uygulama sayesinden vatandaşlar ev sahibi olabiliyor.

Konut hesabı birikim şartları nelerdir?

Konut hesabında devlet katkısı 2020’de yükseldi. Beş yıl ya da daha uzun sürede 121.134 TL birikim yapan vatandaşa ev alırken 30.333 TL verilecek. Bu hesaptaki paralar yeni yılda %22,58 yeniden değerleme oranında yükselmiş olacak.

Hesaba aylık olarak en düşük 475,82 TL en yüksek ise 4.758 TL ödemede bulunulması gerekiyor. Hesabın açılışında bir kerede azami 57.096 TL yatırılabilecektir. Katkının en yüksek tutarı ise 30.333 TL olacaktır.

Bu destekten yararlanmak isteyen vatandaşlar öncelikle konut hesabı açtırmak için bankaya başvuruda bulunması gerekiyor. Konut hesabı açan vatandaşlar istedikleri takdirde parayı faize de koyabilirler.

Konut hesabı hangi bankalarda açılabilir?

- Ziraat Bankası

- Halkbank

- Ziraat Katılım Bankası

- Vakıf Katılım Bankası

- Şekerbank

- Finansbank

- Denizbank

- İş Bankası

- Kuveyt Türk