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Konut fiyatları en çok artan İstanbul ilçeleri hangileri?

İstanbul Konut Piyasası Nisan ayı 2021 verileri açıklandı. Peki İstanbul’da konut fiyatları arttı mı? İstanbul’da kaç ev satıldı? İşte detaylar…

26 Nisan 2021 Pazartesi 17:07
Konut fiyatları en çok artan İstanbul ilçeleri hangileri?
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İstanbul İstatistik Ofisi, İstanbul Ekonomi Bülteni - Konut Piyasası Nisan 2021 verilerini açıkladı. Buna göre; İstanbul'da 2021'in ilk çeyreğinde 51 bin 602 konut satışı oldu. İBB'nin haberine göre; İstanbul'da satılan konutların % 71,8'i ikinci el, % 28,2'si ise sıfır konutlar arasından. 

Toplam konut satışlarında 2021'in ilk çeyreğinde,  2020'nin ilk çeyreğine göre % 19,1 gerileme yaşanırken; ikinci el konut satışları % 14,7; sıfır konut satışların ise % 28,4 azalma kaydedildi.

2021 yılının birinci çeyreğinde 10 bin 155 ipotekli konut satıldı

2020'nin ilk çeyreğinde toplam konut satışları arasında ipotekli konutların payı % 37,2 olurken ipotekli konut satışlarının payı % 19,7'ye düştü.  2. el ipotekli konut satışı % 52,1 geriledi. Sıfır ipotekli konut satışında ise % 68 azalma görüldü. 

Konut satışları Esenler semtinde %37,7 azaldı

Konut satışlarında 2021 yılının ilk çeyreğinde, 2020 yılının aynı dönemlerine göre yalnızca Bakırköy, Beykoz, Büyükçekmece, Üsküdar ve Zeytinbunu ilçelerinde artış yaşandı. Bu ilçelerde sırasıyla; %5,4, % 27,7, % 3,5, % 1,5 ve % 12,8 artış saptandı. Satışlarının en fazla gerilediği 5 ilçe: 

%37,7 ile Esenler, % 532,5 ile Gaziosmanpaşa; %32,5 Sultangazi, % 31,7 Ümraniye ve % 31 ile Sancaktepe oldu. 

Satışların yüzde 50,8'i yabancılara yapılıyor

2021 yılının ilk çeyreğinde İstanbul'da yabancılara 5 bin konut satışı gerçekleşti. Türkiye'deki toplam konut satışlarının %19,6'sı İstanbul'da yapıldı. Yabancılara yapılan toplam konut satışlarının %50,8'i İstanbul'dan oldu. Konut satışları 2020 senesinin ilk çeyreğine göre % 6,5 gerilerken, 2019'un ilk çeyreğine göre %16,3 oranında artış görüldü.

Konut fiyatları 2020 yılına göre % 28 artış gösterdi

İstanbul'da sıfır ev fiyatlar 2021 Şubat ayında, 2020'ye kıyasla % 29, 2. el ev fiyatları %28 yükseldi. Türkiye genelinde ise sıfır konut fiyatları 2020'ye göre % 32 arttı; ikinci el ev fiyatlarında da % 31 artış gözlemlendi.




Son Güncelleme: 26.04.2021 17:07
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