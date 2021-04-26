Konut fiyatları en çok artan İstanbul ilçeleri hangileri?

İstanbul İstatistik Ofisi, İstanbul Ekonomi Bülteni - Konut Piyasası Nisan 2021 verilerini açıkladı. Buna göre; İstanbul'da 2021'in ilk çeyreğinde 51 bin 602 konut satışı oldu. İBB'nin haberine göre; İstanbul'da satılan konutların % 71,8'i ikinci el, % 28,2'si ise sıfır konutlar arasından.

Toplam konut satışlarında 2021'in ilk çeyreğinde, 2020'nin ilk çeyreğine göre % 19,1 gerileme yaşanırken; ikinci el konut satışları % 14,7; sıfır konut satışların ise % 28,4 azalma kaydedildi.

2021 yılının birinci çeyreğinde 10 bin 155 ipotekli konut satıldı

2020'nin ilk çeyreğinde toplam konut satışları arasında ipotekli konutların payı % 37,2 olurken ipotekli konut satışlarının payı % 19,7'ye düştü. 2. el ipotekli konut satışı % 52,1 geriledi. Sıfır ipotekli konut satışında ise % 68 azalma görüldü.

Konut satışları Esenler semtinde %37,7 azaldı

Konut satışlarında 2021 yılının ilk çeyreğinde, 2020 yılının aynı dönemlerine göre yalnızca Bakırköy, Beykoz, Büyükçekmece, Üsküdar ve Zeytinbunu ilçelerinde artış yaşandı. Bu ilçelerde sırasıyla; %5,4, % 27,7, % 3,5, % 1,5 ve % 12,8 artış saptandı. Satışlarının en fazla gerilediği 5 ilçe:

%37,7 ile Esenler, % 532,5 ile Gaziosmanpaşa; %32,5 Sultangazi, % 31,7 Ümraniye ve % 31 ile Sancaktepe oldu.

Satışların yüzde 50,8'i yabancılara yapılıyor

2021 yılının ilk çeyreğinde İstanbul'da yabancılara 5 bin konut satışı gerçekleşti. Türkiye'deki toplam konut satışlarının %19,6'sı İstanbul'da yapıldı. Yabancılara yapılan toplam konut satışlarının %50,8'i İstanbul'dan oldu. Konut satışları 2020 senesinin ilk çeyreğine göre % 6,5 gerilerken, 2019'un ilk çeyreğine göre %16,3 oranında artış görüldü.

Konut fiyatları 2020 yılına göre % 28 artış gösterdi

İstanbul'da sıfır ev fiyatlar 2021 Şubat ayında, 2020'ye kıyasla % 29, 2. el ev fiyatları %28 yükseldi. Türkiye genelinde ise sıfır konut fiyatları 2020'ye göre % 32 arttı; ikinci el ev fiyatlarında da % 31 artış gözlemlendi.