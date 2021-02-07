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Konut fiyatları artacak mı? 2021 ev fiyatları ne olur? Ev fiyatları düşer mi, şimdi evalınır mı?

Konut sahibi olmak isteyen kişiler, covid-19 salgın nedeni ile fiyatların ne durumda olacağını, konut kredi faizlerinin düşüp düşmeyeceğini araştırmaya başladı. Tüm detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

07 Şubat 2021 Pazar 14:00
Konut fiyatları artacak mı? 2021 ev fiyatları ne olur? Ev fiyatları düşer mi, şimdi evalınır mı?
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Ev almak isteyen kişilerin en çok merak ettiği konulardan biri de konut fiyatlarının ne olacağı oldu. Konut fiyatlarının düşüp düşmeyeceği merak edildi. Elfi Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özkan AYDEMİR, önemli açıklamalarda bulundu. Konut fiyatlarının inşaat sektöründeki maliyetlerin artması nedeni ile yükseleceğini,  kredi faiz oranlarının %1’in altına düşeceğini ve bununla birlikte vatandaşların altın ve döviz birikimlerinin gün yüzüne çıkacağını bildirdi.

KONUT FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Haziran ayında 0,64 oranındaki faiz oranları ile 3 ay süre içerisinde 600 bin konut satıldığı belirtildi. Özkan Aydemir, geçmişe göre 2020 yılının Kasım ayı ile beraber 1 milyon 393 bin ile en büyük konut satış istatistiklerinin yakalandığını dile getirdi. 

Aydemir, konut kredi faizlerinin ilerleyen zamanlarda tekrar uygulanabileceğini dile getirdi.

KONUT FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ?

Covid-19 salgını itibariyle emlak sektöründe oldukça önemli değişiklikler yaşandı. Site tarzı evlerin butik sitelere döndüğünü, vatandaşların daha çok müstakil ev tercih ettiğini dile getiren Aydemir, bunların yanında balkonu büyük evlerin ve çalışma odası bulunan evlerin daha çok önem kazandığını da söyledi. 

İnşaat maliyetlerinin %70 oranında artması sebebiyle, konut fiyatlarının da buna oranla artış gösterdiği görüldü.

 

BU ŞARTLAR DA EV ALINMALI  MI?

Zorlu şartlar altında yaşamak durumunda olduğumuz bu günlerde, kişilerin en çok merak ettiği konulardan biri de salgın koşulları yüzünden ev almanın karlı olup olmayacağı oldu. Özkan Aydemir,fiyatların %40 oranında artacağını söyledi.

 

2021 EV FİYATLARI 

Konut kredi faizlerinin %1 den az olması gerektiğini söyleyen Aydemir, 2021 yılında bu konu ile ilgili radikal kararlar alınması gerektiğini de söyledi. Faiz oranlarının 1,60 dan daha az olması gerektiğini de vurguladı.

Vatandaşların, döviz ve altının değer kazanmasını beklediklerini aktaran Aydemir, buna karşılık olarak  konut kredilerinin kısa bir zaman içerisinde %1’in altında olması ile birikimlerini ortaya çıkaracaklarını dile getirdi. 

ARSA VE TARLA FİYATLARI 

Arsa, tarla ve arazi fiyatlarında bir durgunluk olduğu söylendi. 2020 de salgından dolayı arsa ve tarla alımlarının büyük oranda tercih edildiğini söyleyen Aydemir, insanların daha çok sessiz sakin yerleri tercih etmeye başladıklarını da dile getirdi. 

2021 yılında da kişilerin bu tarz yatırımlara yoğunluk göstermesi itibari ile arazi ve arsa fiyatlarında artış olabileceğini de söyledi.

KONUT SATIŞLARI 

TÜİK verilerine göre, Türkiye genelinde geçtiğimiz yıl içerisinde 1 milyon 499 bin 316 ev satışı gerçekleştirildi. Bunlardan 469 bin 740’ı sıfır konutlar olarak kayıtlara geçti. İkinci el evlerin satışında daha fazla yoğunluk olduğu görülürken, sıfır konutlarda daha az ilgiye rastlandı.

EN FAZLA SATIŞ OLAN İLÇELER 

-Esenyurt 36. 234 adet ile zirvede yer aldı. 

- Çankaya 27.278 ile ikinci sırada,

-Keçiören ise 25.283 ile üçüncü sırada yer aldı.



Son Güncelleme: 07.02.2021 14:00
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KonutKrediEvFaiz
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