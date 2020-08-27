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Konaklama Vergisi nedir? Kimler Konaklama Vergisi Öder?

Tatil ya da herhangi nedenden ötürü bir mekanda konaklayan kişilerin vermiş olduğu konaklama vergisi konusunda araştırmalar sürüyor. Vatandaşlarımız 2020 konaklama vergisinin ne kadar olduğunu ve nasıl hesaplandığını merak ediyor.

27 Ağustos 2020 Perşembe 17:03
Konaklama Vergisi nedir? Kimler Konaklama Vergisi Öder?
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Tatile giden ya da herhangi bir nedenden dolayı bir konaklama merkezinde konaklayan vatandaşlarımız, konaklama vergisi vermektedir. Vatandaşlarımız 2020 konaklama vergisinin ne kadar olduğunu ve nasıl hesaplandığını merak ediyor. 2 yıldızlı bir otelde kalan ile 5 yıldızlı otelde kalan birisi elbette ki aynı vergiyi vermeyecektir. Bu yüzden konaklama vergisi de tesisten tesise değişmektedir.

Konaklama Vergisi Hesaplama

Konaklama vergisinin nasıl hesaplandığını merak eden vatandaşlarımız intenet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Konaklama vergisi yatak ve konaklama ücretleri üzerinden hesaplanmaktadır. Konaklama vergisinde yer alan KDV matrahı oranı %1,08’lik oran vergiden çıkarılmaktadır. Geriye kalan kısmın %1’i hesaplamaya dahil edilmektedir. Ortaya çıkan sonuç devlete verilmesi gereken konaklama vergisidir.

Önek verecek olursak; Ahmet adlı kişi İstanbul’da bir otelde 1 gece kalır. Gecelik ücret 500 TL olarak düşünülürse bu miktarın %1,08’i çıkarılır. Ortaya 462,96 TL çıkar. Bu ücreti %1 ile çarpacak olursak ortaya 4,63 TL çıkar. Bu sonuca göre Ahmet’in günlük konaklama vergisi 4,63 TL olarak hesaplanır.

Kimler Konaklama Vergisi Öder?


Konaklama vergisini müşterinin kendisi ödemektedir. Normalde vergiler işletme üzerinden alınır ancak ödemeler müşterinin kendisine aittir. Bundan dolayı fiyatlarda konaklama vergisi eklenerek müşteriye iletilir. Eğer konaklamanın günlük ücreti 500 TL ise Ahmet adlı kişi toplamda 504,63 TL ödemek durumundadır.

Konaklama vergisine otelde yenen yemekler de dahildir. Kişi otelde yemek yediği takdirde daha fazla ücret ödemek zorunda kalır ancak eğer dışarda yemeyi tercih ederse bu vergiyi ödemekten kurtulmuş olacaktır.

Seyahat acentelerinin organize ettiği turlarda konaklama vergisi müşterilerden değil, o turu düzenleyen rehber tarafından verilmektedir. Müşteri ayrı olarak ödeme yapmak istese bile konaklama vergisi yine tur rehberinden alınacaktır. Buna göre tur ile yapılacak olan tatillerde müşterilerin daha karşı olduğu anlaşılmaktadır.

Konaklama Vergisi Faturalandırılır mı?

Diğer vergiler gibi şeffaf bir vergi türü olan konaklama vergisini fatura ve kayıt belgelerinde gösterebilirsiniz. Faturalandırılan her konaklama vergisi, müşteri tarafından işletmeye ödendiğini göstermektedir. İşletmelerin en geç 25 gün içerisinde bu faturaları vergi dairelerine beyan etmesi gerekmektedir. Bu faturada müşterinin kimlik bilgileri de yer almalıdır.

Konaklama Vergisinde KDV Var mı?

Konaklama vergisi KDV’den bağımsızdır. Katma değer matrahına dahil edilmemektedir. Konaklama vergisi hesaplaması yapılırken katma değer matrahının çıkarılması gerekmektedir. Böylelikle birden fazla vergi yükümlülüğünden kurtulmuş olursunuz. Müşteriler için en uygun tatil seçeneği tur ve seyahat acenteleri üzerinden yapılan seyahatlerdir. Bu tür seyahatlerde konaklama vergilerini tur ve seyahat acentesi ödemek zorundadır.



Son Güncelleme: 27.08.2020 17:03
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#Konaklama Vergisi#Konaklama#Seyahat
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