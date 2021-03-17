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Kısa çalışma ödeneklerinde son gün tarihi belli oldu!

Koronavirüs salgını nedeniyle işyerindeki çalışma süresi azaltılan çalışanlar için 'İşsizlik Sigortası Fonu' tarafından ödenen kısa çalışma ödenekleri 31 Mart'tan itibaren sona eriyor.

17 Mart 2021 Çarşamba 13:46
Kısa çalışma ödeneklerinde son gün tarihi belli oldu!
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Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınının yıkan etkilerinin önüne geçebilmek 2020 yılı Mart ayında açıklanan 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' paketi ile birlikte işyerinde çalışma süresi azaltılan çalışanlara destek olmak için 'Kısa Çalışma Ödeneği' hayata geçilmişti. 

Pandemi süreci boyunca hem çalışan hem de işverene destek olan bu ödenekten yararlanma olanağı 1 yıl içerisinde birden fazla uzatıldı. 'İşsizlik Sigortası Fonu'nun finansman olduğu kısa çalışma ödeneğinin süresinin ise 31 Mart 2021 tarihinde sona ereceği bildirildi. Dönem içerisinde yaklaşık 3 milyon 700 bin çalışanına 30 milyar TL tutarında bir çalışma ödemesinin yapıldığının aktarıldığı açıklamada ücretsiz izne çıkma zorunluğu getirilen yaklaşık 2 milyon 500 bin işçiye de 10 milyon TL gibi bir nakdi ücret desteği ödendiği belirtildi.

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlerle birlikte sağlanan finansal kaynakların etkisiyle İşsizlik Sigortası Fonu'nda gelir ve gider dengelerinin değişmesi nedeniyle kısa çalışma ödeneklerinin 31 Mart tarihinde sona ereceği kaydedildi.



Son Güncelleme: 17.03.2021 13:46
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Kısa çalışma ödeneğiSon Gün31 Mart
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