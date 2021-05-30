Kısa çalışma ödeneğinin ne zaman hesaplara yatacağı açıklandı

Mayıs ayının kısa çalışma ödeneği 4 Haziran’da hesaplara yatacak. .Bakan Bilgin, ödemenin bir banka hesabına yatırılacağını vurgulayarak, IBAN bilgisi olmayan veya yanlış IBAN bilgisi olan vatandaşların da PTT üzerinden ödeme yapılacağını vurguladı. Bu ödenek, sigortalı işsizlere yasada belirlenen koşulları sağladığı taktirde işsiz kaldıkları dönemlerde verilmektedir. Kısa çalışma ödeneği alabilmek için gereken şartlar şu şekildedir;

Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,

Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak

Kısa çalışma ödeneği

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya mücbir sebepler nedeniyle işyerinin haftalık çalışma saatlerinin en az üçte biri geçici olarak azaltılırsa veya işyeri devamlılık olmaksızın en az dört hafta süreyle askıya alınırsa, sigortalı üç aydan fazla gelir desteği sağlamaktadır. Koronavirüs pandemisi sırasında işverenlere sağlanan desteklerden biridir. Uygulama döneminde, çalışanların toplam ücretlerinin %60'ı devlet tarafından karşılanacaktır.

Mayıs ayına ilişkin ödenek 4 Haziran'dan itibaren yatmaya başlayacak.