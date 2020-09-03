Kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşları hesaplara yatmaya başladı

Küresel çapta yaşanan korona virüs salgın hastalığını her alanda olduğu gibi ülkemizde de ekonomik alanda olumsuz etkiler yarattı.

Hastalığın ülkemizde yayılmaya başlaması sebebiyle bir çok iş yeri kapandı yada kısmi zamanlı üretime geçmek zorunda kaldı.Bu kapsamda hükümet tarafından hastalığın vatandanşa ekonomik anlamda getirdiği olumsuz etkilerin azaltılması için kısa çalışma ödeneği uygulama alındı ve bu kısa çalışma ödeneği altında bazı çalışanlara ödemeler her ay yapılmaya başlandı.

Diğer yandan Resmi gazete'de son yayımlanan kararla da kısa çalışma ödeneği 2 ay süreyle uzatıldı.Bu süreçte işten çıkarılan yada kısmi çalışan vatandaşlara Ağustos ayına ait kısa çalışma ödeneği ödemeleri ve daha önceden uygulamay alınanbugün itibariyle hesaplara yatırılmaya başlandı.

Buna göre, T.C. kimlik numaralarının son hanesi 0-2-4 olanlara bugün, 6-8 olanlara ise yarın ödeme yapılacak.

IBAN bilgileri bulunmayanlar için ödemeler PTT üzerinden gerçekleştirilecek