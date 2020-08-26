Kısa çalışma ödeneği uzatılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan müjdeli haber var!

İşsizlik Sigortası Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin düzenleme meclise sunuldu. TBMM plan ve bütçe komisyonu tarafından onaylanan yasanın kabul edilmesinin ardından gözler yasanın içeriğine çevrildi.

Söz konusu yasada korona virüs salgını sürecinde işten çıkarılma ve işçi sözleşmelerinin fesih edilmesini engelleyen uygulamalara da yer verildi. Söz konusu uygulamalar yeni düzenlemeyle birlikte uzatıldı. Yeni düzenlemenin onaylanmasının ardından vatandaşlar kısa çalışma ödeneğinin uzatılıp uzatılmadığını araştırmaya başladı.

Kısa çalışma ödeneği uzatılacak mı?

Korona virüs salgını nedeniyle vatandaşların işten çıkarılmaması ve ya ücretsiz izin olanağının sunulmasının devlet tarafından sunuldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 31 Aralık 2020 tarihine kadar kısa çalışma ödeneğinin uzatılabileceğini açıklamasının ardından gözler düzenlemeye çevrildi. Yeni düzenlemede kısa çalışma ödeneğinin yanı sıra ekonominin düzelmesi adına işyerlerine de destek verilmesi hakkında maddelerde yer aldı. Ancak söz konusu destekler bazı sektörleri kapsamıyor.

Yeni düzenlemede normal çalışma sürecine dönen işyerlerine destek verileceği ve bu kapsamda kısa çalışma ödeneğinden faydalanan işyerlerinin mesai saatlerinde normal çalışma saatlerine dönmesi şartıyla nakdi destek verileceği ve bu yardımlarında 31 Aralık 2020 tarihine kadar devam edeceği bildirildi.

Kısa çalışma ödeneği 3 aylık süresi 6 aya uzatılabilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapılan yeni düzenlemenin yanı sıra 3 ay süreyle sağlanan kısa çalışma ödeneği desteğinin de 6 aya kadar uzayabileceğini ifade etti.

Kısa çalışma ödeneği 31 Haziran 2020 tarihine kadar yapılmıştı. Recep Tayyip Erdoğan’ın talimat vermesi halinde kısa çalışma ödeneğinin uzatılması gündemdeki yerini koruyor.