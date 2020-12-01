Kısa çalışma ödeneği paraları ne zaman yatacak?

Covıd-19 salgın hastalık döneminde birçok önlem yeniden alındı ve restoran ve kafeler başta olmak üzere birçok işletmeye kısıtlamalar tekrar getirildi. Neredeyse 1 seneyi tamamlayacak olan pandemi sürecinde vatandaşlar kısa çalışma ödeneği ile geçimini sağlamakta. Kısa çalışma ödeneğinin ne zaman verileceği hakkında vatandaşlarımız bilgi edinme arayışı içerisindedir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuktan beklenen açıklama geldi. Sayın Bakanımız Selçuk ödemelerin aralık başında banka hesabından veya PTT üzerinden yatırılacağını belirtti.

İşsizlik maaşından faydalanamayan vatandaşlara kısa çalışma ödeneği her ayın başında düzenli olarak yatırılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı açıklamada kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşının 4 Aralık’ta hesaplara yatırılacağını duyurdu. Kısa çalışma ödeneğinin yatıp yatmadığı e devlet üzerinden T.C kimlik numarası ve e devlet şifresi ile sorgulanacak. https://www.turkiye.gov.tr/issizlik-odenegi-odemesi link üzerinden kontrol sağlayabilirsiniz.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Sayın Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk Kasım ayına dair olan işsizlik ve kısa çalışma ödeneklerinin 4 Aralık itibariyle banka hesaplarına veya Ptt yoluyla yatırılacağını belirtti.

Ödemelerin öncelikle Banka hesaplarına yatırılacağını duyuran bakanımız Iban bilgileri bulunmayan vatandaşlarımızı mağdur etmemek adına Ptt üzerinden ödemelerinin 4 Aralık 2020 tarihi itibariyle yapılacağını belirtti.

BAŞVURU SÜRESİ UZADI

Covıd-19 pandemi sürecinde yaşanan dışsal ve dönemsel etkilerden kaynaklı zorlayıcı sebepler kapsamında kısa çalışma ödeneği olarak vatandaşlara hizmet verilmektedir. Cumhur Başkanı Recep Tayip Erdoğan resmi gazete de kısa çalışma ödeneği başvuru süresinin uzatıldığını belirtti. Zorlu süreçte başvuru tarihini kaçıran vatandaşlarımıza kolaylık sağlanmıştır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararda, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun ek 2. maddesi ile geçici 23. maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde Covid-19 nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle 1 Aralık 2020 tarihinden sonraki döneme ilişkin kısa çalışma talebinde bulunan iş yerleri için anılan Kanunun geçici 23. maddesinin birinci fıkrasında yer alan 30 Haziran 2020 tarihinin 31 Aralık 2020 olarak uygulanacağı belirtildi.