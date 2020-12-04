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Kısa çalışma ödeneği ne zaman hesaplara yatacak? Kısa çalışma ödeneğine nasıl ve nerden başvurulur?

Genellikle her ayın ilk haftasında ödenen kısa çalışma ödeneği, bu ay henüz ödenmedi. Peki, kısa çalışma ödeneği ne zaman ödenecek? Kısa çalışma ödeneğine nasıl başvuru yapılır? Detaylar haberimizde...

04 Aralık 2020 Cuma 18:33
Kısa çalışma ödeneği ne zaman hesaplara yatacak? Kısa çalışma ödeneğine nasıl ve nerden başvurulur?
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KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YAPILACAK?

 

Her ayın ilk haftasında vatandaşların banka hesabına, banka hesabı yoksa PTT üzerinden yatırılan kısa çalışma ödeneği bu ay henüz yatırılmadı. Konuyla ilgili merak içinde bulunan vatandaşa, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’tan açıklama geldi.

 

Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklamayla, kısa çalışma ödeneğinin 4 Aralık 2020 tarihinde ödeneceğini duyurdu. Aynı zamanda yeni başvuruların da alınacağını duyuran Zehra Zümrüt Selçuk, başvuruların e-Devlet üzerinden yapılacağını açıkladı.

 

Zehra Zümrüt Selçuk’un açıklaması:

 

Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlatan Selçuk, “İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri 4 Aralık 2020 tarihinde yapılacak.” dedi.

 

 

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?

 

İşyerindeki çalışma sürelerinin geçici olarak azaltılması veya durdurulması hallerinde, üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.

Kısa çalışma uygulamasının temel amacı istihdamın korunmasıdır. Kısa çalışma ile çalışılmayan sürelerde işçilere gelir desteği sağlanmaktadır. Aynı zamanda istihdam korunarak, deneyimli personellerin işten çıkarılmasının önüne geçilmektedir. Covid-19 sebebiyle işyerindeki haftalık çalışma sürelerini geçici olarak en az üçte bir oranında azaltan veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetini tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durduran her bir işveren kısa çalışma başvurusunda bulunabilir.

 

 

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNE NASIL BAŞVURU YAPILIR?

 

Yeni tip koronavirüs (Kovid19) nedeniyle 30 Hazirana kadar Kısa Çalışma Ödeneğine başvurmayan iş yerleri, 31 Aralık 2020 tarihine kadar İŞKUR'a başvurmaları durumunda 1 Aralık 2020 tarihinden sonraki dönem için 3 ay süreye kadar Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanabilecek.

 

Kısa çalışma başvurularının sadece e-Devlet üzerinden 31 Aralık 2020'ye kadar yapılabileceğini bunun dışında posta/e-posta kanalı ile herhangi bir başvuru alınmayacağını duyuran Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, kısa çalışma ödeneği başlama tarihinin 1 Aralık 2020 tarihi veya sonrası olarak bildirilebileceğini belirtti.

 

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURU SAYFASINA EKTEN ULAŞABİLİRSİNİZ

 

https://www.turkiye.gov.tr/iskur-kisa-calisma-odenegi-basvurusu

 



Son Güncelleme: 04.12.2020 18:33
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Anahtar Kelimeler:
Kısa çalışma ödeneği BaşvuruAile Çalışma Ve Sosyal Hizmetler BakanlığıIşkurE-devlet
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