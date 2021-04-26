Kısa çalışma ödeneği ne kadar yatacak, hangi tarihe kadar uzatıldı?

Yapılan destek yardımı altında Kısa Çalışma Ödeneği ne vatandaşlar tarafından yoğun bir ilgi var. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen hafta bu konu hakkında merak edilen konuları cevaplayarak ödenekten yararlan kişilerin yüzünü güldürdü.
Kısa Çalışma Ödeneği uzadı mı?
Belirtilen konuşmanın içerisinde Kısa Çalışma Ödeneğinin süresi uzatıldığı açıklandı.
Kısa Çalışma Ödeneği ne kadar yatacak?
Kısa Çalışma Ödeneğinin son tarihi ne zaman?
Sektörün içinde bulunan bireylerin isteği doğrultusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan kısa çalışma ödeneğini tüm ticaret sektörünü kapsayacak şekilde nisan, mayıs ve haziran aylarına kadar devam etmesi ön gördü.
Son Güncelleme: 26.04.2021 17:02