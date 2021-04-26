Kısa çalışma ödeneği ne kadar yatacak, hangi tarihe kadar uzatıldı?

Yapılan destek yardımı altında Kısa Çalışma Ödeneği ne vatandaşlar tarafından yoğun bir ilgi var. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen hafta bu konu hakkında merak edilen konuları cevaplayarak ödenekten yararlan kişilerin yüzünü güldürdü.

Kısa Çalışma Ödeneği uzadı mı?

Belirtilen konuşmanın içerisinde Kısa Çalışma Ödeneğinin süresi uzatıldığı açıklandı.

Kısa Çalışma Ödeneği ne kadar yatacak?

Kısa Çalışma Ödeneğinin son tarihi ne zaman?

Kısa Çalışma Ödeneğini içeriği sigortalı çalışan bireyin son iki ay içinde çalıştığı maddi kazanımının hesaplanarak gün içindeki net miktarının % 60’ı kapsamaktadır. Bu doğrultuda belirtilen miktarnin haftalık çalışma süresinin tamamlaması noktasında çalışmadığı zamanlar için aylık olarak ödenecek tutar peşin olup ödenmesi beklenmektedir. Genel anlamda bu konuların hepsinden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sorumludur.

Sektörün içinde bulunan bireylerin isteği doğrultusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan kısa çalışma ödeneğini tüm ticaret sektörünü kapsayacak şekilde nisan, mayıs ve haziran aylarına kadar devam etmesi ön gördü.