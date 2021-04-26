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Kısa çalışma ödeneği ne kadar yatacak, hangi tarihe kadar uzatıldı?

Korana virüs süresinde maddi anlamda yardımda bulunmak için devlet Kısa Çalışma Ödeneği kapsamında bir destek projesi oluşturmuştu. Bu sürecin halen devam etmesi durumunda akıllarda kısa çalışma ödeneğiyle ilgili bazı düşüncelerle ortaya çıkmakta. Bunlardan birkaçı da şu şekilde Kısa Çalışma Ödeneği ne kadar yatacak, hangi tarihe kadar uzatıldı? Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bu soruları yanıtları verdi. Detaylar haberimizin içeriğinde…

26 Nisan 2021 Pazartesi 17:02
Kısa çalışma ödeneği ne kadar yatacak, hangi tarihe kadar uzatıldı?
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Yapılan destek yardımı altında Kısa Çalışma Ödeneği ne vatandaşlar tarafından yoğun bir ilgi var. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen hafta bu konu hakkında merak edilen konuları cevaplayarak ödenekten yararlan kişilerin yüzünü güldürdü.

Kısa Çalışma Ödeneği uzadı mı?

Belirtilen konuşmanın içerisinde Kısa Çalışma Ödeneğinin süresi uzatıldığı açıklandı.

Kısa Çalışma Ödeneği ne kadar yatacak?

Kısa Çalışma Ödeneğini içeriği sigortalı çalışan bireyin son iki ay içinde çalıştığı maddi kazanımının hesaplanarak gün içindeki net miktarının % 60’ı kapsamaktadır. Bu doğrultuda belirtilen miktar işçinin haftalık çalışma süresinin tamamlaması noktasında çalışmadığı zamanlar için aylık olarak ödenecek tutar peşin olup ödenmesi beklenmektedir. Genel anlamda bu konuların hepsinden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sorumludur.

Kısa Çalışma Ödeneğinin son tarihi ne zaman?

Sektörün içinde bulunan bireylerin isteği doğrultusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan kısa çalışma ödeneğini tüm ticaret sektörünü kapsayacak şekilde nisan, mayıs ve haziran aylarına kadar devam etmesi ön gördü.




Son Güncelleme: 26.04.2021 17:02
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