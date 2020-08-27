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Kısa çalışma ödeneği ne kadar uzatıldı?

Son dakika Cumhurbaşkanı kararı ile kısa çalışma ödeneği uzatıldı. Buna göre gerekli şartları sağlayan çalışanlar kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilecek.

27 Ağustos 2020 Perşembe 15:22
Kısa çalışma ödeneği ne kadar uzatıldı?
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Kısa çalışma ödeneğinin uzatılması konusu TBMM’de kabul edilerek yürürlüğe girdi. Pandemi sürecinde çalışanlara sağlanan kısa çalışma ödeneğine ilişkin son dakika açıklaması yapıldı. COVID-19 nedeniyle kısa çalışma ödeneğinin uzatılması konusu kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyuruldu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın çalışanlara verdiği kısa çalışma ödeneği süresinin uzatılmasına karar verildi. Buna göre COVID-19 sebebiyle zorlayıcı sebeplere bağlı olmak suretiyle özel sektör iş yerlerinde kısa çalışma ödeneğinden yararlananlar ve nakit desteğinden yararlanan bireyler çalışmış oldukları işyerinde çalışma sürelerine dönülmesini müteakip sigortalı ya da işveren payının tamamı 31 Aralık 2020’ye kadar üç aylığına İşsizlik Sigortası Fonu üzerinden karşılanacak.

Kısa çalışma ödeneği ne kadar uzatıldı?


Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısa çalışma ödeneği başvurularını 31 Aralık 2020’ye kadar uzatabilme yetkisine sahip. Bu süreçte Cumhurbaşkanı 31 Aralık’a kadar korunma şartıyla kısa çalışma ödeneklerinde uzamaya gidebilecek. Parlamentodaki teklifle ekonominin normalleşmeye başlamasıyla işyerindeki haftalık standart çalışma süresine dönülmesinin teşvikine ilişkin düzenlemeler de bulunuyor.

COVID-19 sebebiyle özel sektörde kısa çalışma ödeneğinden yararlananlar ve nakit desteklerinden yararlananlar çalıştıkları yerlerde haftalık normal çalışma süresine dönmeleri durumunda sigortalı ve işveren payı 31 Aralık 2020’ye kadar İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak. İşveren için verilecek destek süreleri, kısa çalışma ödeneği alanlar için kısa çalışma ödeneği almış olduğu ortalama gün sayıları, nakdi ücret desteğinden yararlananlar için nakdi ücret desteği almış oldukları ortalama gün sayısı geçilmeyecek.

İşyerindeki düzenlemeyle yapılan tetkiklerin olumsuz sonuçlanması halinde destek olanağı sağlanmayacak. Destekten yersiz faydalanıldığının belirlenmesi halinde destek tutarı işverenden gecikme cezası ve gecikme zammıyla tahsil edilecek.



Son Güncelleme: 27.08.2020 15:22
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