Kısa çalışma ödeneği ikinci başvuru dönemi başladı

Pandemi kapsamında alınan önlemlerin ardından normalleşme süreci başlamış ancak artan vaka sayılarının ardından yeni kısıtlamalar getirilmişti. Yeni kısıtlamalarla birlikte lokanta, kafe gibi yerlerde sadece paket servis hizmeti verilmeye başlandı. Bu kısıtlamanın ardından kısa çalışma ödeneği için ikinci başvurular gündeme getirildi.

Salgın kapsamında yeni kısıtlamalar getirildi

İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelge ile yeni kısıtlamaları açıkladı. Açıklanan yeni kısıtlamalarda restoran, kafe, lokanta, pastane gibi gıda alanında faaliyet gösteren işletmeler ikinci bir duyuruya kadar sadece paket servis hizmeti verecek.

Kısa çalışma ödeneğinde ikini dönem

Birçok işletme bu karar sonrası yeterli geliri elde edemeyecekleri için kapatma kararı aldı. Söz konusu kısıtlamalarla perakende ve gıda sektörlerinde çalışan 2 milyon sigortalının işsiz kalma durumu ortaya çıkıyor.

Salgının ilk döneminde 3,2 milyon kişiye kısa çalışma ödeneği imkanı sağlanmış ve normalleşme süreciyle birlikte bu rakam 1 milyonun altına düşürülmüştü. Yeni kısıtlamaların adından kısa çalışma ödeneğinin yeniden verilmesi bekleniyordu. Uygulama hayata geçirildi ancak Haziran ayının sonuna kadar başvuru yapmış olan kişiler bu uygulamadan yararlanacak.

İkinci kısa çalışma ödeneği nasıl alınır?

İkinci kısa çalışma ödeneği başvurularında son 3 yıl içerisinde 450 gün prim yatırmış ve 60 gün hizmet sözleşmesiyle çalışılmış olması gerekmektedir. Bu şartlara uyan kişiler başvurularını Haziran ayı sonuna kadar yapmış ve başvuru listesinde adı yer alıyorsa ödenekten faydalanabiliyor. Kısa çalışma ödeneğinden faydalanamayan ve ücretsiz izne çıkarılmış kişiler ise günlük 39 TL olan ücret desteğinden faydalanabilecek.