Kısa çalışma maaşı ödeneği devam edecek mi? Ücretsiz izin maaş destekleri ne kadar ödeniyor?

Koronavirüs nedeniyle ekonomi karantina dönemlerinde durma noktasına gelmiş ancak virüsün etkisi her geçen gün daha da azalmasına karşın bıraktığı hasarlar artış gösteriyor. Sağlık ve ekonomik açıdan büyük problemler meydana gelmişti. Bu süreçte çalışanlar ücretsiz izne gönderilmiş veya işsizlik maaşı alacak bireylere destekler devam edecek.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yapmış olduğu açıklamalarla, COVID-19 nedeniyle yoksul vatandaşların maddi sorun yaşamaması için ödenen kısa çalışma ödeneğine ilişkin yeni gelişmeleri paylaştı. Bu süreçte hayata geçirilen Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi ile kısa çalışma ödeneği ve işsizlik ödeneğinden sonra yaşamın normalleşmesi için İstihdam Kalkanı paketi de açıklandı.

Milyonlarca kişinin istihdam edilmesi hedefleniyor

İstihdam Kalkanı paketi ile salgın etkilerini ortadan kaldırıp normalleşme süreci için adım atılması hedefleniyor. Paket içerisinde bulunan düzenlemelerde salgın müddetinde alınmış olan kimi önlemlerin sürdürülmesiyle birlikte yeni tedbirlerin alınacağı, hem işçinin hem işsizin hem de işverenin desteklenmesi planlanıyor. Söz konusu pakette kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin desteği maaşıyla ilgili detaylar da vatandaşların en çok merak ettiği konu başlıkları içerisinde bulunuyor.

Kısa çalışma maaşı ödeneği devam edecek mi?

Ücretsiz izin maaş destekleri ne kadar?

Yeni açıklanan pakette İstihdam Kalkanı paketinde salgın çerçevesinde işçi ve işvereni destekleyecek yeni tedbirler uygulanacak. Alınan bütün tedbirler ve ödemelerin süreceği belirtilirken, işten çıkarma yasaklarının 3 ay uzatılmasına karar verildi. Ücretsiz izne çıkarılan işçilere 1177 TL’lik kısa çalışma ödeneğinin ihtiyaç sahiplerinin hesabına aktarılmaya devam edeceği belirtiliyor. İşsiz vatandaşlar için yapılan ödemeler de sürecek ve işverenlere de üç ay prim destekleri sağlanabilecek.

Coronavirüs nedeniyle ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara günlük 39.24 TL ödeme yapılmaktadır. Buna göre pandemi nedeniyle maddi sorun yaşayan vatandaşlar aylık 1170 TL devlet desteğinden yararlanabiliyor. Bu süreçte alınan 10 TL damga vergisi kesintisi sonrasında banka hesabına 1160 TL yatırılmaktadır.

Ücretsiz izin maaş desteği ne zaman yatırılacak?

Ücretsiz izin maaş destekleri ayın belirli dönemlerinde vatandaşların hesabına yatırılmaktadır. Konuya ilişkin yapılan açıklamalarda işveren tarafından 15 Mart tarihi sonrasında işten çıkarılan veya işsizlik ödeneği alamayanlara nakdi ücret desteklerinin İŞKUR tarafından ayın 8’i itibariyle ödeneceği belirtildi.

Vatandaşların pandemi nedeniyle ekonomik sorunlar yaşamasının önüne geçebilmek için kısa çalışma ödenekleri devam edecek. Bu süreçte gelir elde edemeyen işverenin, işçisini çıkarmasının önüne geçebilmek için izin destekleri ile vatandaşların geçimini sağlayabilmesi ve işgücü piyasasındaki soruların ortadan kaldırılması hedefleniyor.