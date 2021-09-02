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Kiralık ev fiyatlarında yaşanan ani artış vatandaşı düşündürüyor

Okulların açılmasına kısa bir süre kala kiralık evlerde yaşanan ani fiyat artışı vatandaşı oldukça düşündürüyor. İşte konuyla ilgili merak edilenler…

02 Eylül 2021 Perşembe 02:23
Kiralık ev fiyatlarında yaşanan ani artış vatandaşı düşündürüyor
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Üniversitelerin açılmasına kısa bir süre kaldı. Bu sebeple yurtlarda yer bulamayan öğrenciler kiralık ev arayışlarına geçti. Fakat fiyatlardaki ani artışlarla karşı karşıya kalan öğrenciler ne yapacaklarını kara kara düşünmeye başladı. Peki kiralık ev fiyatları neden artış gösterdi?

Kiralık Ev Fiyatları Neden Artış Gösterdi?

Üniversitelerin yüz yüze yapılacağı haberinin ardından özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde kiralık ev fiyatlarının yüzde 150’lere kadar arttığı ifade ediliyor. Yüz yüze eğitimin başlamasına kısa bir süre kala bu fiyatlarla karşı karşıya kalan üniversite öğrencileri bu fiyatlara büyük bir tepki gösterdi.

Kiracılar Pandemiyi Gerekçe Gösterdi

Üniversite öğrencilerinin artan kira fiyatlarına tepki göstermesi üzerine bazı kiracılar konuya açıklık getirdi. Kiracılara göre kiralar koronavirüs salgının yarattığı ekonomik zarar ve konut inşaatının azalması sebebiyle artış gösterdi.


Son Güncelleme: 02.09.2021 02:23
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Anahtar Kelimeler:
Yüz Yüze Eğitimüniversite öğrencileriKoronavirüsKiralık Ev Fiyatları
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