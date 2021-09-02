Kiralık ev fiyatlarında yaşanan ani artış vatandaşı düşündürüyor

Üniversitelerin açılmasına kısa bir süre kaldı. Bu sebeple yurtlarda yer bulamayan öğrenciler kiralık ev arayışlarına geçti. Fakat fiyatlardaki ani artışlarla karşı karşıya kalan öğrenciler ne yapacaklarını kara kara düşünmeye başladı. Peki kiralık ev fiyatları neden artış gösterdi?

Kiralık Ev Fiyatları Neden Artış Gösterdi?

Kiracılar Pandemiyi Gerekçe Gösterdi

Üniversitelerin yüz yüze yapılacağı haberinin ardından özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde kiralık ev fiyatlarının yüzde 150’lere kadar arttığı ifade ediliyor.in başlamasına kısa bir süre kala bu fiyatlarla karşı karşıya kalanbu fiyatlara büyük bir tepki gösterdi.

Üniversite öğrencilerinin artan kira fiyatlarına tepki göstermesi üzerine bazı kiracılar konuya açıklık getirdi. Kiracılara göre kiralar koronavirüs salgının yarattığı ekonomik zarar ve konut inşaatının azalması sebebiyle artış gösterdi.