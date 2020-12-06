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Kiracılıkta yeni dönem başladı! Düzenli maaşı olmayan ev kiralamayacak!

Koronavirüs salgını nedeniyle birçok çalışan işsiz kalma korkusuyla karşı karşıya geldi. Olağanüstü bir hal alan bu dönemde ev kiraları yükselirken bu kez de ev sahipleri aradıkları kiracıda yeni bir kriter belirledi. Buna göre ev sahipleri sabit maaşlı ya da memurları öncelikli tercih ederek evlerini kiralayacak.

06 Aralık 2020 Pazar 14:01
Kiracılıkta yeni dönem başladı! Düzenli maaşı olmayan ev kiralamayacak!
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Koronavirüs salgını nedeniyle birçok çalışan işsiz kalma korkusuyla karşı karşıya geldi. Olağanüstü bir hal alan bu dönemde ev kiraları yükselirken bu kez de ev sahipleri aradıkları kiracıda yeni bir kriter belirledi. Buna göre ev sahipleri sabit maaşlı ya da memurları öncelikli tercih ederek evlerini kiralayacak.

İntenet sitelerinde İstanbul, Ankara, Edine ve Bursa gibi illerde yer alan ev ilanlarına göre ev sahipleri işsiz kalabilecek vatandaşlara evlerini kiralamayı tercih etmiyor. Bunun yerine tercihen sabit maaşlı ya da memur ibaresi bulunan ev ilanlarının sahipleri çalışanlar arasında da ayrım yapıyor.

Taşınmaz Ticareti Hakkındaki Yönetmeliğin hükümleri ev sahipleri tarafından verilen “sahibinden” ilanlarında geçerli olmadığı için bu tür ilanlara herhangi bir yaptırım uygulanamıyor. Ancak daha önce bekarlara evlerini vermeyen ev sahipleri hakkında CİMER’e yapılan şikayet başvuruları Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’na sevk edildikten sonra ayrımcılık yasağını ihlal ettikleri gerekçesiyle ev sahipleri para cezasına çarptırılmıştı. Ev sahiplerinin vatandaşların mesleğine ilişkin tercihlerine göre evlerini kiralama girişimlerinin aynı hükmün kapsamına girip girmediği ise şuanlık netlik kazanmadı.

“Kiracı Seçme Trendi Bir Ayrımcılıktır, Önlenmesi Gerekir”

Tüketiciyi Koruma Deneği(TÜKODER) Genel Başkanı Azil Koçal konuyu değerlendirirken “Toplum olarak daha anlayışlı ve dayanışma içerisinde olmamız gerekir. Kurumsal firmalarda çalışamamak, memur olamamak insanların kendi istekleri değildir. Ev sahiplerine sormak gerekir, evlerinizi insanların barınması için kiraya veriyorsunuz; memur olamayan, kurumsal firmalarda çalışamayan vatandaşlarımız insan değil mi? 6701 Sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu 20/04/2016’da Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanunun 5. maddesine göre bu tür ayrımcılık yapmak kanuna aykırıdır ve cezai işlem gerektirmektedir.” derken bu süreçte ortaya çıkan kiracı seçme trendinin ‘ayrımcılık’ olarak değerlendirilebileceğini, bu tür ilanların, uygulamaların insan onurunu inciten, insan haklarına aykırı olduğunu ve toplumu ayrıştırmaya yönelik bu tür uygulamaların önlenmesi gerektiğini söyledi.

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa ise konuya ilişkin “Emlakçı, ilanlara mal sahibinin talebine yönelik bazı kriterler koyabiliyor ama bunu yapmadan mutlaka mülk sahiplerine öneriler sunulur ve bunun doğru bir yaklaşım olmadığı paylaşılır. Yeni yönetmelik intenet sitelerine de sorumluluk yüklüyor. Yanıltıcı ilanların hızla kaldırılması isteniyor. Ancak bu durumda, yani mülk sahibi tarafından verilen ilana karşı uygulanamıyor” dedi.



Son Güncelleme: 06.12.2020 14:01
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Anahtar Kelimeler:
KiracıDüzenli MaaşEv Kirası
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