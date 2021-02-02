Kira yardımı ve Gelir kaybı desteği ne zaman yatacak?

Esnafa gelir kaybı ve kira desteği ödemelerinin başvuruları 11 Ocak 2021 tarihinde son bulmuştu. 1.000TL gelir kaybı desteği ve 500TL ile 750TL arasında kira desteği sağlanacak. Ticaret Bakanlığı, başvuruları e-devlet üzerinden kabul edeceğini açıklamıştı. Başvuruların tamamlanmasında sonra birçok kişi ödemelerin ne zaman yapılacağını merak ediyor.

Esnaf gelir ve kira desteği ne zaman yapılacak?

Gelir kaybı ve kira desteği ödemeleri ne kadar?

Esnafa verilecek hibe ve kira desteğinin başvuruları 11 Ocak tarihinde tamamlanmıştı. Başvuruların 15 gün içinde sonuçlanması düşünülüyor. Ödemelerden yararlanan kişiler www.turkiye.gov.tr intenet sitesinden açıklanacaktır. Ödemeler başvuruda verilen hesap numaralarına yatırılacaktır.

Üç aylık süre için verilmesi planlanan desteklerin, gelir kaybı destek tutarı 1.000TL olarak belirlendi. Kira desteği için ise büyükşehir belediyelerin bulunan yerlerdeki işyerlerine 750TL, diğer yerlerdeki işyerlerine ise 500TL destek yapılması kararı alındı. Her iki destekten de aynı anda yararlanmak mümkün hale geldi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yapılması planlanan destek paketlerine 2milyondan fazla esnafın başvuruda bulunduğunu açıkladı.