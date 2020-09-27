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Kira öder gibi ev sahibi olun! TOKİ ev sahibi olmak isteyenlere müjdeyi verdi!

TOKİ, ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara müjdeyi duyurdu. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, TOKİ kura koşulları olmadan çekilişsiz ev sahibi olma imkanı sağlıyor! TOKİ üzerinden satışa çıkan konutların hangi illerde olduğu ve başvuru şartlarını haberimizde sizler için derledik. İşte detaylar...

27 Eylül 2020 Pazar 17:28
Kira öder gibi ev sahibi olun! TOKİ ev sahibi olmak isteyenlere müjdeyi verdi!
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TOKİ Asgari Ücretlilere Özel 240 Ay Vadeli Taksitle Konut Satışı Yapacak! 

TOKİ açık satış ilanlarını resmi intenet sitesinde çekiliş olmadan yayınladı. Ancak, düşük gelirli vatandaşların belirli koşulları karşılaması gerekir. Bu koşulları sağlayan kişiler küçük bir miktar peşinat verirler ve 240 ay taksitle ev alırlar. TOKİ tarafından açık satış yöntemi ile satış yapılacak iller aşağıda listelenmiştir;

  • Balıkesir,
  • Tokat,
  • Çorum,
  • Afyon,
  • Sivas,
  • Kütahya,
  • Denizli,
  • Balıkesir.


TOKİ Taksitle Ev Sahibi Başvurusu Nereden Nasıl Yapılacak?

Düşük gelirli gruplar veya asgari ücretli çalışanlar için kura şartı olmadan satılan konut projeleri yayınlandı. Yayınlanan proje başvuruları Ziraat Bankası ve Halkbank şubeleri aracılığıyla kabul edilecektir. TOKİ, 1 + 1 daire, 2 + 1 daire ve 3 + 1 daire olmak üzere farklı tipte satılık evler sunuyor. Her projenin satış duyurusu TOKİ'nin resmi intenet sitesinde yayınlanmaktadır. Bu duyuru kapsamında satılan her konutun başvuru tarihini, başvurunun yapılacağı banka ve şubeyi ve satış fiyatı bilgilerini içerir.

Kira Öder Gibi Ev Sahibi Olmak İsteyenlere Ucuz Konut Projeleri

TOKİ tarafından satılan projeler 108 ay, 120 ay ve 180 ay olmak üzere üç farklı ödeme yöntemi sunsa da, tıpkı bir vatandaşın kira ödemesi gerektiği gibi düşük miktarlarla eve sahip olma imkanı sağlıyor. Satılık ev almak isteyenlerin konutun satıldığı ilde ikamet etmeleri gerekir, ancak tescilli konut sahibi olmaması gerekir. Yani ev sahibi olanlar ucuz konut için başvuramazlar.



Son Güncelleme: 27.09.2020 17:28
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TokiKonut
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