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Kira ödemelerine pandemi ayarı, Kapalı kalana ödeme yok

Salgından dolayı kapalı kalan işletmelere kira düzenlemesi yolda. Kira düzenlemesi ile ,salgın döneminde kapalı kalan işletmeler biraz da olsa rahatlayacaklar. Peki, bu kira düzenlemesi nedir? Bu haberimizde planlanan kira ödemeleri ile ilgili detayları derledik. İşte yapılması beklenen kira düzenlemesi...

25 Nisan 2021 Pazar 14:25
Kira ödemelerine pandemi ayarı, Kapalı kalana ödeme yok
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Yargı reform paketinde salgından dolayı bazı konular yasaya taşındı. Özellikle salgın döneminde iş yeri kiraları bunlardan biri.Borç Kanunu’nda yapılacak değişikle ,işletmeler, salgından dolayı kapalı olduğu dönemlerde kira ödemesi yapmayacaklar.

Salgın dönemlerinde kira ödemeleriyle ilgili düzenlemenin yapılması beklenmektedir. Salgında kapalı kalan iş yerlerinin ,kapalı oldukları dönemde kiraların ödenmemesi için çalışmalar yapılacak. Ayrıca kiranın tamamı değil, bir kısmının alınmaması da öneriler arasında yer almaktadır.

Online kararlara da düzenleme

Çalışma içerisinde ,dijital ortamlarda yapılan toplantılarda alınan kararlarla, yapılan anlaşmalara da düzenleme gelecek. Salgın döneminde zoom ya da diğer dijital ortamlarda alınan kararlar geçerli sayılacak. Bu anlaşmalar, yazılı sözleşme olarak kabul edilecek.




Son Güncelleme: 25.04.2021 14:25
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Kira DüzenlemesiSalgın Döneminde Kapalı Kalan Esnaf Kira ödemeyecek
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