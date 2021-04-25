Kira ödemelerine pandemi ayarı, Kapalı kalana ödeme yok

Yargı reform paketinde salgından dolayı bazı konular yasaya taşındı. Özellikle salgın döneminde iş yeri kiraları bunlardan biri.Borç Kanunu’nda yapılacak değişikle ,işletmeler, salgından dolayı kapalı olduğu dönemlerde kira ödemesi yapmayacaklar.
Online kararlara da düzenleme
Çalışma içerisinde ,dijital ortamlarda yapılan toplantılarda alınan kararlarla, yapılan anlaşmalara da düzenleme gelecek. Salgın döneminde zoom ya da diğer dijital ortamlarda alınan kararlar geçerli sayılacak. Bu anlaşmalar, yazılı sözleşme olarak kabul edilecek.
Son Güncelleme: 25.04.2021 14:25