Kira ödemelerine pandemi ayarı, Kapalı kalana ödeme yok

Yargı reform paketinde salgından dolayı bazı konular yasaya taşındı. Özellikle salgın döneminde iş yeri kiraları bunlardan biri.Borç Kanunu’nda yapılacak değişikle ,işletmeler, salgından dolayı kapalı olduğu dönemlerde kira ödemesi yapmayacaklar.

Online kararlara da düzenleme

Salgın dönemlerinde kira ödemeleriyle ilgili düzenlemenin yapılması beklenmektedir. Salgında kapalı kalan iş yerlerinin ,kapalı oldukları dönemde kiraların ödenmemesi için çalışmalar yapılacak. Ayrıca kiranın tamamı değil, bir kısmının alınmaması da öneriler arasında yer almaktadır.

Çalışma içerisinde ,dijital ortamlarda yapılan toplantılarda alınan kararlarla, yapılan anlaşmalara da düzenleme gelecek. Salgın döneminde zoom ya da diğer dijital ortamlarda alınan kararlar geçerli sayılacak. Bu anlaşmalar, yazılı sözleşme olarak kabul edilecek.