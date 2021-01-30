Kira desteği yardımı başvurusu son gün ne zaman?

Koronavirüs salgını kapsamında bir çok işletmelere kısıtlama getirilmişti. Bu yüzden bir çok faaliyete ara verilmişti. Esnaf için devlet tarafından kira desteği imkanı sağlandı. Kira yardımından yararlanmak isteyen vatandaşlar bu yardımdan nasıl yararlanacaklarını sormaya başladı. İşte kira desteği son başvuru tarihi ve kira destek yardımı detayları...

Kira desteği ile bir çok esnafa destek sağlanması amacı ile başvuru tarihleri daha ileri bir tarihe kadar uzatıldı. Esnaf krai desteği başvuru yeni son başvuru tarihi soruları sorulmaya başlandı. İşte esnaflar için verilen kira desteği yardımının son başvuru tarihi....

Kira desteği yardımı son başvuru tarihi ne zaman?

Başvurlar e- devlet üzerinden yapılacaktır. Esnafa kira desteği başvuru sonuçları ise daha sonra Bakanlık tarafından açıklanacaktır. Vatandaşlar T.C. Kimlik Numarasının son hanesine göre başvuru yapacaklardır.

Esnafa kira desteği ile açıklama yapan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcen gelir kaybı ve kria yardımı için bsşvuru yapamayan esnalar için 31 Mart 2021'e kadar süre verildiğini belirtti.

Kira desteği başvurusu nasıl yapılır?

İntenet üzerinden www.turkiye.gov.te adresinden Ticaret Bakanlığı hizmetlerinde bulunan Gelir Kaybı Desteği Başvuru ve Kira Desteği Başvurusu linklerinden yapılacak.

Başvuru sonuçları ise yine aynı adres üzerinden vatandaşlara açıklanacaktır.

Başvuruda ödeme hakkı kazanan vatandaşlara Ticaret Bakanlığı tarafından duyurulacak tarihte vatandaşların başvuruda verdikleri hesap bilgilerine otomatik aktarılacaktır.

Kira desteği başvuru şartları

Kira yardımları büyükşehirlerde 750 lira, diğer illerde ise aylık 500 lira olacak ve 3 ay boyunca ödenecek.

İşyeri kira bedeli kira desteğinin altında olması durumunda işyeri kira bedeli kadar kira desteği verilecek.

Şartların sağlanması durumunda gelir kaybı ile kira desteğinden aynı anda yararlanılabilecek.

Destek kapsamına giren birden fazla işletmesi olanlara vergi sicil kayıtlarındaki esas faaliyet konusu üzerinden sadece 1 kez destek yapılacak. Kira ödemesi yapılan birden fazla iş yeri bulunması halinde sadece 1 iş yeri için kira desteği sağlanacak.