İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Bakan Koca: 'Salgın Anadolu'da ikinci zirve döneminde'
Son Dakika
Bakan Koca: 'Salgın Anadolu'da ikinci...
Vergi borçlarına ve SGK prim borçlarına yapılandırma yolda!
Son Dakika
Vergi borçlarına ve SGK prim...
Türkiye kan donduran bu cinayeti uzun süre gündemde tutmuştu! Kızını vahşi bir şekilde öldüren katil babanın cezası belli oldu!
Türkiye kan donduran bu cinayeti...
Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararını açıkladı
Son Dakika
Merkez Bankası Ekim ayı faiz...

Kira artış oranları ne zaman açıklanacak? Kasım 2020 ev ve dükkan kira artış oranları

Tüm kiracıların beklediği kira artış oranlarının 3 Kasım tarihinde açıklanması bekleniyor. Ev ve dükkanları kira olan kişiler kiralarda gözlemlenecek artışları nasıl olacağını merak ediyor.

25 Ekim 2020 Pazar 16:34
Kira artış oranları ne zaman açıklanacak? Kasım 2020 ev ve dükkan kira artış oranları
Takip Et:

Ev ve iş yerleri kira olan kişiler Kasım ayı ile birlikte yeni kira sözleşmelerinde mülklere ne kadar zam geleceğini merak etmeye başladı. Kira artış oranı pandemi süreci ile birlikte en çok tartışılan konulardan birisi oldu.


Kira artış oranlarının 3 Kasım tarihi itibariyle açıklanması bekleniyor. TÜİK tarafından açıklanması beklenen oranlara, saat 10:00’dan itibaren ulaşılabilecek.

2020 Ekim ayı kira artış oranları

Tüketici fiyat endeksine göre yıllık yüzde 11,75 olarak açıklanan endeks 0,97 yükseliş gösterdi. Yurt içi üretici fiyat endeksinde % 2,65’lik artış gözlenirken yeni oran 14,33 olmuştu.

Bir önceki aya göre Ekim ayında artış gösteren TÜFE ve Yİ-ÜFE, Eylül ayında daha düşük orandaydı. TÜFE Eylül ayında 11,47 iken, Yİ-ÜFE 13,44 olarak açıklanmıştır.

Hesaplama öneği

  • Mevcut kira bedeli: 1.000 TL
  • Zam oranı: yüzde 11.47
  • Zam bedeli: 114 TL
  • Zamlı kira bedeli: 1.114 TL


Son Güncelleme: 25.10.2020 16:34
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kira Artış OranlarıKasım 2020
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Albayrak'tan istihdam müjdesi!
Bakan Albayrak'tan istihdam müjdesi!
Vergi borçlarına ve SGK prim borçlarına yapılandırma yolda!
Vergi borçlarına ve SGK prim borçlarına yapılandırma yolda!
3600 ek gösterge yeniden TBMM gündemine geldi. Milyonlarca memurun gözü 3600 ek göstergede
3600 ek gösterge yeniden TBMM gündemine geldi. Milyonlarca memurun gözü 3600 ek göstergede
2021 yılında emeklilere zam ve ek ödeme müjdesi!
2021 yılında emeklilere zam ve ek ödeme müjdesi!
Altın fiyatında yaşanan düşüş panik yarattı! Yatırım şirketlerinin Ons altın değerlendirmesi nedir?
Altın fiyatında yaşanan düşüş panik yarattı! Yatırım şirketlerinin Ons altın değerlendirmesi nedir?
Ford Focus Muhteşem Bir Kampanyaya İmza Attı
Ford Focus Muhteşem Bir Kampanyaya İmza Attı

Popüler Haberler

Kira artış oranları ne zaman açıklanacak? Kasım 2020 ev ve dükkan kira artış oranları
Bulgaristan asgari ücreti ne kadar? 2020
Fenerbahçe Trabzonspor maçı şifresiz yayınlayan yabancı kanallar hangileri? FB TS şifresiz veren kanallar listesi
KPSS sınavı zor muydu, kolay mıydı? KPSS 2020 ön lisans sınavı yorumları
A101 Kiwi KFS 2903 buharlı pişirici özellikleri ve kullanıcı yorumları
İşsizlik maaşından yararlanma yöntemleri ve aranan şartlar
Bay Yanlış dizisi bitti mi, neden yok? Bay Yanlış yayından kaldırıldı mı?
PH değerini koruyan 10 su sebili modeli
Faturalı hatta kredi başvurusu nasıl yapılır? 2020 faturalı hat kredi nasıl alınır?
Savaşçı 25 Ekim Pazar var mı? Yeni bölüm yayınlanacak mı? Savaşçı dizisi final mi yaptı, bitti mi?
Kredi Kartı bekleyen provizyon nedir ne kadar sürede karta yansır?
2019 Yılı ATA AÖF Bütünleme Sınavı Ne Zaman Yapılacak? Hangi Tarihte?
İş Bankası kredi borcu ve kredi kartı borcu ertelemesi nasıl yapılır? Şubeye gitmeden iş bankası kredi borçları ertelemesi yapılır mı?
2020 Siyer sınavı ne zaman yapılacak? 2020 Türkiye geneli Siyer sınavı başvuru ve sınav tarihleri
İzmir Göztepe ve Alsancak Stadları ne zaman açılacak?
Acemi Anneler dizisi Nil kimdir? Merve Üçer doğum tarihi
İbo Show ne zaman başlayacak? İbo Show 1. bölüm yayın tarihi ve konukları
En Şık Benim başvuru formu, başvuru şartları ve whatsapp iletişim numarası
Market bayiliği veren şirketler? 2020 Market bayiliği alma şartları nelerdir?
Arka Sokaklar yeni sezonda diziden ayrılacak oyuncular kimler? Arka Sokaklar yeni sezon yeni ve ayrılan oyuncuları
Acemi Anneler Sevda kimdir? Begüm Topçu biyografisi

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.