Kira artış oranları ne zaman açıklanacak? Kasım 2020 ev ve dükkan kira artış oranları

Ev ve iş yerleri kira olan kişiler Kasım ayı ile birlikte yeni kira sözleşmelerinde mülklere ne kadar zam geleceğini merak etmeye başladı. Kira artış oranı pandemi süreci ile birlikte en çok tartışılan konulardan birisi oldu.
2020 Ekim ayı kira artış oranları
Tüketici fiyat endeksine göre yıllık yüzde 11,75 olarak açıklanan endeks 0,97 yükseliş gösterdi. Yurt içi üretici fiyat endeksinde % 2,65’lik artış gözlenirken yeni oran 14,33 olmuştu.
Bir önceki aya göre Ekim ayında artış gösteren TÜFE ve Yİ-ÜFE, Eylül ayında daha düşük orandaydı. TÜFE Eylül ayında 11,47 iken, Yİ-ÜFE 13,44 olarak açıklanmıştır.
Hesaplama öneği
- Mevcut kira bedeli: 1.000 TL
- Zam oranı: yüzde 11.47
- Zam bedeli: 114 TL
- Zamlı kira bedeli: 1.114 TL
Son Güncelleme: 25.10.2020 16:34