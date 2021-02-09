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Kimler esnaf kredisi alabilir? 2021 Esnaf kefalet kredisi nasıl alınır?

Kimler esnaf kredisi alabilir? Esnaf kefalet kredisi nasıl alınır? ile ilgili olarak gündeme gelen gelişmelerin yeni ayrıntıları birçok okurumuz tarafından merak ediliyor. 9 Şubat 2021 Salı tarihli yazımızda Kimler esnaf kredisi alabilir? ile ilgili merak edilen en yeni ayrıntıları kaleme aldık!

09 Şubat 2021 Salı 22:52
Kimler esnaf kredisi alabilir? 2021 Esnaf kefalet kredisi nasıl alınır?
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Koronavirüs sebebiyle ekonomik anlamda ciddi sıkıntılar yaşanırken bu şartlardan en fazla etkilenenler esnaf ve sanatkarlar olmaktadır. İşyeri açmak veya mevcut borçların kapatılabilmesi için esnaf kefalet kredi başvuruları son derece önemlidir.

Esnaf kefalet kredisi alma şartları nelerdir?

Esnaf kefalet kredisine başvuruda bulunabilmek için ilk olarak kooperatife üye olmanız gerekir. Üye olurken bankaya başvuruda bulunmanız bankanın üst muhatap bulabilmesi için son derece önemlidir. Kooperatife üye olabilmek için;

Esnaf olmanız, dükkan tutulması, muhasebeci ile anlaşma yapmanız, vergi levhası alınması gerekmektedir.

Başvuru belgesinin ibraz edilmesi,

Kooperatife kayıtlı olmamanız gerekir.

Gerekli şartların taşınması durumunda kooperatif üyeliği tamamlanır. Halkbank’a yapacağınız kredi başvurularında son derece uygun olan kefalet kredileri düşük faiz oranlarıyla finansman sahibi olmanıza imkan tanıyor.

Esnaf kefalet kredisi nasıl çekilir?

Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde Halkbank, ESKKK başvuruları çerçevesinde hayatı kolaylaştıran yeni uygulamalara geçti. Bu süreçte krediden önce TESKOMB intenet sayfası üzerinden başvuru yapmanız gerekir. Ekrana girdiğinizde ödeme tablosu otomatik olarak belirlenir. Bu süreçte Halkbank, başvuruda bulunanlardan ek belgeler talep etmektedir. İlk etapta başvurularınız alınır ve gerekli incelemeler sağlanır. Gerekli belgeleri tamamlayan kişiler için istihbarat süreci başlar ve kredi onaylanarak hesaba yatırılır.

Esnaf kefalet kredilerinde kooperatif destekleri öne çıkan faktörler arasında bulunuyor. Kefil talep edilmesi durumunda kendisi veya kendi üyeler kefil gösterilerek kredi onayı sağlanacaktır.

Kimler esnaf kefalet kredilerinden yararlanabilir?

Esnaf kefalet kredisi alabilmek için gerekli şartları taşımanız gerekir. Bu süreçte krediden ancak belirli meslek gruplarında faaliyet gösterenler yararlanabiliyor. Bu süreçte; eğlence, dinlenme, elektrik – elektronik, bilgisayar, tarım, giyim, ev tekstili, dokuma, eğitim, basım, fotoğraf, kuaför, berber, temizlik,  spor, kozmetik, sağlık, otomotiv, ulaştırma hizmetleri ile yapı sanatları alanında faaliyette bulunanlar esnaf kefalet kredilerine başvuruda bulunabilirler.

Kredi taksitinin ödenmesi sürecinde koronavirüs tedbirleriyle 1 ila 3 ay arasında ödeme olanağı sağlanmaktadır. Ödeme planları krediyi çeken başvuru sahiplerinin talebine göre tespit edilir. Eski yöntemde vade süresi artış gösterdikçe faiz oranı ödenecek toplam tutar yükselmektedir. Salgın tedbirleri çerçevesinde 3 ay erteleme olanağı ve düşük faizlerle finansman olanağı sağlanıyor.

Son yapılan düzenlemeler çerçevesinde esnafların kooperatiflerle kullandıkları kredilere yapılandırma yapılacak. Bu süreçte Temmuz 2020 itibariyle borçları takibe düşen esnaf ve sanatkarlar yazılı olarak başvuruda bulunarak borçlarının yeniden yapılandırılmasını sağlayabilir. Böylelikle uygun oranlarla borçların ödenmesi mümkün hale getirilmiştir. Borç yapılandırması ve aylık ödenecek taksit tutarları ise kredi tutarına bağlı olarak değişiklik göstermektedir.



Son Güncelleme: 09.02.2021 22:52
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Anahtar Kelimeler:
ESKKKEsnaf Kefalet KredisiCovid-19
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