Kıdem tazminatı tavanında flaş değişiklik!

Çalışanlar için büyük önem taşıyan kıdem tazminatlarında özellikte pandemi dönemi sürecinde işten kovulma riskiyle karşı karşıya kalınmaması için bir dizi değişikliğe gidildi.

Koronavirüs salgını sürecinde hayata geçirilen kısa çalışma ödenekleri, fesih yasakları ve , işveren tarafında uygulanan ücretsiz izin ve ücretsiz izin nakdi ücret destekleri çalışanlar için çok fazla önem taşıyan uygulamalar arasında yer aldı. Normalleşme uygulamasına geçiş ile birlikte sona erdirilen bu uygulamalar arasında salgının istihdam üzerindeki etkilerini aza indirmek için 4447 sayılı kanuna ek geçici olarak düzenlenen 27 ve 28'inci maddeleri kapsamında prim destekleri dahil edildi.

Prim desteği alan işverenlerin, söz konusu destekten yararlandıkları ve sigortalı çalıştırdığı işçilerin sözleşmelerinde yer alan maddelerdeki uygulama sürelerinin sona ermesinden itibaren, destek aldığı süre kadar fiilen çalıştırma zorunluğu bulunuyor.

Daha öncesinde SGK ve İŞKUR arasında yapılan görüşmeler sonrasında bazı işten çıkış halleri kapsamında yer alan 17256 ve 27256 teşvikinden yararlanmak isteyen sigortalı çalışanlar için öngörülmüş olan istihdam zorunluluğunda işverenlere verilen destek tutarlarının iptal edilmeyeceğine karar verilmişti. Alınan bu karar sonrası iş sözleşmesinin belirlenen kodlar nedeniyle feshedilmesi durumunda işverenin destekten sonra istihdamındaki zorunluluğu sağlayamaması halinde ise yararlandığı prim desteklerinin gecikme cezası ile birlikte geri ödenmesine zorunlu hale getirildi.

KIDEM TAZMİNATINDA TAVAN YÜKSELTİLDİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayınladığı Mali ve Sosyal Haklar Genelgesinde ise 1 Temmuz ile 31 Aralık 2021 tarihleri arasında geçerli olacak olan kıdem tazminatı tavanı tutarı 8284.51 TL olarak belirlendi.

Ayrıca çocuk yardımlarıyla ilgili vergi istisnalarında değişikliğe gidildi ve yapılan yeni düzenlemeyle birlikte yine 1 Temmuz ile 31 Aralık 2021 dönemi arasında geçerli olmak üzere, çocuk zamları yada yardımı ödemelerinin aylık gelir vergisine ek istisna tutarları 6 yaş ve üstü çocuklar için 250 x 0.179797 = 44.95 TL ve 0 ila 6 yaş arası çocukları olanlar için de 500 x 0.179797 = 89.90 TL olarak belirlendi.