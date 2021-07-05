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Kıdem tazminatı tavan fiyatı ne kadar oldu 2021? Kıdem tazminatı tavan hesaplama işlemleri

Haziran ayının bitmesiyle yeni enflasyon rakamları açıklandı. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla emekli ve memur maaşlarına zam oranı yansımasının nasıl olacağı da açıklandı. Değişen enflasyon rakamlarına göre birçok vatandaş kıdem tazminatının ne kadar olacağını araştırmaya başladı. Çalışanlar kıdem tazminatı fiyatı ne kadar olacak? 2021 kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak? Sorularına cevap aramaya başladı. İşte herkesin merak ettiği kıdem tazminatı hesaplamalarına dair tüm detaylar.

05 Temmuz 2021 Pazartesi 21:35
Kıdem tazminatı tavan fiyatı ne kadar oldu 2021? Kıdem tazminatı tavan hesaplama işlemleri
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Haziran ayının enflasyon rakamlarını açıklamasıyla milyonlarca çalışan kıdem tazminatının ne kadar olacağını araştırmaya başladı. Açıklanan enflasyon oranına göre çalışan memur ve emeklilerin maaşlarına yapılacak zam oranları da açıklandı. Ayrıca artan enflasyon sonucu çalışanların kıdem tazminatı tavanında da artış yaşanacağı açıklandı. Bunun üzerine vatandaşlar 2021 güncel kıdem tazminatı tavan hesaplamasının nasıl olacağını araştırmaya başladı.

2021 kıdem tazminatı tavanı ne kadar artış gösterdi?

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla memur ve emekli maaşlarında artışlar yaşandı. Memur maaşların yaşanan artış sonrasında kıdem tazminatı tavan oranları da yeniden şekillendi. Yılın ilk 6 ayı sonunda açıklanan enflasyon rakamı yüzde 8,45 olarak açıklandı. Yılın ilk 6 ayında yaşanan enflasyon ile memurların yüzde 5,45 enflasyon zammı yapılacağı açıklandı. Ocak ayından Temmuz ayına kadar olan 6 aylık süreçte kıdem tazminatı tavanının 7.638,96 TL’ye çıkacağı açıklanmıştı. Temmuz ayından itibaren ise bu rakamın 8.224,10 TL olacağı açıklandı.

Kıdem tazminatı nasıl hesaplanıyor?

Çalışanların son aldığı maaşın brüt ücreti üzerinden yapılan kıdem tazminatı,  yıl boyunca yapılan düzenli ödemelerin de eklenmesiyle hesaplanıyor. Çalışan bir vatandaşın brüt maaşı son açıklanan rakamlara göre 7.638,96 TL üzerinden hesaplanacak. Maaşı 6 bin TL olan vatandaşların kıdem tazminatı ise 6 bin TL ve ile çalıştığı sürenin çarpılmayla hesaplanıyor.


Son Güncelleme: 05.07.2021 21:35
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