Kia Ağustos kampanyası ile sıfır otomobilde devrim niteliğinde fırsatlar sağlayacak

Kia otomobil sahibi olmak isteyen vatandaşlar Koç Finans’tan ödeme fırsatıyla 6 ay ötelemeli ödeme kampanyası ile ödemeler Mart 2021’de başlayacak.

KIA, Ağustos ayına özel düzenlediği kampanya ile Rio ve Stonic modelini 50 bin TL, 18 ay vade ve yüzde 0.69 faiz fırsatıyla sunuyor.

Picanto modeli ise 40 bin TL, 18 ay vade ve yüzde 0.69 faiz oranlarıyla finanse ediliyor.

Bongo, yüzde 0 faiz oranlarıyla yetkili satış noktalarında araç sahiplerini bekliyor.

Sportage, Stonic, XCeed, Rio, Picanto, Ceed ve Niro modellerine yer verilen kampanya çerçevesinde 6 aya kadar ötelemeli ödeme fırsatlarıyla düşük faiz oranları bulunmaktadır.

KIA SUV seçenekleri

Sportage modeli ay sonuna dek 100 bin TL’ye 18 ay vade ve yüzde 0.69 faiz oranlarıyla araç sahiplerini beklemektedir. Yüksek teknolojik XCeed modelleri Ağustos ayı sonuna dek 70.000 TL kampanya ile satın alınabilecek. 18 ay vade ve yüzde 0.69 faiz oranlarıyla gelecek otomobile uygun fiyat avantajlarıyla sahip olabilirsiniz.

Hibrit motorlu Niro ise Ağustos sonuna dek 70 bin TL, 18 ay vade ve yüzde 0.69 faiz oranlarıyla satışa çıkarılmaktadır.

B-SUV segmentindeki otomobil Stonic, Ağustos ayında 50 bin TL, 18 ay vade ve yüzde 0.59 faiz oranlarıyla satışa sunulmaktadır.

A Segment avantajları nelerdir?

Kia Ağustos ayı kampanyası kapsamında Ağustos ayına özel düşük vade ve faiz oranlarıyla A segmentte dinamik tasarım ve geniş iç hacimli Picanto’ya sahip olabilirsiniz.

Üstün güvenlik niteliklerine sahip Rio modeliyse 50 bin TL, 18 ay vade ve yüzde 0.69 faiz oranlarıyla kullanıcılarıyla buluşmaktadır.

C hatchback segmentinde bulunan güçlü modeller içerisindeki Ceed, Ağustos ayı sonuna 70 bin TL’ye 18 ay vade ve yüzde 0.69 faiz oranlarıyla satışa çıkarılmaktadır.