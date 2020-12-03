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Kervan Gıda hisseleri hangi kodla, ne zaman işlem görecek?

Kervan Gıda hisselerinin ne zaman işleme açılacağı birçok yatırımcının gündeminde bulunmaya devam ediyor. Halka arz kararı veren ve milyonlarca Türk lirası değerindeki hisseyi yatırım için halka açan Kervan Gıda, KRVGD kodu ile işleme tâbi tutulacak. Norveç’e 4 milyon Türk lirası değerinde hisse satışında bulunan Kervan Gıda’nın ilk işlem tarihleri ile ilgili detaylı bilgiler gündeme düştü…

03 Aralık 2020 Perşembe 21:18
Kervan Gıda hisseleri hangi kodla, ne zaman işlem görecek?
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Kervan Gıda’nın halka arz işlemlerinin tamamlanmasından sonra ilk işlem günleri için sayılı süre kaldı. Borsa İstanbul’da görev sahibi olacak olan Kervan Gıda, ilk işlem günü ile yakından takibe alınacak. Peki, Kervan Gıda’nın halka arz kapsamında ilk çalışması nasıl başlayacak…

 

KERVAN GIDA İŞLEME AÇILMA TARİHİ

Kervan Gıda’ nın işleme açılışı 9 Türk lirasından olacak ve Borsa İstanbul’da işlemler 4 Aralık Cuma günü başlayacak.

 

Kervan Gıda’nın düzenlediği halka arz payı, büyük bir kitlenin katılımının ardından bitmiştir. Şirket için yabancı fonlarda yoğun ilgi göstermekteydi. Oyak Yatırım, Kamuyu Aydınlatma Platformu içerisinde yayımladığı bildiride; şirketin halka arza açılması üzerine, %5’ den fazla pay alanların tablosu paylaşıldı. Tabloda en dikkat çeken isim şirketin %7,7 oranında hissesini satın alan Norveç Varlık Fonu(Norges Bank Investment Management) oldu.

Satışı yapılan hisselerin tutarı Türk lirası değerinde bakıldığında 4 milyon olmuştur. Norveç varlık fonunun dünya üzerinde; 74 ülke içerisinde 9 bin 2020 tane şirkete yatırım yaptığı biliniyor. Fonun büyüklüğüne bakıldığında ise bu değer 10.8 trilyon NOK a denk geliyor ki, bu da yaklaşık 1. 2 trilyon dolar değerine eşittir

 

Kervan Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Başar, “Sürecin tamamında karşılaştığımız büyük ilgiden dolayı mutluyuz. Halka arz ile aldığımız gelirin %55’ lik bir kısmı ile Avrupa’ da yepyeni bir yatırım ve satın alımlar yapmayı planlıyoruz. İç pazarda ise, kaynağın %25’ i çoktan yapılmış olan yatırımların daha fazla fonlanmasında ve fabrika binalarının satın alımında kullanılacak, finansa edilecek. Geriye kalan %20’ lik kısmı ile, kurumun finansal temelini daha güçlü hale getirmeyi istiyoruz.” Dedi.

 

 



Son Güncelleme: 03.12.2020 21:18
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