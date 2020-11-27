Kervan Gıda hisse kodu, hisse fiyatları ne kadar? Kervan gıda hangi tarihte halka arz edilecek? Hisse nasıl alınır?

Türkiye'nin en büyük şirketleri arasında bulunan yumuşak şeker üreticileri kervanı, Ulusal Sermaye Anapara Piyasa Kuruluna, Sermaye Piyasası Kurulu yapmış olduğu başvuruya onay verildi. Bir an önce ülke ihtiyaçlarını sermaye artırımı ve ortak satış yoluyla karşılamayı planlayan firmaların 2020 yılında ülkeye girerek İstanbul Borsa'da faaliyete geçmeleri düşünülmektedir.

Son aylarda vatandaşların yoğun talebi üzerinde Anapara Piyasa Kuruluna başvuruda bulunan ülkemizde oldukça sevilen yumuşak şeker üreticisi Kervan Yiyecek’in yöneticileri, başvurunun onaylandığını söyledi.

Kervan Gıda Hisse Nasıl Alınır?

Kervan Gıda'nın halka arzında satış, OYAK Yatırım liderliğindeki bir konsorsiyum tarafından talepler fiyat aralığında toplanarak ve en iyi gayret yöntemiyle gerçekleştirilecek.

Halka arz döneminde şirket merkezi, şube ve acentelerden halka arz için müracaat etmek isteyen bireysel kurumsal yatırımcılar ve yerli kurumsal yatırımcılar ile yabancı kurumsal yatırımcılar için OYAK Yatırım merkez, şube ve acentelerine başvuran yabancı kurumsal yatırımcılar bir başvuru formu doldurmaları gerekir. Yatırımcı talep formunda gerekli hisse adedini ve hisse senedi fiyatını belirtecektir.

Yabancı kurumsal yatırımcılar sadece OYAK Yatırım'a başvurabilir.

Talepte bulunan yatırımcı, talep formuna aşağıdaki evrakları ekleyecektir:

Gerçek kişi yatırımcı: kimlik fotokopisi (kimlik, ehliyet veya pasaport)

Tüzel kişi yatırımcı: Noter tasdikli imzalı sirküler, vergi beyannamesi ve işletme tescil belgesi fotokopisi

İntenet, telefon bankacılığı veya ATM üzerinden talepte bulunan yatırımcıların işlemlerini İntenet şubesi, telefon bankacılığı şubesi veya ATM üzerinden gerçekleştirmeleri istenecektir.

Kervan Gıda Hisse Kodu

Halka açık bir satış için kendi aracı kurumunuzdan, yönetim kurulunuzdan veya ticaret emrinizden alınıp satılacak hisse kodunu girerek değil, belirli bir aracı kurum, banka veya konsorsiyum üyesi aracılığıyla başvurabilirsiniz.

Kervan Gıda’nın kodu #KRVGD’dir. Hisse için 26-27 Kasım tarihleri ​​arasında halka satma hakkını açıklayan aracı kurumların listesi netlik kazandı.

Alınan bilgilere göre KRVGD'nin halka arzını tahsil etmeye yetkili aracı kurumlar şu şekildedir:

KONSORSİYUM LİDERİ

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

KONSORSİYUM ÜYELERİ

Al CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

ALAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER

BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

DENIZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.

GARANTI YATIRIM MENKUL KIYMETLER

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

ING MENKUL DEĞERLER A.Ş.

İNFO YATIRLM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER

OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

PHILLIP CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş

Kervan Gıda Hisse | Satış Fiyatı

SPK haftalık duyurusunda yer alan bilgiye göre, onaylandıktan sonra Kervan Gıda, sermaye artırımı ve ortak satış yoluyla kamuya açılacak.

Halka arzla şirket, 37.500.000 TL artırarak mevcut sermayesini 150 milyon liradan 187.5 milyon liraya çıkaracak.

Mehmet Şükrü Başar, Fikret Başar, Mitat Başar, Burhan Başar, Fahrettin Çezik, Mahmut Koçum, Aydın Çelik ve Suat Erdem'in her biri toplam 12.000.000 TL nominal değerli ve 1.500.000 TL nominal değerli 12.000.000 B hissesi de halka açılacak.

Türkiye'nin en ünlü yumuşak şeker üreticilerinden biri olan Kervan Gıda yöneticileri, ortak sermayeyi artırmak için açık piyasada halka açık işlemler ve ortak satışlar yoluyla ilerleyebilmek için başvuruda bulunduğunu duyurmuştu. Şirketin hisse senetlerinin 2020 yılında halka açık olarak satılmasının planlandığını ve Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığını, bunun için tüm işlemlerin çözüldüğünü söyledi.

Kervan Gıda Halka Arz Onaylandı Mı?

Sermaye Piyasa kurulu haftalık bülteninde bulunan bilgiye göre Kervan Gıda, mevcut hisse satışı kapsamında 12 milyon hisseyi halka satacak ve şirket, mevcut 150 milyon lirasını 187,5 milyon liraya çıkaracak , toplamda 37,5 milyon liralık artış gösterecek.

Talebe Göre Ek Hisse

Fazla talep olması durumunda Mehmet Şükrü Başar, Fikret Başar, Mitat Başar, Burhan Başar, Fahrettin Çezik, Mahmut Kosum, Aydın Çelik ve Suat Erdem'in her biri 750.000 TL nominal değerli toplamda 6.000.000 TL nominal değerli 6.000.000 adet A grubu payın B grubuna dönüştürülerek ek satışı yapabilecek.

Halka Arz Nedir? Halka Arz Etmek Ne Demek?

İlk halka arz, tüm yatırımcıların hissedar olabilmesi için ihraç edilen hisselerin satışını ilan eden bir şirketin faaliyetidir. Halka arz, şirketi ve varlıklarını küçük paylara bölerek satmaktır.

Şirket çeşitli nedenlerle halka açık bir satış için başvurabilir. Kamuya, iş alanlarını genişletmek ve yatırımlarını finanse etmek için yüksek büyüme oranlarına sahip başarılı şirketlere sunarken, kısa finansal kaynaklara sahip şirketler, banka kredisine veya borçlanmaya gerek kalmadan yatırım yapabilir veya borcunu geri ödeyebilir. Yatırımcılar ise hisse senedi satın alarak borsada işlem gören şirketlerin değerine yatırım yapma olanağına da sahipler. Halka arz, özellikle uzun vadede olumlu sonuçlar üretmenin bir yoludur.

Halka Arzın Avantajları

Finansman sağlar.

Şirketin finansman ihtiyaçlarını temin ederek, bu kaynak yeni yatırıma dönüştürülebilir veya borçlanmanın önüne geçilebilir.

Mali yapıyı güçlendirir.

Halka arz, şirketin borç, sermaye oranı üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir, şirketin sermaye yapısını güçlendirir ve borç bulmakta zorluk çekilmez.

Likidite sağlar.

Hisse senedi fiyatı arz ve talebe göre belirlenebildiği için aktif bir şirketin değeri şeffaf bir şekilde şirketin değeri belirlenerek öğrenilebilir.

Prestiji arttırır.

Halka açık şirketler yüksek görünürlük kazanır ve tanınırlığı artırır.

Kredibiliteyi arttırır

Şirket halka hizmet sunarak finansal olarak müşteriler ve tedarikçiler için bir güven ortamı yaratır.

Değer artışı sağlar.

Borsaya kayıtlı şirketler, borsada işlem görmeyen şirketlere göre daha şeffaf ve tanınmış olduklarından şirketin değerleri üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir.