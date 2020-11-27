Kervan Gıda Hisse başvurusunu SPK onayladı mı? Kervan Gıda halka arz ne zaman, hisseleri nasıl alınır?

Ülkemiz de yumuşa şeker üretimin de çok iyi olan Kervan Gıda Hisselerini halka arz edecek. Halk Kervan Gıda şirketinin hisselerinin ne zaman halka arz edileceğini ve bu hisseleri nasıl satın alacaklarını merak ediyor.

Ülkemizde yer alan en üstün şirketler arasın da olan Kervan Gıdanın Sermaye Piyasa Kuruluna yapmış olduğu başvurusu kabul edilmişti. Pandemi den dolayı zaman kaybetmeden ülke ihtiyaçlarını sermaye artırımı ve ortak satış kanalıyla karşılamayı hedefleyen şirketlerin 2020 yılı içerisinde Türkiye ye gelerek İstanbul Borsa da faaliyete geçmeleri düşünülmekte. Son zamanlarda halkın yoğun isteğiyle Anapara Piyasa Kuruluna başvuru yapan Kervan Gıda, yöneticileri başvurunun kabul edildiğini duyurdu.

Kervan Gıda Hisse Nasıl Alınır?

Kervan Gıda'nın pay başına halka arz fiyat aralığı 8 ila 9 TL olarak belirlenmiştir. Kurumun halka arz sürecine ise OYAK Yatırım liderliğindeki toplam 25 üyeden oluşan konsorsiyum aracılık ediyor. Halka arz açıklamasının ardından yatırımcıların da desteği ile kendilerine fon sağlamış olur. Şirketlerin fon desteği bankalardan kredi almasının ya da farklı kaynaklardan borç edinmesinin önünü kapatır. Bu sayede yatırımcılar, bu şirketlerin hisse senetlerini satın alarak, başarılı faaliyetlerine devam etmesine destek olurken, borsada o şirketin değerine yatırım yapmış olur. Yabancı kurumsal yatırımcılar sadece OYAK Yatırım’a başvurabilir. Başvuru isteği yapan yatırımcı için bazı evrakları doldurması lazım. Geçek kişi yatırımcı: kimlik fotokopisi (kimlik, ehliyet, pasaport), Tüzel kişi Yatırımcı: noter tasdik imzalı sirküsü, vergi beyannamesi ve işletme tescil belgesi fotokopisi. İntenet, telefon bankacılığı veya ATM’ler vasıtası ile talepte bulunacak yatırımcıların intenet şubesi, telefon bankacılığı şubesi veya ATM’de işlem yapmaya yetkili olma şartı aranacaktır.

Kervan Gıda Hisse Kodu

Kendi aracı kurumunuzdan işlem göreceği hisse koduna, borsacı deyimiyle tahtasına, işlem sırasına alış girerek katılabileceğiniz bir halka arz türü değil, belli bir aracı kurum, banka veya konsorsiyum üyeleri aracılığıyla halka arza başvurabilirsiniz. Kervan Gıda #KRVGD koduyla halka arz edilecek. 26 - 27 kasımda halka arzı tamamlanacak hisseler için talep toplamaya yetkili aracı kurumların listesi belli oldu.

Kervan Gıda Halka Arz Ön Talep Formu

Alınan malumata göre KRVGD halka arz talep toplamaya yetkili aracı kurumlar şu şekilde,

KONSORSİYUM LİDERİ

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

KONSORSİYUM ÜYELERİ

Al CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

ALAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER

BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

DENIZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.

GARANTI YATIRIM MENKUL KIYMETLER

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

ING MENKUL DEĞERLER A.Ş.

İNFO YATIRLM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER

OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

PHILLIP CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş

Kervan Gıda Hisse Satış Fiyatı

Şirket pay başına halka arz fiyat aralığı 8 ila 9 TL olarak paylaştı. Halka arz sonrası şirketin halka açıklık oranı yüzde 26,4 seviyesinde olacak. Halka arz sürecinde ise kuruma OYAK Yatırım'dan 25 üyeden oluşan konsorsiyum aracılık edecek. Edinilen malumata göre, Kervan Gıda halka arzını mevcut 150 milyon TL çıkarılmış sermayesinin yüzde 25 sermaye artışıyla 187,5 milyon Tük Lirası artırılması sonucu çıkarılacak 37,5 milyon Türk Lirası ve yüzde 8 oranında mevcut ortakların 12 milyon Türk Lirası satışı planlanmaktadır.

Kervan Gıda Halka Arz Onaylandı mı?

SPK tarafından haftalık bültende yayınlanan malumata göre Kervan Gıda, mevcut hisse satışı kapsamında 12 milyon hisseyi halka satacak ve şirket, mevcut 150 milyon lirasını 187,5 milyon Türk lirasına çıkaracak ve 37,5 milyon Türk Lirası artış olacak.