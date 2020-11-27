İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Benzinli araç sahiplerini üzecek zam haberi! Benzin litre fiyatına büyük zam!
Son Dakika
Benzinli araç sahiplerini üzecek zam...
Almanya Başbakanı Merkel'den flaş koronavirüs aşısı açıklaması: Tarih verdi!
Son Dakika
Almanya Başbakanı Merkel'den flaş koronavirüs...
24 Kasım vaka tablosu açıklandı! Son 24 saat içinde hastaneye yatan kişi sayısı 7 bin 381 oldu
Son Dakika
24 Kasım vaka tablosu açıklandı!...
Selin Ciğerci'nin eşini aldattı mı? Samimi görüntüler iddiaları kuvvetlendiriyor!
Selin Ciğerci'nin eşini aldattı mı?...

Kervan Gıda Hisse başvurusunu SPK onayladı mı? Kervan Gıda halka arz ne zaman, hisseleri nasıl alınır?

Sermaye Piyasa Kurulu'na başvuruda bulunan Türkiye'nin en sevilen yumuşak şeker üreticisi Kervan Gıda'nın yöneticileri, başvurunun onaylandığını belirtti. Kervan Gıda halka arz hangi tarihte ,vatandaş merak ediyor. Kervan Gıda Hissesi nasıl alınır, herkes bunu araştırıyor.

27 Kasım 2020 Cuma 22:02
Kervan Gıda Hisse başvurusunu SPK onayladı mı? Kervan Gıda halka arz ne zaman, hisseleri nasıl alınır?
Takip Et:

Ülkemiz de yumuşa şeker üretimin de çok iyi olan Kervan Gıda  Hisselerini halka arz edecek. Halk Kervan Gıda şirketinin hisselerinin ne zaman halka arz edileceğini ve bu hisseleri nasıl satın alacaklarını merak ediyor.

Ülkemizde yer alan en üstün şirketler arasın da olan Kervan Gıdanın  Sermaye Piyasa Kuruluna yapmış olduğu başvurusu kabul edilmişti. Pandemi den dolayı zaman kaybetmeden ülke ihtiyaçlarını sermaye artırımı ve ortak satış kanalıyla karşılamayı hedefleyen şirketlerin 2020 yılı içerisinde Türkiye ye gelerek İstanbul Borsa da faaliyete geçmeleri düşünülmekte. Son zamanlarda halkın yoğun isteğiyle Anapara Piyasa Kuruluna başvuru  yapan Kervan Gıda, yöneticileri başvurunun kabul edildiğini duyurdu.

Kervan Gıda Hisse Nasıl Alınır?

Kervan Gıda'nın pay başına halka arz fiyat aralığı 8 ila 9 TL olarak belirlenmiştir. Kurumun halka arz sürecine ise OYAK Yatırım liderliğindeki toplam 25 üyeden oluşan konsorsiyum aracılık ediyor. Halka arz açıklamasının ardından yatırımcıların da desteği ile kendilerine fon sağlamış olur. Şirketlerin fon desteği bankalardan kredi almasının ya da farklı kaynaklardan borç edinmesinin önünü kapatır. Bu sayede yatırımcılar, bu şirketlerin hisse senetlerini satın alarak, başarılı faaliyetlerine devam etmesine destek olurken, borsada o şirketin değerine yatırım yapmış olur.  Yabancı kurumsal yatırımcılar sadece OYAK Yatırım’a başvurabilir.  Başvuru  isteği yapan yatırımcı için bazı evrakları doldurması lazım.  Geçek kişi yatırımcı: kimlik fotokopisi (kimlik, ehliyet, pasaport), Tüzel kişi Yatırımcı: noter tasdik imzalı sirküsü, vergi beyannamesi ve işletme tescil belgesi fotokopisi. İntenet, telefon bankacılığı veya ATM’ler vasıtası ile talepte bulunacak yatırımcıların intenet şubesi, telefon bankacılığı şubesi veya ATM’de işlem yapmaya yetkili olma şartı aranacaktır.


 Kervan Gıda Hisse Kodu

Kendi aracı kurumunuzdan işlem göreceği hisse koduna, borsacı deyimiyle tahtasına, işlem sırasına alış girerek katılabileceğiniz bir halka arz türü değil, belli bir aracı kurum, banka veya konsorsiyum üyeleri aracılığıyla halka arza başvurabilirsiniz. Kervan Gıda #KRVGD koduyla halka arz edilecek. 26 - 27 kasımda halka arzı tamamlanacak hisseler için talep toplamaya yetkili aracı kurumların listesi belli oldu.

Kervan Gıda Halka Arz Ön Talep Formu

Alınan malumata göre KRVGD halka arz talep toplamaya yetkili aracı kurumlar şu şekilde,

  • KONSORSİYUM LİDERİ 
  • OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
  • KONSORSİYUM ÜYELERİ
  • Al CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER
  • AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
  • ALAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
  • ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER
  • BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
  • DENIZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
  • GARANTI YATIRIM MENKUL KIYMETLER
  • GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
  • GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.
  • HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
  • ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
  • ING MENKUL DEĞERLER A.Ş.
  • İNFO YATIRLM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
  • MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER
  • OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
  • PHILLIP CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş

 

Kervan Gıda Hisse Satış Fiyatı

Şirket pay başına halka arz fiyat aralığı 8 ila 9 TL olarak paylaştı. Halka arz sonrası şirketin halka açıklık oranı yüzde 26,4 seviyesinde olacak. Halka arz sürecinde ise kuruma OYAK Yatırım'dan 25 üyeden oluşan konsorsiyum aracılık edecek. Edinilen malumata göre, Kervan Gıda halka arzını mevcut 150 milyon TL çıkarılmış sermayesinin yüzde 25 sermaye artışıyla 187,5 milyon Tük Lirası artırılması sonucu çıkarılacak 37,5 milyon Türk Lirası ve yüzde 8 oranında mevcut ortakların 12 milyon Türk Lirası satışı planlanmaktadır.

 

Kervan Gıda Halka Arz Onaylandı mı?

SPK tarafından haftalık bültende yayınlanan malumata göre Kervan Gıda, mevcut hisse satışı kapsamında 12 milyon hisseyi halka satacak ve şirket, mevcut 150 milyon lirasını 187,5 milyon Türk lirasına  çıkaracak ve 37,5 milyon Türk Lirası artış olacak.



Son Güncelleme: 27.11.2020 22:02
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
HisseArzKervanGıda
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Merkez Bankası döviz ve altın rezerv miktarını açıkladı!
Merkez Bankası döviz ve altın rezerv miktarını açıkladı!
2021 net ve brüt asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret görüşmeleri ne zaman başlıyor?
2021 net ve brüt asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret görüşmeleri ne zaman başlıyor?
2021 ocak zammı enflasyon tahminine göre emekli ocak zammı ne kadar olacak?
2021 ocak zammı enflasyon tahminine göre emekli ocak zammı ne kadar olacak?
Benzinli araç sahiplerini üzecek zam haberi! Benzin litre fiyatına büyük zam!
Benzinli araç sahiplerini üzecek zam haberi! Benzin litre fiyatına büyük zam!
İstanbul'da ekmek kaç lira? Fırıncılar Odası'ndan 'ekmek fiyatı' açıklaması
İstanbul'da ekmek kaç lira? Fırıncılar Odası'ndan 'ekmek fiyatı' açıklaması
7256 sayılı SGK prim borçlarının yapılandırılmasına ilişkin torba yasa Resmi Gazete'de yayımlandı
7256 sayılı SGK prim borçlarının yapılandırılmasına ilişkin torba yasa Resmi Gazete'de yayımlandı

Popüler Haberler

Kervan Gıda Hisse başvurusunu SPK onayladı mı? Kervan Gıda halka arz ne zaman, hisseleri nasıl alınır?
Arka Sokaklar Rıza baba neden yok? Zafer Ergin neden yok, neden diziden ayrılıyor?
27 Kasım BİM aktüel elektronik, yemek takımı ve kışlık tekstil ürünleri kataloğu
Hepsiburada Efsane Cuma Kasım indirimleri ne zaman bitiyor?
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri kaçtır? 28 Kasım Cumartesi - 29 Kasım Pazar yasak saatleri
2021 MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? Milli Savunma Üniversitesi sınavı başvuru şartları ve başvuru tarihleri
Fox TV Çocukluk dizisi tekrar bölümleri ve yeni bölümlerin yayınlanacağı gün ve saatler
Akrep dizisi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler
Kırmızı Oda dizisi nerede çekiliyor? Dizinin çekildiği klinik ve köşk nerede?
ÖSYM KPSS Ön Lisans tercihleri ne zaman başlayacak?
ios 13 güncellemesi alacak iPhone modelleri hangileri?
Evden çalışanların yemek, yol ücreti tam ödenir mi? Evden çalışmaya devam eden çalışanın maaşında kesinti olur mu?
Merakla beklenen Çukur 3. sezon tanıtım fragmanı yayınlandı! Yeni sezon ne zaman başlayacak? Gözler başlangıç tarihinde
e-okul adrese dayalı okul kayıt sorgulama işlemi
Erkenci Kuş yeni bölüm bu akşam neden yayınlanmıyor? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 44. Bölüm tarihi
2020 2021 KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak...?
2020 Black Cuma indirimli konut projeleri
Hercai dizi oyuncusu Aslan Aslanbey kimdir? Doğan Bayraktar hakkında bilgiler
Kırmızı Oda dizisi Tuna kimdir? Gülçin Kültür Şahin hakkında bilgiler
Ramo dizisi Taner kimdir? Bora Cengiz yer aldığı dizi ve film yapımları
2020 KYK Burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu mu?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.