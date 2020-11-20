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Kervan Gıda halka arz ve talep toplama tarihi açıklandı mı?

Kervan Gıda halka arz ve talep toplama tarihi açıklandı mı sorusu merak ediliyordu. Kervan Gıda Genel Müdürü Burhan Başar halka arz konusunda açıklamalarda bulundu ve süreç hakkında bilgi verdi.

20 Kasım 2020 Cuma 21:44
Kervan Gıda halka arz ve talep toplama tarihi açıklandı mı?
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Ülkemizin ilk büyük yumuşak şeker üretici olan Kervan Gıda halka arz işlemleri kapsamında 14 Ağustos tarihinde SPK’ya başvuru yapmıştı. Sermaye artırımı ve ortak satış yoluyla halka arz talebi olan şirketin payları 2020 yılında halka arz edilecek ve Borsa İstanbul’da işlem görecek.


Aktif olarak 85 ülkeye satış yapan şirketin ne zaman halka arz edileceği merak ediliyor. Kervan Gıda Genel Müdürü Burhan Başar halka arz sonrası hedeflenen yatırımları ve süreç hakkında açıklamalarda bulundu.

Başar açıklamasında, “Yaklaşık 2.100 kişilik ekibimizle güçlü bir dünya markası olma yolunda adım atmaya devam ediyoruz. Büyüme oranı yüksek bir kurum olarak faaliyetlerimizi daha da geliştirmek için farklı yatırımlar yapmayı hedefliyoruz. 2019 yılında yüzde 29 artışla, 687 milyon TL ciro elde ettik. 2020 yılının ilk yarısında ise geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 41 büyüyerek, altı aylık dönemi 469 milyon TL ciroyla kapattık. Şu anki üretimimizin yaklaşık yüzde 57’si ihracata yüzde 43’ü ise iç pazara yönelik. Halka arz sonrası sağlayacağımız kaynağın büyük bir bölümüyle yurt içi ve yurt dışında yeni yatırımlara imza atacağız. Hedefimiz Türkiye’de ilk sıraya yükselirken, dünyadaki en büyük beş üretici arasına girmek” ifadelerini kullandı.

 



Son Güncelleme: 20.11.2020 21:44
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KervanGıda
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