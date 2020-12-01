Kervan Gıda halka arz sonuçları ne zaman belli olacak?

Kervan Gıda tarafından düzenlenen halka arz projesinin ardından dağıtım sürecine başlanıyor. Halka arz başvurularının tamamlanmasının ardından, vatandaşlar sonucun ne olduğu hakkında sabırsızlanmaya başladı. Kervan Gıda halka arz projesinin sonuçları ise kısa bir süre sonra açıklanacak gibi duruyor.

Şirketin hedeflerini dile getiren Burhan Başar;

“Üretimini yaptığımız ürünlerin her gün, her yaştan 2 milyonu aşkın kişiyle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Diledik ki bu paylaşımımız sadece ürünlerimiz olmasın. İstikrarlı bir şekilde büyümekteyiz. 2 bin 100 kişilik ekibimiz ile birlikte büyük bir dünya devi olma yolunda emin adımlarla ilerlemekteyiz. Bu büyüme hikayemize halkımızın şahit olmasını istedik ve bu nedenle halka arz kararı verdik” dedi.

Kervan Gıda şirketinin halkın içinden çıktığını, tüketicisini tanıdığını, tüketicisinin neyi istediğini ve neyi beklediğini bilen bir şirket olduğunu dile getiren Başar;

“Şirketi daha da büyüterek, daha dev bir kurum olarak faaliyetlerimizi daha da geliştirmek amacı taşımaktayız. Halka arz gelirleri ile işimiz için yatırım yaparak bir bütün halinde büyüyüp, gelişmek en büyük arzumuzdur. Hali hazırda dünyanın en çok yumuşak şeker üretmekte olan firmalarından biriyiz. Tonaj olarak dünyada sekizinci sırada yer alıyoruz. Ve her sene daha çok gelişmekteyiz. Hedefimiz 2023 senesinde dünyanın en büyük beş yumuşak şeker üreticisinin arasına girmek ve Türkiye’ de Bebeto markası ile pazarın lideri olmaktır.

HALKA ARZ İLE BİRLİKTE YEPYENİ YATIRIMLAR

“Halka arz sonrasında sağlanacak olan kaynak(halka arzdan toplanan para), büyük bir kısmı ile yurt içi ve yurt dışına yeni yatırım yapacağız” diyen Başar, “Şirketin sağlayacağı kaynakların üç ana başlık altında değerlendirileceğini planlıyoruz. İlk olarak yapacağımız yatırım Avrupa’ da olacak. Gümrük avantajından yararlanabilmek coğrafi riski azaltmak ve Avrupa’nın moden kanalında Bebeto markasının gücüne güç katmak istemekteyiz. Bu sebep doğrultusunda potansiyel satım alım işlemleri kapsamında bir yönetim danışmanlığı ile sözleşme imzaladık.

Hedef firmalarımız ile görüşmelerimiz ise hala devam etmekte. İkinci planımızsa halihazırda var olan hat yatırımları ve yeni fabrika binası alma işlemlerinin finanse edilmesi olacaktır. Birisi İstanbul’ da, iki Manisa Akhisar’ da olmakta olan toplam 70 bin metrekarelik kapalı üretim alanına sahip olan 3 üretim fabrikamızı; daha da büyütmek istemekteyiz. Yatırımına devam etmekte olduğumuz iki yeni üretim fabrikası 2020 senesinin sonuna gelindiğinde 72 bin 300 tonluk üretim hacmine de ulaşmış olacağız. Üretim dışında yapılmakta olan bir diğer yatırımlar ise lojistik alanda olmaya devam etmektedir” diye konuşmasına devam etti Burhan Başar.

ŞİRKETTE GÖZLEMLENEN BÜYÜME

Konuşmasında büyüme oranlarına da dikkat çeken Başar;

“2019 senesinde %29 artış ile, 687 milyon Türk lirası ciro elde ettik. 2020 senesinin ilk yarısında is geçen yılın aynı dönemine bakıldığında %41 oranında büyüyerek, altı aylık dönemi 469 Türk lirası değerinde bir ciro ile kapadılar. Şu an bakıldığında cirosal dağılımımız %57 ihracat, %43 ise içe dönük pazar şeklinde olmaktadır. Şirketin halka arz öncesindeki aktif devliği 30 Haziran tarihi itibarı ile 946 milyon Türk lirası olmuştu. Bu büyüklüğün içine bakıldığında öz kaynakların payı %46 civarındadır. Belirlenen fiyat aralığına göreyse halka arza brüt olarak şirket içerisine 300 ile 337 milyon Türk lirası civarında bir kaynağın girmesini beklemekteyiz.” Dedi.

“AR-GE’ YE ÖNEM VERMEKTE VE YEPYENİ YENİLİKLER GELİŞTİRMEKTEYİZ”

Türkiye şekerleme sektöründe, 2019 senesinde %1,5’ lik büyüme ile birlikte 86 bin 700 tonluk bir büyüklüğe ulaşıldığını, yumuşak şeker sektöründe 15 bin 348 ton civarında bir hacme vardıklarını vurgulayan Başar, sektörde yepyeni ürünlere yöneldiklerini dile getirdi.

Başar konuşmasını şu sözler ile bitirdi;

“Üretimlerin tamamı Türkiye’ de yapılmaktadır. Türkiye’deki bağımsız araştırma şirketi Nielsen’ın Eylül 2020 araştırma raporunda, tonaj bazlı pazar payı verilerini baz almış ve %22 oranıyla beraber Bebeto markamız ikinci sıradadır. Yine aynı rapora bakıldığında, zincir maketler adına üretilen (PL- private labet- özel etiketli) ürünlerin ve büyük markalar için üretmekte olduğum fason ürünlerin toplamı ile %49,5 oranıyla iç pazarın lideriyiz.

Şuanda on farklı kategori içerisinde üretim yapmaktayız. Portföyümüzü; Ekstrüde Sugar, Yumuşak Şeker, Marsmallow, Yumuşak Şeker(Licorice etkenli), Sert Şekerler, Kaplamalı Jelly Bean Şekerler, Sürpriz Yumurtalar, Sağlıklı Ürün Grubu(OTC) ve Çikolatalı Drajeler olarak sıralanabilir. Yenilikçi bir markayız, bu sebepten dolayı farklı farklı kategorilerde düzenli Ar-Ge çalışmaları yapmaktayız. Güçlü bir Ar- Ge tesisimiz bulunmakta. Vegan tüketicilerimiz içinde farklı farklı çalışmalarımız bulunmaktadır ve bu çalışmalarımız içerisinde herhangi bir hayvansal madde kullanılmamaktadır. Vegan üretimi içinde sertifikalarımızı başarı ile aldık. Bu alanda çok daha devleşmeyi amaçlıyoruz ve Helal Gıda sertifikalarımızda var.

Ayrıca üzerinde durmakta olduğumuz yeni bir kategori ise OTC’ dir. Yani reçetesiz bir şekilde satılmakta olan ilaçlar. Gıda takviyeleri ve enerji sağlayan(fonksiyonel) ürünlerdir. Özellikle eczanelerde satışa sunulan bu kategori için de yoğun çalışma göstermekteyiz. Organik ürünler üzerinde durmamız ise bir başka konudur. Halkımızın verdiği güç ile bütün kategorilerde emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz.”