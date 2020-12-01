İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni kimlik kartları ile ilgili açıklama
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni kimlik kartları...
TRT EBA TV 30 Kasım- 4 Aralık yayın akışı belli oldu! TRT EBA TV İlkokul , ortaokul lise yayın akışı
Son Dakika
TRT EBA TV 30 Kasım-...
EGM'den'Sahte genelge' açıklaması geldi
EGM'den'Sahte genelge' açıklaması geldi
İl sağlık müdüründen korkutan açıklama geldi! Önümüzdeki günlerde sıkıntı yaşayabiliriz
Son Dakika
İl sağlık müdüründen korkutan açıklama...

Kervan Gıda halka arz sonuçları ne zaman belli olacak?

Kervan Gıda tarafından; Halka Arz 26 ile 27 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirildi. OYAK Yatırım aracılığı ile yapılan halka arz programının tamamlanmasından sonra dağıtım sürecinin nasıl olacağı merak edilmeye başladı. Bu kapsamda birçok vatandaş Kervan Gıda; halka arz sonuçlarının ne zaman paylaşılacağını merak etmeye başladı. İşte halka arz sonuçları için detaylar…

01 Aralık 2020 Salı 22:10
Kervan Gıda halka arz sonuçları ne zaman belli olacak?
Takip Et:

Kervan Gıda tarafından düzenlenen halka arz projesinin ardından dağıtım sürecine başlanıyor. Halka arz başvurularının tamamlanmasının ardından, vatandaşlar sonucun ne olduğu hakkında sabırsızlanmaya başladı. Kervan Gıda halka arz projesinin sonuçları ise kısa bir süre sonra açıklanacak gibi duruyor.

 

 

Şirketin hedeflerini dile getiren Burhan Başar;

“Üretimini yaptığımız ürünlerin her gün, her yaştan 2 milyonu aşkın kişiyle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Diledik ki bu paylaşımımız sadece ürünlerimiz olmasın. İstikrarlı bir şekilde büyümekteyiz. 2 bin 100 kişilik ekibimiz ile birlikte büyük bir dünya devi olma yolunda emin adımlarla ilerlemekteyiz. Bu büyüme hikayemize halkımızın şahit olmasını istedik ve bu nedenle halka arz kararı verdik” dedi.

 

Kervan Gıda şirketinin halkın içinden çıktığını, tüketicisini tanıdığını, tüketicisinin neyi istediğini ve neyi beklediğini bilen bir şirket olduğunu dile getiren Başar;

“Şirketi daha da büyüterek, daha dev bir kurum olarak faaliyetlerimizi daha da geliştirmek amacı taşımaktayız. Halka arz gelirleri ile işimiz için yatırım yaparak bir bütün halinde büyüyüp, gelişmek en büyük arzumuzdur. Hali hazırda dünyanın en çok yumuşak şeker üretmekte olan firmalarından biriyiz. Tonaj olarak dünyada sekizinci sırada yer alıyoruz. Ve her sene daha çok gelişmekteyiz. Hedefimiz 2023 senesinde dünyanın en büyük beş yumuşak şeker üreticisinin arasına girmek ve Türkiye’ de Bebeto markası ile pazarın lideri olmaktır.

 

HALKA ARZ İLE BİRLİKTE YEPYENİ YATIRIMLAR

 

“Halka arz sonrasında sağlanacak olan kaynak(halka arzdan toplanan para), büyük bir kısmı ile yurt içi ve yurt dışına yeni yatırım yapacağız” diyen Başar, “Şirketin sağlayacağı kaynakların üç ana başlık altında değerlendirileceğini planlıyoruz. İlk olarak yapacağımız yatırım Avrupa’ da olacak. Gümrük avantajından yararlanabilmek coğrafi riski azaltmak ve Avrupa’nın moden kanalında Bebeto markasının gücüne güç katmak istemekteyiz. Bu sebep doğrultusunda potansiyel satım alım işlemleri kapsamında bir yönetim danışmanlığı ile sözleşme imzaladık.

 

Hedef firmalarımız ile görüşmelerimiz ise hala devam etmekte. İkinci planımızsa halihazırda var olan hat yatırımları ve yeni fabrika binası alma işlemlerinin finanse edilmesi olacaktır. Birisi İstanbul’ da, iki Manisa Akhisar’ da olmakta olan toplam 70 bin metrekarelik kapalı üretim alanına sahip olan 3 üretim fabrikamızı; daha da büyütmek istemekteyiz. Yatırımına devam etmekte olduğumuz iki yeni üretim fabrikası 2020 senesinin sonuna gelindiğinde 72 bin 300 tonluk üretim hacmine de ulaşmış olacağız. Üretim dışında yapılmakta olan bir diğer yatırımlar ise lojistik alanda olmaya devam etmektedir” diye konuşmasına devam etti Burhan Başar.

 

ŞİRKETTE GÖZLEMLENEN BÜYÜME

Konuşmasında büyüme oranlarına da dikkat çeken Başar;

“2019 senesinde %29 artış ile, 687 milyon Türk lirası ciro elde ettik. 2020 senesinin ilk yarısında is geçen yılın aynı dönemine bakıldığında %41 oranında büyüyerek, altı aylık dönemi 469 Türk lirası değerinde bir ciro ile kapadılar. Şu an bakıldığında cirosal dağılımımız %57 ihracat, %43 ise içe dönük pazar şeklinde olmaktadır. Şirketin halka arz öncesindeki aktif devliği 30 Haziran tarihi itibarı ile 946 milyon Türk lirası olmuştu. Bu büyüklüğün içine bakıldığında öz kaynakların payı %46 civarındadır. Belirlenen fiyat aralığına göreyse halka arza brüt olarak şirket içerisine 300 ile 337 milyon Türk lirası civarında bir kaynağın girmesini beklemekteyiz.” Dedi.

 

“AR-GE’ YE ÖNEM VERMEKTE VE YEPYENİ YENİLİKLER GELİŞTİRMEKTEYİZ”

Türkiye şekerleme sektöründe, 2019 senesinde %1,5’ lik büyüme ile birlikte 86 bin 700 tonluk bir büyüklüğe ulaşıldığını, yumuşak şeker sektöründe 15 bin 348 ton civarında bir hacme vardıklarını vurgulayan Başar, sektörde yepyeni ürünlere yöneldiklerini dile getirdi.

 

Başar konuşmasını şu sözler ile bitirdi;

“Üretimlerin tamamı Türkiye’ de yapılmaktadır. Türkiye’deki bağımsız araştırma şirketi Nielsen’ın Eylül 2020 araştırma raporunda, tonaj bazlı pazar payı verilerini baz almış ve %22 oranıyla beraber Bebeto markamız ikinci sıradadır. Yine aynı rapora bakıldığında, zincir maketler adına üretilen (PL- private labet- özel etiketli) ürünlerin ve büyük markalar için üretmekte olduğum fason ürünlerin toplamı ile %49,5 oranıyla iç pazarın lideriyiz.

 

Şuanda on farklı kategori içerisinde üretim yapmaktayız. Portföyümüzü; Ekstrüde Sugar, Yumuşak Şeker, Marsmallow, Yumuşak Şeker(Licorice etkenli), Sert Şekerler, Kaplamalı Jelly Bean Şekerler, Sürpriz Yumurtalar, Sağlıklı Ürün Grubu(OTC) ve Çikolatalı Drajeler olarak sıralanabilir. Yenilikçi bir markayız, bu sebepten dolayı farklı farklı kategorilerde düzenli Ar-Ge çalışmaları yapmaktayız. Güçlü bir Ar- Ge tesisimiz bulunmakta. Vegan tüketicilerimiz içinde farklı farklı çalışmalarımız bulunmaktadır ve bu çalışmalarımız içerisinde herhangi bir hayvansal madde kullanılmamaktadır. Vegan üretimi içinde sertifikalarımızı başarı ile aldık. Bu alanda çok daha devleşmeyi amaçlıyoruz ve Helal Gıda sertifikalarımızda var.

 

Ayrıca üzerinde durmakta olduğumuz yeni bir kategori ise OTC’ dir. Yani reçetesiz bir şekilde satılmakta olan ilaçlar. Gıda takviyeleri ve enerji sağlayan(fonksiyonel) ürünlerdir. Özellikle eczanelerde satışa sunulan bu kategori için de yoğun çalışma göstermekteyiz. Organik ürünler üzerinde durmamız ise bir başka konudur. Halkımızın verdiği güç ile bütün kategorilerde emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz.”

 



Son Güncelleme: 01.12.2020 22:10
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kervan Gıda Halka ArzKervan Gıda Halka Arz SonuçlarıKervan GıdaHalka ArzOYAK YatırımBurhan BaşarBebeto
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan duyurdu! Kapıkule-Halkalı arası 4 saatten 1 saat 20 dakikaya düşecek
Bakan duyurdu! Kapıkule-Halkalı arası 4 saatten 1 saat 20 dakikaya düşecek
Amazon.com.tr Black Cuma Efsane Cuma indirim günleri başladı
Amazon.com.tr Black Cuma Efsane Cuma indirim günleri başladı
Merkez Bankası döviz ve altın rezerv miktarını açıkladı!
Merkez Bankası döviz ve altın rezerv miktarını açıkladı!
2021 net ve brüt asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret görüşmeleri ne zaman başlıyor?
2021 net ve brüt asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret görüşmeleri ne zaman başlıyor?
2021 ocak zammı enflasyon tahminine göre emekli ocak zammı ne kadar olacak?
2021 ocak zammı enflasyon tahminine göre emekli ocak zammı ne kadar olacak?
Benzinli araç sahiplerini üzecek zam haberi! Benzin litre fiyatına büyük zam!
Benzinli araç sahiplerini üzecek zam haberi! Benzin litre fiyatına büyük zam!

Popüler Haberler

Kervan Gıda halka arz sonuçları ne zaman belli olacak?
Düğün salonlarında düğünler ve nikahlar nasıl olacak, kaç kişi alınacak?
Tolgshow ne zaman başlayacak? Tolga Çevik Tolgshow Exxen yayın tarihi
Kanal D Yatıya Misafirim Var'ı kim sunuyor, neden sunucu yok?
A101, BİM, ŞOK ve mahalle marketleri 5-6 Aralık 2020'de açık olacak mı? Hafta sonu marketler kapalı mı olacak?
Aspirin hangi hastalıklarda kullanılır? Aspirin korona virüse iyi gelir mi?
TV'de bugün hangi maçlar var? 1 Aralık 2020 Salı Canlı futbol maç programı
2021 İOKBS Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? MEB Bursluluk sınav tarihi belli oldu!
La Casa De Papel 5. sezon ne zaman yayınlanacak? La Casa De Papel yeni sezon final sezonu mu olacak?
Deniz Karakurt kimdir? Menemen Belediye Başkan Vekili olarak belirlendi!
Call of Duty Mobile yeni Rast haritası güncellemesi
Şeref Bey oyuncu kadrosu ve dizi konusu
Honda CR-V Kasım 2019 indirimli otomobil kampanyaları ve fiyat listesi
Ferhat ile Şirin neden final yapıyor? Final tarihi belli oldu
Sokağa çıkma yasağında hastaneye gideceğim yasak mı? 65-20 yaş zorunlu hal izin belgesi nereden nasıl alınır?
Baraj dizisi Ayşe’yi kim canlandırıyor? Hira Su Yıldız'ın biyografisi
Baraj dizisine katılan Feri Baycu Güler kimdir? Canan karakteri kimdir?
İŞKUR evde iş ilanları ve başvuru yolları
Obsesif kompulsif bozukluk hastalığı nedir, tedavisi nasıldır? Masumlar Apartmanı Safiye'nin hastalığının tedavisi var mı?
Koronavirüs aşısı Türkiye'ye geldi mi, ne aşamada, fiyatı ne kadar?
Masumlar Apartmanı dizisi Esat’ı kim canlandırıyor? Uğur Uzunel'in biyografisi

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.