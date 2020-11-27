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Kervan Gıda halka arz son gün ne zaman?

Yumuşak şeker üreticisi Kervan Gıda’nın halka arz talebi onaylandı. Şirketin halka arz talebinin onaylanmasının ardından yatırımcılar Kervan Gıda halka arz son gün ne zaman araştırmaya başladı.

27 Kasım 2020 Cuma 00:27
Kervan Gıda halka arz son gün ne zaman?
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Kervan Gıda’nın halka arzının kabul edilmesinin ardından halka arz süreci bugün başladı. Koronavirüs salgını nedeniyle gıda hisselerine yatırım yapmak isteyen yatırımcılar, Kervan Gıda hissesinin Borsa İstanbul’da ne kadar fiyattan satışa sunulacağını merak ediyordu.

Halka arz nedir?

Halka arz şirketin hisselerinin satışa çıkarılması yatırımcıların şirkete hissedar olması anlamına gelmektedir. Şirketler yatırım almak istediklerinde halka arz talebinde bulunur ve bu istek onaylanırsa yatırımcılar şirket hisselerini satın alabilir.

Bu şekilde şirket faaliyetlerini artırmak için gerekli olan maddi desteği almış olur. Hisseler borsa üzerinden hisse senedi olarak alınır.

Kervan Gıda halka arz hisse dağılımı ne kadar olacak?

26-27 Kasım tarihlerinde hisseleri satışa çıkacak olan Kervan Gıda’nın hisselere talebe göre eşit şekilde bölünecek ve hisse dağılımı bu şekilde yapılacak. Kervan Gıda'dan 1000 lot hisse talep eden bir yatırımcı alış emrini 1000 lot olarak vermiştir. Kervan Gıda şirketi eğer talep başı hisseyi 200 lot olacak şekilde dağıtırsa, 1000 lot talebi olan kişi sadece 200 lot alacaktır.

Kervan Gıda hissesi ne kadar olacak?

Kervan Gıda pay başına halka arz fiyat aralığını 8-9 TL olarak belirledi. Halka arz işlemlerinin ardından şirketin %26,4’lük kısmı halka açık olmuş olacak. Bu süreçte Kervan Gıda’ya OYAK Yatırım şirketinden 25 üyelik bir komisyon aracılık yapacak.

Kervan Gıda şirket yatırımları ne?


Kervan Gıda yumuşak şeker üreten bir gıda firmasıdır. Firma şuanda 85 ülkeye ihracat yapmaktadır.

Kervan Gıda Genel Müdürü Burhan Başar, şirket değerleriyle ilgili bir açıklama yaptı. Başar açıklamasında, “Ürettiğimiz ürünlerle her gün her yaştan 2 milyonu aşkın kişiyle mutluluk paylaşıyoruz. İstedik ki bu paylaşım sadece ürünlerimizle sınırlı kalmasın. İstikrarlı bir büyümeye sahibiz. 2 bin 100 kişiyi aşkın ekibimizle güçlü bir dünya markası olma yolunda ilerliyoruz. Büyüme hikayemize halkımızı da davet etmenin uygun olduğunu düşündük. Ve halka arz kararı aldık’’ ifadelerini kullandı.

Genel Müdür Burhan Başar sözlerine şu şekilde devam etti;

“Büyüme oranı yüksek bir kurum olarak faaliyetlerimizi daha da geliştirmek hedefindeyiz. Halka arz gelirleri ile işimize yatırım yaparak hep birlikte büyümek en büyük arzumuz. Hali hazırda dünyada en çok çeşit yumuşak şeker üreten firmayız. Globalde tonaj olarak sekizinci sıradayız. Ve her yıl büyüyerek devam ediyoruz. Hedefimiz 2023 yılında dünyadaki en büyük beş yumuşak şeker üreticisi arasına girmek. Türkiye’de ise Bebeto markası ile pazar lideri olmak”

Kervan Gıda Genel Müdürü Burhan Başar, 2020 yılında şirketin ilk 6 aylı süreçte %41 büyüme oranına eriştiğini söylerken halka arz öncesi Haziran ayında şirketin 946 milyon TL’lik aktif büyümenin oluğunda değindi. Burhan Başar sözlerine şu şekilde nokta koydu;

“Üretimlerimizin tamamını Türkiye’de gerçekleştiriyoruz. Türkiye’de, bağımsız araştırma şirketi Nielsen’in Eylül 2020 araştırma raporu tonaj bazlı pazar payı verilerine göre, yüzde 22 ile Bebeto markamızla ikinci sırada yer alıyoruz. Yine aynı rapora göre markamız, zincir marketler için ürettiğimiz (PL-Private Label) ürünler ve büyük markalar için ürettiğimiz fason ürünler ile birlikte yüzde 49,5 ile iç pazarda lider konumdayız. Şu anda 10 farklı kategoride üretim yapıyoruz. Portföyümüzü; Yumuşak Şeker, Ekstrüde Yumuşak Şeker (Licorice),Marshmallow, Kaplamalı Yumuşak Şeker Jelly Bean, Sakız, Sert Şeker, Çikolatalı Draje, Oyuncaklı Ürünler, Sağlıklı Ürün Grubu (OTC) ve Sürpriz Yumurta olarak sıralayabiliriz. Yenilikçi bir markayız. Bu nedenle farklı kategoriler üzerinde düzenli Ar-Ge çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Güçlü bir Ar-Ge tesisimiz var. Vegan tüketicilere yönelik ürettiğimiz hayvansal hiçbir madde içermeyen çok özel şekerlemelerimiz mevcut. Vegan üretim için gerekli tüm sertifikalarımızı tamamladık. Bu alanda daha da büyümeyi hedefliyoruz. Helal gıda sertifikalarımız mevcut.

Ayrıca üzerinde durduğumuz bir diğer kategori de OTC yani reçetesiz satılan, gıda takviyesi ve fonksiyonel fayda sağlayan ürünler. Özellikle eczane kanalında satışa sunulan bu ürün kategorisine de büyük değer veriyoruz. Organik ürünler de üzerine eğildiğimiz bir diğer konu. Halkımızdan alacağımız güç ile tüm niş kategorilerde daha da büyüyeceğiz”.



Son Güncelleme: 27.11.2020 00:27
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Kervan GıdaHalka ArzBorsa
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