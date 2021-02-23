İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Denizli'de kumar operasyonu: 22 kişiye 99 bin TL ceza kesildi!
Denizli'de kumar operasyonu: 22 kişiye...
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında silahlı soyguna uğradı
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında...
Yarın o iki ilde kar tatili
Son Dakika
Yarın o iki ilde kar...
Kafe ve restoranların açılmasında hangi önlemler alınacak? İşte TSE standartları..
Son Dakika
Kafe ve restoranların açılmasında hangi...

Kenya'da asgari ücret ve çalışma şartları nasıl? 2021

Birçok haber okurunun mercek altında tuttuğu Kenya'da asgari ücret ve çalışma şartları nasıl? haberinin en yeni ayrıntılarını 23.02.2021 tarihli haberimizde paylaşıyoruz. Haberimizi okuyarak en yeni gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz.

23 Şubat 2021 Salı 19:45
Kenya'da asgari ücret ve çalışma şartları nasıl? 2021
Takip Et:

Dünya genelinde yaşam şartlarının en düşük olduğu ülkelerden bir tanesi olan Kenya’da yaşamın nasıl olduğu, asgari tutar ve market fiyatları merak ediliyor. Kenya para birimi olarak Kenya Şili adı verilen birimi kullanmaktadır. Yaşam şartları zor olduğu için de asgari ücretin son derece düşük olduğu Kenya’da yurtdışından gidenler için bile imkan sıkıntıları bulunmaktadır. Gelişmekte olan ülkeler statüsünde bile olmayan Kenya yapılan araştırmalar sonucunda halen gelişmemiş ülkeler statüsünde bulunmaktadır.

Kenya’da asgari ücret ne kadar?

Doğu Afrika ülkeleri içerisinde gelişmemiş ülkelerden bir tanesi olan Kenya’da asgari ücrete yapılan zam son olarak 1 Mayısıs’ta yapılmıştır. Yapılan %18 zam ile birlikte son asgari ücret miktarı 133,95 dolara gelmiştir.

1 doların 100 Kenya Şili’ne eşit olduğu ülkede 1 Euro ise 116,94 Kenya Şili’ne eşittir. 1 Türk Lirası ise 15,17 Kenya Şili’ne eşittir.

Kenya’da çalışma şartları ve yasal haklar nelerdir?

Kenya son yapılan araştırmalar ile birlikte çalışılması en riskli ülkeler sıralamasında 7. Sırada bulunmaktadır. Yüksek Seviyeli Risk İçeren Bölge statüsünde olan Kenya’da gerek altyapı sistemlerinin yetersiz olması gerekse rüşvet gibi işlemlerin çok olması nedeni ile çalışılması sorunlu ülkelerdendir.

Ülkede işçinin hastalanması veya ölmesi durumları için yasalar bulunmazken çalışanın hakları korunuyor dense de ülkede ki işçilerin haklarının en az gözetildiği ülkelerden bir tanesidir.

Kenya fiyatları

Kenya’da şehir merkezinde yaşamak isteyenler için kira fiyatları 7.500 Kenya Şili ile 20.000 Kenya Şili arasında değişiklik göstermektedir. Bu verilen kira tutarları sadece ortalama değerlerdir. Şehirlere ve merkezlere göre farklılıklar gösterebilir.

1 LT süt 94 Kenya Şili, 500 GR ekmek 52 Kenya Şili, 12’li yumurta 150 Kenya Şili, 1 KG Kenya Peyniri 704 Kenya Şili, 1.5 LT su 76 Kenya Şili, 1 şişe şarap 877 Kenya Şili, 0.5 küçük bira 179 Kenya Şili, 0.33 ithal bira ise 237 Kenya Şili değerindedir. Market ve yaşam fiyatları Kenya vatandaşları için bile yüksektir.



Son Güncelleme: 23.02.2021 19:45
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Asgari ücretKenya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'dan Bitcoin uyarısı
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'dan Bitcoin uyarısı
THY, İsrail uçuşlarını durdurma kararını uzattı
THY, İsrail uçuşlarını durdurma kararını uzattı
Yeni Clio 2021 Şubat ayı kampanyalı fiyat listesi
Yeni Clio 2021 Şubat ayı kampanyalı fiyat listesi
Yurt dışından getirilen cihazların kayıt süresi 120 günden 365 güne çıkarıldı
Yurt dışından getirilen cihazların kayıt süresi 120 günden 365 güne çıkarıldı
Benzine bu geceden itibaren 15 kuruş zam yapılacak!
Benzine bu geceden itibaren 15 kuruş zam yapılacak!
İlaç fiyatlarına yüzde 20 zam yapıldı! İlaç fiyatları euro kuru değişti
İlaç fiyatlarına yüzde 20 zam yapıldı! İlaç fiyatları euro kuru değişti

Popüler Haberler

Bankaların devlet destekli faizsiz kredi kampanyaları ve şartları 23 Şubat 2021 Salı
Baraj dizisi Nermin kimdir? Nezaket Erden kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Kenya'da asgari ücret ve çalışma şartları nasıl? 2021
FOX TV Baraj dizisi ne zaman final yapacak? Dizi final haberleri sevenlerini üzdü
Makedonya'da asgari ücret ve çalışma şartları nasıl? 2021
Masumlar Apartmanı dizisi Esra kimdir? Esra Ruşan yer aldığı dizi ve film yapımları
Masumlar Apartmanı dizisindeki Esat karakteri Kimdir? Uğur Uzunel dizideki rolü ve hayatı
ATV EDHO yeni sezonda Doğan Baba olacak mı? Ali Sürmeli geri gelecek mi, ayrıldı mı?
Masumlar Apartmanı dizisi Esat kimdir? Uğur Uzunel kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Hekimoğlu dizisi Ceren kimdir? Gizem Erman Soysaldı kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Yıllık izin ücreti hesaplama ve çalışma zamanına göre yıllık izin süresi hesaplamaları
23 Mart 2020 Pazartesi Kanal D, Fox TV, Star TV, TRT 1, Kanal D, TV8 ve ATV yayın akışı belli oldu. 23 Nisan Pazartesi kanalların güncel yayın akışları ortaya çıktı
Instagram’da fotoğraf gizleme nasıl yapılır? İnstagramda seçilen kişilerden fotoğraf gizleme
Ali Sürmeli EDHO'da hangi rolde oynayacak? Efsane oyuncu Eşkıya kadrosunda!
Yeni torba yasa ne zaman çıkacak? Torba yasa teklifi Meclis Genel Kurulu'nda görüşülüyor!
Baraj Canan karakterini kim canlandırıyor? Feri Baycu Güler kimdir?
Masumlar Apartmanı dizisi Hasibe kimdir? Açelya Devrim Yılhan'ın hayatı!
Menajerimi Ara Nejat kimdir? Toprak Can Adıgüzel hakkında bilgiler
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisi Didem karakterini kim canlandırıyor? Gizem Arıkan biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Baraj Fulya karakterini kim canlandırıyor? İrem Tuncer kimdir?
Masumlar Apartmanı dizisi oyuncuları kimlerdir? Dizide hangi oyuncular yer alacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.