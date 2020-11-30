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Kenya asgari ücret ve yaşam maliyeti ne kadar? 2020

Güncel haberleri yakından takip edenlerin merak ettikleri Kenya asgari ücret ve yaşam maliyeti ne kadar? hakkında yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. Hemen 30 Kasım 2020 Pazartesi tarihli haberimizi okuyarak, Kenya asgari ücret ve yaşam maliyeti ne kadar? ile ilgili güncel bilgilere anında ulaşabilirsiniz.

30 Kasım 2020 Pazartesi 06:10
Kenya asgari ücret ve yaşam maliyeti ne kadar? 2020
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Dünya genelinde yaşam şartlarının en düşük olduğu ülkelerden bir tanesi olan Kenya’da yaşamın nasıl olduğu, asgari tutar ve market fiyatları merak ediliyor. Kenya para birimi olarak Kenya Şili adı verilen birimi kullanmaktadır. Yaşam şartları zor olduğu için de asgari ücretin son derece düşük olduğu Kenya’da yurtdışından gidenler için bile imkan sıkıntıları bulunmaktadır. Gelişmekte olan ülkeler statüsünde bile olmayan Kenya yapılan araştırmalar sonucunda halen gelişmemiş ülkeler statüsünde bulunmaktadır.

Kenya’da asgari ücret ne kadar?

Doğu Afrika ülkeleri içerisinde gelişmemiş ülkelerden bir tanesi olan Kenya’da asgari ücrete yapılan zam son olarak 1 Mayısıs’ta yapılmıştır. Yapılan %18 zam ile birlikte son asgari ücret miktarı 133,95 dolara gelmiştir.

1 doların 100 Kenya Şili’ne eşit olduğu ülkede 1 Euro ise 116,94 Kenya Şili’ne eşittir. 1 Türk Lirası ise 15,17 Kenya Şili’ne eşittir.

Kenya’da çalışma şartları ve yasal haklar nelerdir?

Kenya son yapılan araştırmalar ile birlikte çalışılması en riskli ülkeler sıralamasında 7. Sırada bulunmaktadır. Yüksek Seviyeli Risk İçeren Bölge statüsünde olan Kenya’da gerek altyapı sistemlerinin yetersiz olması gerekse rüşvet gibi işlemlerin çok olması nedeni ile çalışılması sorunlu ülkelerdendir.

Ülkede işçinin hastalanması veya ölmesi durumları için yasalar bulunmazken çalışanın hakları korunuyor dense de ülkede ki işçilerin haklarının en az gözetildiği ülkelerden bir tanesidir.

Kenya fiyatları

Kenya’da şehir merkezinde yaşamak isteyenler için kira fiyatları 7.500 Kenya Şili ile 20.000 Kenya Şili arasında değişiklik göstermektedir. Bu verilen kira tutarları sadece ortalama değerlerdir. Şehirlere ve merkezlere göre farklılıklar gösterebilir.

1 LT süt 94 Kenya Şili, 500 GR ekmek 52 Kenya Şili, 12’li yumurta 150 Kenya Şili, 1 KG Kenya Peyniri 704 Kenya Şili, 1.5 LT su 76 Kenya Şili, 1 şişe şarap 877 Kenya Şili, 0.5 küçük bira 179 Kenya Şili, 0.33 ithal bira ise 237 Kenya Şili değerindedir. Market ve yaşam fiyatları Kenya vatandaşları için bile yüksektir.



Son Güncelleme: 30.11.2020 06:10
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Anahtar Kelimeler:
Asgari ücretKenya
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