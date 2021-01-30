Kentsel dönüşüm konutlarında vergi indirimi! Yüzde 1'e düşürüldü

Mal ve hizmetlerde uygulanan Katma Değer Vergisi (KDV) oranlarının tespiti ile ilgili değişikliğe gidildi. Yapılan değişikliğe ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı ise Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yayımlanan yeni karara göre ise riskli alanların tespiti sonrası uygulamaya alınan dönüşüm projelerinde taşınmaz yer sahiplerine ait inşaat alanlarına yapılması planlanan konutlara ödenen inşaat taahhüt kapsamındaki katma değer vergisi (KDV) yüzde 1'e düşürüldüğü bildirildi. Başta deprem riski taşıyan ve afete karşı yenilenmesine karar verilen konutlarda kat karşılığında inşaat sözleşmesine tabi tutulmayan riskli yapıların malikleri için de ayrı vergi indirimleri uygulandı.

Alınan son kararda ise kentsel dönüşüm konutları için ödenen inşaat taahhüt işlemleri KDV oranı yüzde 1'e indirildi. Taşınmaz olarak kayıtlı olan yapıcı firmalara arsa payı vermeksizin başlatılan dönüşüm projelerinde doğrudan kendileri yapan ve bunun için de müteahhit firmalarından inşaat taahhütlerine ilişkin hizmet alımlarında, bu hizmetlerin KDV oranları genel olarak yüzde 18 olarak hesaplanıyordu.