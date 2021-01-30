Kentsel dönüşüm konutlarında vergi indirimi! Yüzde 1'e düşürüldü

Mal ve hizmetlerde uygulanan Katma Değer Vergisi (KDV) oranlarının tespiti ile ilgili değişikliğe gidildi. Yapılan değişikliğe ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı ise Resmi Gazete'de yayımlandı.
Alınan son kararda ise kentsel dönüşüm konutları için ödenen inşaat taahhüt işlemleri KDV oranı yüzde 1'e indirildi. Taşınmaz olarak kayıtlı olan yapıcı firmalara arsa payı vermeksizin başlatılan dönüşüm projelerinde doğrudan kendileri yapan ve bunun için de müteahhit firmalarından inşaat taahhütlerine ilişkin hizmet alımlarında, bu hizmetlerin KDV oranları genel olarak yüzde 18 olarak hesaplanıyordu.
Son Güncelleme: 30.01.2021 10:48