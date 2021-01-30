İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kentsel dönüşüm konutlarında vergi indirimi! Yüzde 1'e düşürüldü
Son Dakika
Kentsel dönüşüm konutlarında vergi indirimi!...
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli aşı açıklaması! Etkisi diğerlerinden daha yüksek
Son Dakika
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli...
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine yenileri eklendi
Son Dakika
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine...
Bakan Koca'dan aşı açıklaması
Son Dakika
Bakan Koca'dan aşı açıklaması

Kentsel dönüşüm konutlarında vergi indirimi! Yüzde 1'e düşürüldü

Riskli yapıların yenilenmesine yönelik dönüşüm projelerinde inşaat alan projelerinin taahhüt işleri için ödenen Katma Değer Vergisi'nde (KDV) indirime gidildi. Alınan kararla yüzde 18 olarak uygulanan oran artık yüzde 1 olarak uygulanacak.

30 Ocak 2021 Cumartesi 10:48
Kentsel dönüşüm konutlarında vergi indirimi! Yüzde 1'e düşürüldü
Takip Et:

Mal ve hizmetlerde uygulanan Katma Değer Vergisi (KDV) oranlarının tespiti ile ilgili değişikliğe gidildi. Yapılan değişikliğe ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı ise Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yayımlanan yeni karara göre ise riskli alanların tespiti sonrası uygulamaya alınan dönüşüm projelerinde taşınmaz yer sahiplerine ait inşaat alanlarına yapılması planlanan konutlara ödenen inşaat taahhüt kapsamındaki katma değer vergisi (KDV) yüzde 1'e düşürüldüğü bildirildi. Başta deprem riski taşıyan ve afete karşı yenilenmesine karar verilen konutlarda kat karşılığında inşaat sözleşmesine tabi tutulmayan riskli yapıların malikleri için de ayrı vergi indirimleri uygulandı.

Alınan son kararda ise kentsel dönüşüm konutları için ödenen inşaat taahhüt işlemleri KDV oranı yüzde 1'e indirildi. Taşınmaz olarak kayıtlı olan yapıcı firmalara arsa payı vermeksizin başlatılan dönüşüm projelerinde doğrudan kendileri yapan ve bunun için de müteahhit firmalarından inşaat taahhütlerine ilişkin hizmet alımlarında, bu hizmetlerin KDV oranları genel olarak yüzde 18 olarak hesaplanıyordu.



Son Güncelleme: 30.01.2021 10:48
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kentsel DönüşümKDV IndirimiVergi IndirimiTaahhüt Işlemleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
29 Ocak güncel altın fiyatları
29 Ocak güncel altın fiyatları
İslam Memiş'ten gümüş açıklaması:
İslam Memiş'ten gümüş açıklaması: "Bir gün herkes keşke gümüş alsaydım diyecek."
Gıda fiyatlarına karşı erken uyarı sistemi kuruluyor
Gıda fiyatlarına karşı erken uyarı sistemi kuruluyor
Kamu işçilerine müjde! 13 günlük ilave tediye ödemeleri bugün başladı
Kamu işçilerine müjde! 13 günlük ilave tediye ödemeleri bugün başladı
FAST ile para gönderme limiti arttırıldı
FAST ile para gönderme limiti arttırıldı
THY'den Almanya yolcularına 1 Şubat uyarısı!
THY'den Almanya yolcularına 1 Şubat uyarısı!

Popüler Haberler

SGK rapor parası nasıl alınır? 2021 Rapor parası başvuruları nereden yapılır?
Ziraat Bankası'nın verdiği yem kredisi nasıl alınır, başvuru detayları nedir?
Ocak 2021 Emekli zam oranları nasıl belirlenecek? Emekliler sabit zam farkı talep ediyor
Alevlerin Ardından Ali kimdir? Gerçek adı nedir? Toprak Can Adıgüzel nereli, yaşı kaç?
Kenevir yetiştiriciliği nasıl yapılır, izin almak için nereye başvurulur?
Bankaların devlet destekli faizsiz kredi kampanyaları ve şartları 30 Ocak 2021 Cumartesi
Kenya asgari ücret ne kadar? 2021 Kenya yaşam şartları nasıl?
Makedonya güncel Asgari Ücreti ne kadar? 2021
2021 memur maaş zammı yüzde kaç olacak? Yeni yıl memur maaş zam oranları
Özel hastaneler acil servis ücreti alınmayan durumlar nelerdir? 2021
Evde Bakım Maaşı Yatan İller 14 Temmuz Salı 16 Şehirde aylıklar yatırıldı!
Belediyelerden koronavirüs yardımları nelerdir, nasıl alınır? Belediyelere koronavirüs yardımı başvurusu şartları
Peugeot 508 yeni modelleri Prime, Allure, GT-Line ve GT Türkiye satış fiyatları açıklandı
Yılbaşı kısıtlamaları ve sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor?
Yapı Kredi Bankası 200.000 TL'ye kadar 3 ay ertelemeli bireysel ihtiyaç kredisi kampanyası
Ek 5 tarım sigortası güncel tutarları ne kadar? 2021 Ek 5 tarım sigortası hakkında detaylar
Yemin dizisi Kumru karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Elif Özkul kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Kim Milyoner Olmak İster başvuru formu ve whatsapp hattı
Anaokulları eğitimi zorunlu eğitim midir? 2021 Anaokulu eğitimi her çocuk almalı mı?
Şirin Payzın kimdir? kimdir, nereli, yaşı kaç?
Ev hanımları için evde para kazanma yöntemleri 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.