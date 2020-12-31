Kentsel dönüşüm kira yardımı başvuru belgeleri ve 2021 Kentsel dönüşüm kira yardımı şartları

Kentsel dönüşüm kapsamına giren ve riskli olduğu kesinleşen binaların yıkım işlemleri yapılarak depreme ve doğal afetlere daha dayanıklı binalar yapılmaktadır. Devlet ise kentsel dönüşüm kapsamına giren binalarda oturan vatandaşlara kira yardımı yapmaktadır.

Kentsel dönüşüm kira yardımı şartları nelerdir?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen kentsel dönüşüm kira yardımlarında dairesi dönüşüme girecek olan vatandaşlara kira yardımı yapılmaktadır. Yapılan kira yardımları 18 ay süre ile yapılır.

Kentsel dönüşüme girdikten sonra tahliye kararı çıkarılan ve tahliye kararı ile birlikte 1 yıl, binanın yıkıldığı tarih ile birlikte 3 ay içerisinde bulunduğu ilin veya ilçenin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı müdürlüklerine yapılan veya belediyelere yapılan başvurular ile kira yardımı alınabilmektedir.

Hak sahiplerinde bazı belgeler talep edilirken başvuruları onaylanan kişilere 18 ay boyunca kira yardımı yapılıyor.

Kentsel dönüşüm kira yardımı başvuru belgeleri nelerdir?

Başvuru sahibinin nüfus cüzdanı fotokopisi

Başvuru sahibinin başvuruda bulunması için doldurması gereken başvuru dilekçesi

Yapının riskli olduğunu belgeleyen rapor ve yıkım formu

Hak sahibi kişinin ya da vekilinin Ziraat Bankası'nda hesabı bulunduğuna dair hesap cüzdanı fotokopisi

Güncel tapu kaydı ya da tapu belgesi zorunludur.

Başvuru sahibi adına herhangi bir fatura belgelenmelidir. Faturanın son üç aylık süreçte olması gerekir.

Kentsel dönüşüm kira yardımı şartları nelerdir?

Bakanlık veya belediyelere yapılan başvurularda talep edilen tüm belgeler eksiksiz olarak kuruma verildikten sonra gerekli şartlar şu şekildedir;

Anlaşma ile tahliye edilen yapıların maliklerine, kiracılarına ve yapıda ikamet etmek şartıyla sınırlı ayni hak sahiplerine geçici konut veya işyeri tahsisi ya da kira yardımı yapılabilecek.

Kentsel dönüşümde mülkiyetini belgeleyemeyen vatandaşlara kira yardımı ve kredi kullanım hakkı sağlanacak.

Uygulamanın gerektirmesi hâlinde, birinci fıkrada belirtilenler dışında olup Kanun kapsamındaki yapıları kullanmakta olan kişilere de geçici konut veya işyeri tahsisi ya da kira yardımı yapılabilecek.

Bu kişiler ile yapılacak olan anlaşmanın, bunlara yardım yapılmasının, enkaz bedeli ödenmesinin ve bankalardan kullanacakları kredilere dönüşüm projeleri özel hesabından karşılanmak üzere faiz desteği verilmesinin usul ve esasları Cumhurbaşkanınca belirlenecek.

Kentsel dönüşüm kira yardımı formu

.... ALTYAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜNE

Aşağıda bilgileri bulunan ve ARAADNET yazılımında …. yapı kimlik numaralı binamız 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında riskli yapı olarak tespit edilmiş olup, Afet Riski Altındaki Alanların

Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 16'ncı maddesine göre kira yardımından faydalanmak istiyorum.

Riskli binamı …./…./2021 tarihinde tahliye ettiğimi beyan eder, aksi durumun tespit edilmesi halinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre faiziyle geri ödeyeceğimi taahhüt ederim.

Kira yardımından faydalanmam halinde 13.10.2012 tarihli ve 28440 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Karar uyarınca bankalardan faiz destekli kredi başvurusunda bulunmayacağımı taahhüt ederim.

Kira yardımı başvurumun uygun bulunması halinde aşağıda belirttiğim hesap numarama yatırılması hususunda;

Gereğini arz ederim.

……/…./2021

Ad Soyad - İmza

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