Kendi rızası ile işinden ayrılan kişiler tazminat alabilir mi?

İsteğe bağlı olarak istifa vererek işinden ayrılan kişilerin en merak ettiği konu kendi istekleri ile işlerinden ayrıldıktan sonra tazminat alıp alamayacakları konusu olmuştur. İşten ayrılanların tazminat alabilmeleri konusunda pek çok kriter bulunmaktadır. Ancak kıdem tazminatı alabilme konusunda en önemli şart işten kendi isteğiniz dışında işten ayrılma durumlarıdır. İşverenler işten ayrılan herkese tazminat vermek zorunda değildir ancak bazı durumlarda istisnalar yaşanabilir.

Kıdem tazminatı alma şartları nelerdir?

Kıdem tazminatı alabilmek için,

İşten çıkış tarihinden itibaren işyerindeki çalışmanızın en az 1 yıl olması,

Kendi isteğiniz dışında işten ayrılmanız.

Kendi isteği ile işten ayrılanlar tazminat alabilir mi?

Kıdem tazminatı konusunda belirlenen en önemli şart kişinin kendi isteği dışında işten ayrılması olsa da bazı istisnai durumlar bulunmaktadır. Kıdem tazminatı alabilme konusunda istisnalar ise,

Kıdem tazminatı askerlik nedeni ile alınabilir mi?

Erkek çalışanların askerlik nedeni ile işten ayrılma durumları ortaya çıktığında işveren ayrılacak çalışanına kıdem tazminatı ödemesi yapmak zorundadır. İşverenden kıdem tazminatı almak için yapılması gereken tek şey ise askerlik sevk belgesini alarak işverene vermek ve iş ile ilişinizin kesilme işlemlerinin yapılmasıdır.

Evlilik nedeni ile kıdem tazminatı alınabilir mi?

Resmi nikah olmak şartı ile evlilik sonrasında en geç 1 yıl içerisinde işten ayrılmak isteyen kadın çalışanlara da işverenler tazminat vermek zorundadır. Evlilik nedeni ile tazminat alabilmek için yapılması gerekenler ise, evlilik cüzdanı ve dilekçe ile işverene başvuru yaparak kıdem tazminatı istediğinizi belirtmeniz gerekmektedir.

Sağlık sorunları nedeni ile işten ayrılmak istenirse kıdem tazminatı alınabilir mi?

Emeklilik sebebi ile işten ayrılmak istenirse tazminat alınabilir mi?

Yaşanılan sağlık sorunları çalışmanıza engel teşkil ediyorsa belirlenen hastane ve kurumlardan alınan belge ile işten ayrılmanız durumunda işveren tazminat vermek zorundadır. İşverenden tazminat alabilmek için yapılması gereken ise sadece hastanelerden alınacak sağlık sorunun çalışmanıza engel olduğunu belli eden bir belgedir.

Emeklilik için yaş şartını yerine getiren ve emekli olabilmek için gerekli tüm şartları yerine getiren kişi işten ayrılmak isterse SGK’dan tazminat alabilir yazısı ile birlikte işvereninden tazminat alabilmektedir. Bu durum için yapılması gereken tek şey ise SGK’ya giderek durumu anlatmak ve SGK tarafından tazminat alabilir yazısını resmi olarak işvereninize götürmenizdir.

İşverenin zorlayıcı hareketleri nedeni ile işten ayrılmak istenirse tazminat alınabilir mi?

İşveren kişi çalışanlarına çalışma ve ahlak kurallarına uymayacak şekilde hareket ediyorsa, maaşınızı geç veya hiç ödemiyorsa, fazla mesai yaptırıyor ve fazla mesai ücretlerini size vermiyorsa işten ayrılma durumunda işverenden tazminat talep edilebilmektedir.

İstifa eden işçiler kıdem tazminatı alabilir mi?

İstifa eden işçilerin kıdem tazminatı almak için Yargıtay’a gitmeleri bilinen bir durumdur ve bu durumda çok fazla önek karar bulunmaktadır. Eğer işten ayrılma nedeniniz yukarıda belirtilen durumlardan herhangi birisi ise mahkeme otomatik olarak davanızı onaylamaktadır.

Kıdem tazminatı fonundan işten kendi isteği ile ayrılana tazminat

Yapılan açıklamalara göre kıdem tazminatı konusunda 2020’de yeni bir sisteme geçilmesi planlar arasında. Buna göre çalışan tüm personeller adına açılacak tazminat fonunda her ay çalışanlar için belirli miktarlarda ödeme yapılacak. Çalışan işten kendi isteğiyle bile ayrılsa tazminatları yanmadan anında kıdem tazminatını alabilecek.

Kendi isteği ile işten ayrılanlar işsizlik maaşı alabilir mi?

İşsizlik maaşı kendi rızası ile işinden ayrılan kişilere verilmemektedir. İşsizlik maaşı alabilmek için işten kovulmak, çalışılan yerin kapatılması ve buna benzer durumların yaşanması gerekmektedir. ayrıca işsizlik maaşı alabilmek için işten ayrılan kişinin son 3 yıl içerisinde en az 600 gün sigorta primlerini ödemiş olması ve son 4 aylık sürede ise 120 günlük sigorta primlerini ödemiş olması gerekmektedir.

Kendi isteği ile işten ayrılanlar ihbar tazminatı alabilir mi?

İhbar tazminatı işverenin personelini işten çıkarması durumunda SGK tarafından belirlenen günler içerisinde personele haber verme şartıdır. Buna göre çalışan kişinin işten kendi isteği ile ayrılması veya anlaşmalı olarak ayrılma durumları ihbar tazminatını etkilememektedir.