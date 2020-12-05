Kendi elektriğini kendi üreten Ordu Otogarı

Yapımı için bir süredir çalışılan ve yapımı tamamlanan Ordu’nun yeni otogarı, Ordu Büyükşehir Belediyesi, tarafından tamamlanarak hizmete açıldı. Terminal trafik yoğunluğu yaşanmayacak ve şehir trafiğinin rahatlatacak bir mevkide konumlandırıldı.

Kendi elektriğini kendisi üretiyor

Hizmete açılan Altınordu Şehirler Arası Otobüs Terminali, Çok geniş alana inşa edilerek kapasite olarak eski otogara göre arttırıldı. Yeni ve çağdaş teknoloji ile inşa edilen Altınordu Şehirler Arası Otobüs Terminalinin tavanına ise kendi elektriğini üretecek şekilde standardı yüksek güneş panelleri yerleştirilerek kendine yetebilecek kadar elektrik üretimi yapımı sağlanıyor. Kurulan sistem ile birlikte saatlik 330 KWP kadar elektrik üretimi gerçekleştiriliyor.

Kapasitenin arttırılıp 4 katına çıkarılması başlıca hedef

Ordu Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme İştirakler Daire Başkanı Aytekin Başköy, yeni terminal hakkında bilgi vererek yeni sitemi tanıttı. Daha sonraki amaçları arasında ilçe hatlarının üzerinde de bu kapasiteyi genişleterek, 3-4 katına kadar çıkarılabilecek kapasitelerinin arttırılması planlanıyor.

Aşırı güneş istemeyn bir sistem,^yılda masrafını karşılıyor

Yapılan bu projenin pahalı gibi gözükse de 3 yıl gibi bir sürede kendi masrafını amorti edebildiği söylendi. Panel çok güneşli havalarda bu daha da verimli oluyorken, her zaman çok güneş isteyen bir sistem olamadığı aktarıldı.

Aytekin Başköy Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'e teşekkürlerini sunarken yeni otogarın Ordu halkına hayırlı olmasını diledi.

Ekonomiye katkısı çok

Terminal binasında bir turizm acentesinde işletme müdürü olarak çalışan Tayfun Yılmaz projenin çok güzel bir proje olduğunu önceden yaşanan elektrik kesintilerinin sorun oluşturduğunu ve jeneratörlerin problem yaşattığından bahsederken bu sistemin ekonomiye büyük katkısı olacağı inancından olduklarını bu sayede Ordu ilinin ekonomisinde bir rahatlama olacağını ifade etti.

