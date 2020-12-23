KDV indirimlerinden faydalanan iş kolları, sektörler ve vergi oranları

Resmi Gazete tarafından yayımlanan karar neticesinde koronavirüsten etkilenmiş olan ekonomik işlemlerin normalleştirilmesi amacıyla yapılan katkılar ile bazı hizmetlerin sene sonuna kadar vergi indirimlerinden yararlanmasına karar verildi. Böylece, belirlenen sektörlerin ve iş kollarının hizmet ve mallarının satışında uygulanmakta olan KDV oranları 31/05/2021 zamanına kadar; yüzde 8 olarak kalmaya devam edecek.

Belirtilen oranlar Temmuz ayında %8’ e , %18’den çekilmiştir.

KDV indiriminden yararlanacak sektör ve iş kolları

• Kongreler,

• Konferanslar,

• Konserler,

• İş yerini kiralama hizmetiyle uğraşanlar,

• Lunaparklarda alınan giriş fiyatları,

• Düğünler,

• Balolar,

• Nikahlar,

• Fuarlar,

• Berberler ve kuaförler,

• Kokteyl ve davet salonlarında verilmekte olan organizasyon hizmeti.

• Güzellik salonları içerisinde verilmekte olan hizmet,

• Giyim kuşam eşyaları,

• Terziler,

• Deri ve ayakkabıların onarımları,

• Tekstil ürünlerinin tamiri ve onarılması,

• Ayakkabı boyama, • Ayakkabı boyama,

• Çamaşırhaneler,

• Diğer tekstil ürünleri için ütüleme işlemleri,

• Halı ve kilim yıkama.

Malzemeler hariç vergi indirimlerinden yararlanmakta olan işletmeler,

• Bisiklet,

• Motosiklet,

• Evlerde kullanılacak olan elektrikli cihazın onarım ve bakımları,

• Motorlu bisikletlere yapılacak olan onarım ve bakımlar,

• Televizyon, CD oynatıcısı, radyolar ve profesyonel olmayan kameralar gibi elektronik ürünlerinin onarım ve bakım işlemleri.

• Fırın,

• Bulaşık ve çamaşır makineleri,

• Evlerde kullanılmakta olan ısıtma ürünlerinin onarım ve bakımları,

• Bahçe ve ev gereçlerinin onarım ve bakımları,

• Bilgisayar, telefon ve saat gibi ürünlerin onarım ve bakımları,

• Mobilya ve ev döşemelerinin onarım ve bakımları,

• Anahtar çoğaltma gibi çilingirlik ve hamallık hizmeti,

• Motorlu araçların yıkama, cilalama ve yağlanma işlemleri,

• Müzik aletlerinin onarım ve bakımı,

• Ev sakinlerinin vermekte olduğu; konut bakımı, onarımı ve temizliği.