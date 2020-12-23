KDV indirimlerinde pandemi ayarı! O süre uzatıldı

Yeni tip koronavirüs salgının ekonomi üzerinde ki etkilerini azaltmak için uygulamaya alınan destekler arasında yer alan Katma Değer Vergisi (KDV) indirimlerinde bazı iş kollarını sevindirecek bir gelişme yaşandı. Hükümet tarafından destek kapsamındaki KDV indirimleri için belirlenen süre 31 Mayısıs 2021 tarihine kadar uzatıldı.

Pandeminin yarattığı krize karşılık ekonomik faaliyetlerinde zarar gören çok sayıda hizmet koluna katkı sağlayacak olan düzenlemede yapılan son değişiklikte yıl sonuna kadar olan indirim oranının 5 ay daha devam edeceği belirlendi.

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girerken, kararda belirlenmiş sektör ve iş kollarına tanımlı mal/hizmet kapsamında uygulaması zorunlu KDV oranları, 31 Mayısıs 2021 tarihine kadar yüzde 8’e olarak devam edeceği belirtildi.