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KDV indirimlerinde pandemi ayarı! O süre uzatıldı

Koronavirüs salgının yarattığı pandemide ekonomik faaliyetlerinden zarar gören bir çok kol için destek sağlanması amacıyla uygulamaya alınan Katma Değer Vergisi (KDV) indirimlerinde yeni bir düzenleme yapılarak son gün süresi uzatıldı.

23 Aralık 2020 Çarşamba 12:24
KDV indirimlerinde pandemi ayarı! O süre uzatıldı
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Yeni tip koronavirüs salgının ekonomi üzerinde ki etkilerini azaltmak için uygulamaya alınan destekler arasında yer alan Katma Değer Vergisi (KDV) indirimlerinde bazı iş kollarını sevindirecek bir gelişme yaşandı. Hükümet tarafından destek kapsamındaki KDV indirimleri için belirlenen süre 31 Mayısıs 2021 tarihine kadar uzatıldı.

Pandeminin yarattığı krize karşılık ekonomik faaliyetlerinde zarar gören çok sayıda hizmet koluna katkı sağlayacak olan düzenlemede yapılan son değişiklikte yıl sonuna kadar olan indirim oranının 5 ay daha devam edeceği belirlendi.  

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girerken, kararda belirlenmiş sektör ve iş kollarına tanımlı mal/hizmet kapsamında uygulaması zorunlu KDV oranları, 31 Mayısıs 2021 tarihine kadar yüzde 8’e olarak devam edeceği belirtildi.



Son Güncelleme: 23.12.2020 12:24
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Anahtar Kelimeler:
Kdv IndirimleriSon Gün31 Mayıs
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